Россиянин — творец главной сенсации в Турции. Шапи красиво принёс победу над грандом

Новый год удачно начался для российских легионеров: 5 января Денис Черышев забил за «Валенсию» в матче Кубка Испании с «Картахеной», а сегодня отличился и Магомед-Шапи Сулейманов. Вингер «Краснодара», выступающий на правах аренды за «Гиресунспор», поразил ворота «Галатасарая» в Суперлиге. Его гол принёс команде победу, о которой в Турции будут говорить всю неделю.

«Галатасарай» и «Гиресунспор» – клубы разного калибра. Первые обычно борются за чемпионство, а вторые только в 2021 году вышли в элиту. Тем не менее перед очной встречей в 20-м туре команды из Стамбула и Гиресуна разделяли всего пять очков и три строчки в таблице: легендарный «Галатасарай» застрял к январю 2022-го на 10-м месте.

Гости не испугались команду Фатиха Терима, грамотно построили игру и уже на 11-й минуте вышли вперёд. Голкипера хозяев Исмаила Чипе пробил Сулейманов. «Гиресунспор» провёл атаку левым флангом, и бразилец Жуниор прострелил в штрафную, а Шапи сместился со своего правого края в район 11-метровой «точки» и нанёс удар в касание. Защитник «Галатасарая» прозевал рывок российского легионера. Мяч влетел в сетку, ударившись о штангу. Очень классно всё исполнил воспитанник «Краснодара».

Любопытно, что гол Сулейманова – единственный удар «Гиресунспора» в створ ворот соперника до перерыва. Но и «Галатасарай» за первые 45 минут только раз пробил в створ. У жёлто-красных были большие проблемы с точностью: ещё восемь раз они стреляли мимо цели.

Второй тайм получился для команды Сулейманова ещё тяжелее. «Галатасарай» превзошёл «Гиресунспор» по ударам – 11:4 (в створ – 5:2), тем не менее гости отбились всего лишь при 38% владения мячом. Гол российского вингера стал в итоге победным для них.

Сулейманов покинул поле на 87-й минуте. По версии статистического сайта Whoscored.com, Шапи стал лучшим полевым игроком матча – наиграл на 7,81 балла. Наш вингер совершил 41 касание мяча, дважды пробил по воротам, отдал 67% точных передач и заработал на себе четыре фола. Более высокую оценку получил только голкипер «Гиресунспора» Окан Коджук – 9,01. Его сейвы тоже стали причиной главной сенсации тура в Суперлиге.

«Гиресунспор» объявлял, что арендовал Сулейманова с правом выкупа. Возможно, теперь у руководства турецкого клуба появилось желание воспользоваться этим правом и договориться с Шапи о полноценном контракте. 22-летний игрок долго возвращал прежнюю форму, потерянную из-за заражения ковидом (у него было поражено 32% лёгких), зато в последних шести турах чемпионата Турции набрал 2+2.

«На Сулейманова давление оказывают. Но там ещё с болезнью проблема. Никогда не видел, чтобы болезнь подкосила так сильно, как она подкосила Шапи», – признавался владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу». Наверное, ему будет особенно грустно, если вингер не захочет возвращаться в Россию, а решит остаться в чемпионате Турции.