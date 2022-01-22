Футболка без номера и бутылкой по голове. Жёсткое начало тура для команды Джеррарда. Видео

У 20-летнего полузащитника Джейкоба Рэмси прорывной сезон в «Астон Вилле». Если до этого его рассматривали как резервиста и игрока замены, то теперь Рэмси стал полноценным игроком основы.



Его статистика в сезоне-2021/2022:

18 матчей;

в 14 он вышел в основе;

3 гола;

1 голевая передача.

Бывший тренер «Астон Виллы» Дин Смит говорил про Рэмси так: «Джейкоб тренируется очень хорошо. Для 20-летнего парня он невероятно работоспособен. Он очень талантлив и подтверждает свои умения работой на поле. Я лично наблюдаю за его прогрессом. Он виден невооружённым взглядом».

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Выездной матч с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ стал для него 19-м в этом сезоне Премьер-лиги. И в нём произошёл, возможно, пока что самый курьёзный случай в карьере Рэмси.

На 11-й минуте Рэмси вступил в борьбу с Абдулайе Дукуре. Соперник упал на газон, но перед падением схватился за майку Рэмси. Итог – майка порвана, а Рэмси убежал к скамейке «Виллы», чтобы поменять её.



Видео эпизода здесь:

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Правда, нормальной майки для смены не нашлось. Рэмси получил футболку без номера и фамилии и вернулся на поле в таком виде.

В правилах, опубликованных на сайте Футбольной ассоциации (ФА), есть отдельный пункт, касающийся экипировки игроков – №4. В нём сказано, что при повреждении экипировки матч не останавливается. Но игрок отправляется на скамейку, чтобы заменить повреждённую часть формы. Дальше он возвращается на поле только с разрешения судьи. В этом пункте нет пометки, что фамилия и имя строго должны быть на майке.

Кстати, в матче «Астон Виллы» и «Эвертона» это была не последняя порванная майка. Под конец второго тайма с дыркой на футболке бегал Лука Динь:

Фото: James Williamson/Getty Images

У него вообще насыщенный матч. Во-первых, это его всего лишь вторая встреча за клуб после перехода из «Эвертона» (и сразу матч против бывшей команды). Во-вторых, в ней он отдал первый пас за «Виллу». В-третьих, под конец первого тайма ему в голову прилетела бутылка с сектора фанатов хозяев. В этом эпизоде на газон рухнул ещё и Мэтти Кэш.

В итоге в перерыве администраторы клуба выдали и Диню, и Рэмси нормальные футболки. А «Вилла» выиграла благодаря голу Буэндии на последних секундах первого тайма.