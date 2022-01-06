Главные задачи на зиму-2022. «Зенит»

«Зенит» снова подошёл к зимнему перерыву на первом месте в РПЛ. В этот раз его фактическое преимущество над ближайшим конкурентом совсем незначительное – лишь два очка от «Динамо». Все мы прекрасно понимаем, что запас прочности у петербуржцев велик. В любой момент они способны прибавить, как не раз делали, и умчаться на рывке от остальных. Но расслабляться Сергею Семаку всё равно нельзя.

Во-первых, не стоит недооценивать «Динамо» — есть ощущение, что весной команда Шварца способна окрепнуть и стать сильнее.



Во-вторых, «Зениту» весной нужно решить не только традиционную задачу (взять золото РПЛ), но ещё и достойно выступить в Лиге Европы. А для этого желательно сделать команду хотя бы немного стабильнее по сравнению с осенью.



В-третьих, в «Зените» предвидятся изменения в линии атаки, команда теоретически может остаться без обоих ведущих центрфорвардов. И тогда Семаку придётся в краткие сроки встраивать в модель новых футболистов.



Хотя, если сравнивать со «Спартаком», объём работ на зиму у сине-бело-голубых всё же не такой масштабный. Фундамент у них есть – и нужно просто отшлифовать некоторые детали и добавить пару новых.

Трансферы «на вход»

Первым зимним приобретением «Зенита» должен стать форвард «Крыльев» Иван Сергеев. В трансфере якобы лично заинтересован Семак. Сложно сказать, усилит ли рекордсмен ФНЛ чемпиона страны немедленно, но внутри российского рынка Сергеев в любом случае один из лучших и самых доступных вариантов. И он более проверен временем, чем тот же Агаларов из «Уфы».

Фото: РИА Новости

Хотя глупо спорить с утверждением, что трансфер Сергеева одновременно с уходом Дзюбы может оказаться шагом назад – пока это футболисты совершенно разного масштаба. А если вдруг уедет Азмун, тогда петербуржцы обязаны сразу же привезти сильного иностранца взамен, иначе уровень основного состава ощутимо просядет. Юри Алберто из «Интернасьонала» мог бы подойти, но касаемо него давно не было новостей. Пока у «Зенита» вообще нет возможности пригласить легионера, лимитная квота исчерпана. И это, кстати, тоже повод иначе взглянуть на приглашение Сергеева. Команде требовалась страховка.

Ещё одна зона, в которую можно присматривать новых игроков, — центр обороны. Ловрен сильно сдал, его иногда вообще страшно выпускать на поле. Будущее Ракицкого не определено, контракт с украинцем всё ещё не продлён. Семак наверняка не отказался бы от одного сильного футболиста, но и здесь всё зависит от исходящих трансферов и предложений. Внутри российского рынка сильных кандидатов нет, а иностранца «Зенит» может взять разве что в случае продажи Ловрена.



Вратарская линия тоже не выглядит сильнейшей в стране. Но летом клуб взял Крицюка, пока можно обойтись без резких движений и понаблюдать за развитием событий.

Трансферы «на выход»

Есть три ключевые фигуры, по которым важно принять взвешенное решение.



Во-первых, Дзюба. Если Семак не видит его в основном составе, то лучше расставаться прямо сейчас. Иначе Артём превратится в токсичный элемент и, как справедливо заметил Леонид Слуцкий, направит всю свою энергию на разрушение. Даже осенью настроение Дзюбы выплёскивалось наружу и несло в себе деструктив, весной ситуация может усугубиться.



Во-вторых, Азмун. С одной стороны, иранец давно уже хочет в Европу – и вроде бы есть спрос. С другой, совсем оставаться без проверенных форвардов «Зениту» нельзя. Поэтому трансфер Азмуна можно одобрить лишь в случае, если есть готовая крутая замена.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В-третьих, Оздоев. Магомед восстановился от травмы, забил красивый спасительный гол в матче с «Челси». Но давайте смотреть объективно: «Зенит» делает ставку на более креативный центр поля, чем раньше. Из разрушителей хватает Барриоса, выше него играют Вендел и Кузяев – в нынешних тактических реалиях, в отличие от старых прямолинейных 4-4-2, Оздоев вряд ли выиграет конкуренцию. Хотя на весну для глубины обоймы полузащитника вполне можно оставить, а дальше у него всё равно заканчивается контракт.

Футбольные вопросы

У «Зенита» осенью стала вырисовываться очень симпатичная игровая модель. Когда все ведущие футболисты на поле, этой модели очень сложно найти противодействие – бразильцы обеспечивают быстрое хождение мяча, выводят его вперёд даже через мощный чужой прессинг. Последний матч 2021 года с «Динамо» — яркое подтверждение.



Сейчас «Зениту» нужно закрепиться в сегодняшней структуре и продолжить её развивать. Ключевые подпункты в этой задаче:



1) дальнейшая адаптация Клаудиньо. Бразилец очень яркий, но должен стать стабильнее, агрессивнее и надёжнее играть в опасных зонах. Пора начать реально помогать не только внутри РПЛ, но и в Лиге чемпионов;



2) снижение зависимости от левой стороны поля. Сегодня эта зона, где играют Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел и Клаудиньо – абсолютно доминирующая в команде. Если у «Зенита» получится стать более разнообразным и хотя бы иногда качественно выводить мяч через правый фланг, он станет ещё мощнее;

3) укрепление обороны. «Зенит» очень много создаёт и забивает, но баланс между атакой и обороной в текущем сезоне чуть нарушился, команда стала многовато позволять. За весь прошлый сезон сине-бело-голубые допустили моментов на 18,87 NPxGA (вес ударов без учёта пенальти), а за 18 туров текущего – уже 14,87. Лишь три матча из 18 в РПЛ «Зенит» провёл на ноль;



4) если придут новые нападающие, то важно встроить их максимально быстро в игру. Хотя эта задача не кажется очень сложной, потому что сегодняшний «Зенит» определяют не Дзюба и Азмун, как раньше, а полузащита и левая сторона поля.



Запас прочности у «Зенита» действительно велик. Главное сейчас – не наделать ошибок, не распустить всю линию нападения без предварительного поиска гарантированных кандидатов на замену. Обязательно учесть все факторы, влияющие на атмосферу внутри команды. Тогда решить задачу в РПЛ будет относительно просто, всё-таки по статусу футболистов и глубине состава равных «Зениту» в России всё ещё нет.