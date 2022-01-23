В России интриги больше. Суперкомпьютер показал — АПЛ превращается в «лигу фермеров»

«Манчестер Сити» стремительно разрушает стереотип о самой мощной конкуренции за чемпионство (многие всерьёз уверены, что в АПЛ ровно так). С сезона-2017/2018 «Сити» собрал три титула (исключение ― «Ливерпуль», который два года назад набрал 99 очков). В этом сезоне Пеп Гвардиола уверенно шагает к четвёртому чемпионству за пять лет.

После 23 туров у «Манчестер Сити» такие показатели:

12 побед подряд – серия началась ещё в начале ноября и закончилась только вчера ничьей с «Саутгемптоном»;

отрыв от «Ливерпуля» (две игры в запасе) – 12 очков, от «Челси» – 13; «Ман Сити» мощно проходит зиму: 9 побед и ничья с разницей голов 27:6. У «Челси» за этот период всего 14 очков (из 30 возможных), у «Ливерпуля» – 17 (из 24);

Гвардиола в 2021 году выиграл 36 матчей – абсолютный рекорд. Второй результат в английском чемпионате принадлежит «Ливерпулю» ― 33 победы в 1982 году.

Если «Ман Сити» сохранит темп набора очков (в среднем 2,5 за матч), чемпионат закончит с 95 баллами. Второй по этому показателю – «Ливерпуль» с 2,1 очка за встречу. Третье место делят «Челси» и «Тоттенхэм» – оба по 1,9.

По данным суперкомпьютера от компании по обработке данных FiveThirtyEight, «Сити» с 88-процентной вероятностью возьмет титул. У «Ливерпуля» – 12%, у «Челси» – менее 1% (как и у 17 остальных команд). К началу декабря расклады были следующими: «МС» – 45%, «Ливерпуль» – 35% и «Челси» – 20%. Тут сыграло два фактора: из мощной обоймы «Сити» не вылетали лидеры. Плюс в клубе было меньше случаев заражения коронавирусом.

Доминирование «Манчестер Сити» в последних сезонах смазывает престиж Премьер-лиги. Раньше чемпионатом одной команды называли Лигу 1, Бундеслигу и Серию А, где победитель был известен ещё до старта сезона. В АПЛ, напротив, на старте сезона было минимум три-четыре реальных претендента. Похоже, Пеп Гвардиола неосознанно превращает АПЛ в «лигу фермеров». Разбираемся, так ли это.

Что такое «лига фермеров»?

В англоязычных соцсетях существует мем «лига фермеров» – шуточное прозвище французского чемпионата, которое используют болельщики из Англии, Испании, Германии и Италии.

В 2019-м Goal.com досконально изучил это явление и выделил ключевые критерии «лиги фермеров»: доминирование одной команды на внутренней арене и плохие результаты в еврокубках. Плюс сюда же отнесли и регулярную миграцию звёзд в другие чемпионаты.

Месси, Неймар и Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / Michael Regan/Getty Images

Из вышеперечисленных критериев больше всего подходит как раз Лига 1. Хотя «ПСЖ» пытается выкарабкаться: элитные футболисты ежегодно пачками пополняют состав. К тому же в 2020-м клуб всё-таки добрался до финала Лиги чемпионов, но проиграл там «Баварии» (0:1).

Попутно достаётся и Италии с Германией, где «Ювентус» и «Бавария» в XXI веке кошмарят внутренние чемпионаты: у «Юве» 12 титулов, у «Баварии» – 15.

«Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В последние пять лет сюда же пытаются притянуть АПЛ, где Гвардиола выстроил топовейший проект. Два критерия из трёх можно спроектировать и на «Манчестер Сити»: доминирование в Англии и неважные выступления в Европе (только в прошлом сезоне клуб добрался до финала Лиги чемпионов). До этого клуб только однажды добирался до полуфинала — в сезоне-2015/2016 ещё с Мануэлем Пеллегрини.

Италия избавилась от превосходства «Ювентуса», а в Германии продолжается гегемония «Баварии»

Давайте всё-таки выясним, в каком чемпионате сложнее всего доминировать одной команде. Для этого выбрали три критерия: количество чемпионов, число титулов и длина серии.

Премьер-лига в XXI веке

«Манчестер Юнайтед»: 7 чемпионств (3 победы подряд).

«Челси» и «Манчестер Сити»: 5 (2).

«Арсенал»: 2 (1).

«Ливерпуль» и «Лестер»: 1.

С начала 2000 года в Премьер-лиге шесть команд занимали первую строчку: «МЮ», «Челси», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Лестер». Абсолютный лидер – «Юнайтед», который все семь трофеев собрал ещё при Алексе Фергюсоне (тот ушёл в 2013-м). Дальше – только два вторых места за восемь лет.

В списке выделяется «Лестер», который в сезоне-2015/2016 сотворил сказку. На финише клуб, который годом ранее чудом не вылетел в Чемпионшип, «привёз» второму «Арсеналу» сразу 10 очков.

Чемпионство «Лестера» Фото: Michael Regan/Getty Images

В Англии нет долгого доминирования одной команды над другими. Максимальная серия побед у «Ман Юнайтед» – три (2006-2009).

