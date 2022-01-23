Защитнику разодрали ногу, но это не удаление! Судьи помешали «Сити» выиграть?

В рамках 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» встретился с «Саутгемптоном». Встреча завершилась ничьей – 1:1. Несколько фактов вокруг матча:
- «Манчестер Сити» прервал 12-матчевую победную серию в Премьер-лиге. Общий счёт в тех встречах – 34:7.
- Зато «Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 13 матчей. В последний раз Пеп Гвардиола проигрывал в чемпионате 30 октября – тогда его обыграл «Кристал Пэлас» 2:0.
- «Манчестер Сити» при Гвардиоле набрал 500-е очко в АПЛ. Для этого ему понадобилось 213 матчей. По этому показателю Пеп – первый в истории Премьер-лиги.
Правда, «Манчестер Сити» мог и вырвать победу в этой встрече, если бы не решение судьи Саймона Хупера. На 76-й минуте Кевин Де Брейне врывался в штрафную, и на нём сфолил защитник «Саутгемптона». Хупер смотрел повтор на предмет пенальти (где именно было нарушение правил), но решил не назначать 11-метровый.
Видео эпизода:
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Позже у «Сити» была возможность оказаться в большинстве, но Хупер тоже принял решение не в пользу команды Пепа Гвардиолы. На 80-й минуте Стюарт Армстронг влетел шипами в ногу Эмерика Лапорта. Хупер показал жёлтую карточку, а VAR не посоветовал удалить игрока хозяев.
Видео момента:
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После матча Лапорта показал разодранную ногу: «Лол, ну спасибо за сувенир».
Как отреагировал Гвардиола? Удивительно, но никого критиковать он не стал:
«Мы играли действительно здорово. К сожалению, в первом тайме мы пропустили гол. Хотя я считаю, что это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Абсолютно точно. Соперник действовал предельно организованно, и это был один из наших лучших матчей против него. Да, результат не лучший, но сама игра была великолепна».
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