«Трудно, когда ты так сильно меняешься». Кажется, Роналду несчастлив в Манчестере

Криштиану Роналду пришёл в гости к Sky и дал небольшое интервью. Это событие само по себе: владельцу самого популярного «инстаграма» в мире не нужно куда-либо приходить, чтобы поделиться мнением. Усиливает интерес тот факт, что Роналду это сделал на фоне явно неудачного отрезка.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только один матч из последних трёх, притом что играл с командами, которые закончили прошлый сезон на местах не выше 12-го. В общем, Роналду пришёл туда, где его будут ждать неудобные вопросы – и ответил на них.

Про амбиции: хочет видеть команду в топ-3

Предельно конкретно Роналду высказался о своих турнирных желаниях:

«Манчестер Юнайтед» должен выиграть лигу или быть вторым или третьим. Я не вижу других позиций для «Юнайтед». В глубине души я не могу принять, что наш менталитет — быть ниже тройки лучших в Премьер-лиге. Сейчас мы способны что-то изменить. Я не знаю конкретного пути, потому что я игрок. Я не тренер и не президент. Знаю способ, но я не буду упоминать об этом здесь. Это будет неэтично с моей стороны».

Все мы можем лучше выполнять свои обязанности. «Манчестер Юнайтед» очень важен для каждого из нас, поэтому мы обязаны стать лучше. Я не хочу быть здесь, чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь ради победы.

Мы соревнуемся с другими, но всё ещё не на своём лучшем уровне. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы стать лучше. Верю, что если мы изменим своё отношение, то сможем добиться больших результатов».

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Любопытна фиксация Роналду именно на топ-3. От Англии в Лигу чемпионов выходит четыре команды, и в гонке за четвёртое место «МЮ», безусловно, есть до сих пор. В то же время совершенно очевидно отставание от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». И не столько по очкам, сколько по уровню игры.

Оказаться на одном уровне с этой тройкой – значит войти в список претендентов на победу и в АПЛ, и в ЛЧ.

Роналду прекрасно это понимает.

Роналду выражает поддержку Рангнику и просит дать ему время

О новом главном тренере Ральф высказался так:

– С тех пор как Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» пять недель назад, он многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Я верю, что он проделает хорошую работу.

Мы знаем, что играем не в лучший футбол, но у нас есть много матчей. В некоторых моментах мы стали лучше. Не так просто изменить менталитет футболистов, их игру, культуру и систему. Я верю, что Рангник собирается это сделать. В будущем мы должны быть профессионалами, усердно работать, чтобы быть вместе как игроки».

При этом, кажется, Роналду несчастлив в новой команде

На вопрос, как для него прошли несколько месяцев, Роналду ответил так: «Честно говоря, нелегко. Мы сменили Уле [Гуннара-Сульшера], затем [Майкла] Кэррика. Сейчас у нас появился новый главный тренер. Трудно, когда ты так сильно меняешься, это всегда тяжело. Уле раньше играл со мной, а теперь стал тренером. Фантастический человек. Когда он ушёл, всем было грустно, но это часть футбола. Когда дела идут не так, как хочет клуб, то он должен меняться. Я был разочарован, но мы должны понять руководство. Жизнь продолжается».