Бундеслига

«Бавария»: 15 трофеев (9 чемпионств подряд).

«Боруссия» Дортмунд: 3 (2).

«Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург»: 1.

В Германии «Бавария» не чувствует конкуренцию: 15 чемпионств из 21. «Боруссия» лишь три раза урвала трофей. Плюс по разу огрызнулись «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

Чемпионство «Штутгарта» Фото: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images

«Бавария» собрала девять титулов подряд. В этом сезоне мюнхенский клуб рвётся к 10-му: отрыв от «Боруссии» уже 6 баллов.

Ла Лига

«Барселона»: 10 чемпионств (3 подряд).

«Реал»: 7 (2).

«Валенсия» и «Атлетико»: 2 (1).

В XXI веке Испания видела всего четырёх чемпионов: «Барса», «Реал», «Валенсия» и «Атлетико».

«Барселона» и «Реал» – очевидные лидеры, которые выиграли 17 чемпионатов из 21. В Ла Лиге доминирование одной команды редкость: «Барселона» лишь три раза подряд становилась чемпионом, «Реал» – два.

Серия А

«Ювентус»: 12 чемпионств (9 побед подряд).

«Интер»: 6 (5).

«Милан»: 2.

«Рома»: 1.

Только в прошлом сезоне в Италии закончилась эра «Ювентуса», который до этого девять лет подряд поднимал трофей. Сейчас главная мощь Серии А – «Интер»: чемпионство в прошлом сезоне (отрыв в 12 очков от второй строчки), плюс главный фаворит в этом. Тот же суперкомпьютер от FiveThirtyEight оценивает шансы «Интера» на победу в 79%. Следом идут «Милан» и «Наполи» с 7%. У «Ювентуса» всего 1%.

Даже после смены тренера и продажи Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими «Интер» набирает на уровне прошлогоднего образца – в среднем 2,4 очка за матч.

Чемпионство «Интера» Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Лига 1

«ПСЖ»: 7 чемпионств (4 подряд).

«Лион»: 7 (7).

«Лилль»: 2.

«Нант», «Монпелье», «Бордо», «Марсель» и «Монако»: 1.

Несмотря на то что именно французскую вышку называют «лигой фермеров», тут больше всего чемпионов в XXI веке – сразу восемь клубов. Два лидера – «Лион» и «ПСЖ». Если первые доминировали в начале 2000-х, то вторые вскарабкались на вершину только в последние девять лет, когда клуб попал в руки шейхам.

Самая длинная серия принадлежит «Лиону», который семь раз подряд выигрывал чемпионат (2001-2008). «ПСЖ» только второй с четырьмя, «Лилль» третий – два.

Чемпионство «Лиона» Фото: liewig christian/Corbis via Getty Images

Ещё по разу на первую строчку запрыгивали «Нант», «Монпелье», «Бордо», «Марсель» и «Монако».

Что там в России?

Премьер-лига

«Зенит»: 7 чемпионств (3 подряд).

ЦСКА: 6 (2).

«Спартак»: 3 (2).

«Локомотив»: 3 (1).

«Рубин»: 2 (1).

У «Зенита» три трофея подряд и четыре за последние семь лет. Это неудивительно, учитывая возможности «Газпрома». Средняя стоимость футболиста питерского клуба составляет € 7,87 млн. У «Спартака» – € 4,67 млн, «Краснодара» – € 4,47 млн, ЦСКА – € 4,46 млн и «Динамо» – € 4,06 млн.

Клаудиньо и Малком Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если три предыдущих чемпионата «Зенит» забирал уверенно (на финише суммарно привёз второму месту 31 очко), то в этом в гонке до сих пор участвует «Динамо». Разница всего в 2 балла.

Второй по трофеям в XXI веке – ЦСКА с шестью, третье место делят «Спартак» и «Локо» – по три, последний – «Рубин» с двумя.

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Если подводить итоги, три из трёх критериев собрала только Лига 1. Там и звёзды не задерживаются, и «ПСЖ» дважды за девять лет проиграл чемпионат только из-за своей безалаберности. Плюс в Европе результаты не соответствуют амбициям: да, вышли в финал Лиги чемпионов, но стоит учитывать ковидный бум.

«Бавария» уже десятый год унижает соперников в чемпионате, но качественно играет в еврокубках. В Италии «Ювентус» откатился на второй план. В Испании чемпионская гонка выравнивается, а «Барселона» самоуничтожилась.

«Барселона» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Англия подходит только под один пункт: доминирование в чемпионате. В еврокубках все шикарно: «Челси» и «Ливерпуль» выиграли два розыгрыша из трех последних. При чем дважды финалы были английскими. Да и звёзды в АПЛ перебираются с удовольствием.

При этом за Премьер-лигой все скучнее следить. Сморите сами: в Италии и России разрыв между первой и второй командами составляет всего два очка, в Испании — четыре, а в Германии — шесть. Зато во Франции и Англии — сразу десять и двенадцать соответственно. В АПЛ пропала главная фишка — интрига, которую прикончил Гвардиола.