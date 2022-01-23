«Азмуна в «Зените» ждёт штраф на приличную сумму». Такой уход Сердара в «Байер» — подстава

Сердар Азмун – наполовину честный парень. На первом сборе он подтвердил руководству и тренеру, что уйдёт летом свободным агентом. При этом весну хотел провести в «Зените»: помочь команде выиграть новый титул и проявить себя в Лиге Европы. Иранец не скрывал, что у него есть два конкретных варианта: «Лион» и «Байер». «Ювентуса», как и кучи миллионов евро за трансфер зимой, не было. Стороны оформили словесное рукопожатие и негласно рассчитывали на красивое расставание через пару месяцев. Взаимная благодарность, трепетные видео и прочие милости. Но вчера всё изменилось.

Вечером соцсети «Байера» опубликовали пост с Азмуном и анонсировали контракт с лета. Для всех в «Зените» это стало сюрпризом. Ни Азмун, ни «Байер» не уведомили питерцев о готовящемся объявлении. Конечно, в «Зените» понимали: представители следующего клуба Сердара могут быть в Дубае. И знали, что идёт диалог. Но точно никто не мог предположить такого быстрого сценария, когда Азмун с нарушением всех медицинских протоколов поедет в отель подписывать контракт. И даже не уведомит об этом свой клуб. В итоге вечером все с удивлением смотрели на фото игрока без маски с другими людьми. Так что потом не удивляйтесь, почему в команде у некоторых поднимается температура.

По информации «Чемпионата», теперь у Сердара неприятности. «Азмуна в «Зените» ждёт штраф. Причём на приличную сумму», – сообщил нам источник, знакомый с ситуацией. На это отчасти вчера намекнули и в пресс-службе, где вот так отреагировали на объявления «Байера»:

– То, что Азмун подписал контракт с «Байером» с сезона-2022/2023, не отменяет, что он остаётся игроком «Зенита» до окончания сезона-2021/2022 со всеми вытекающими последствиями.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Азмун подставил клуб

Нападающий, сам того не подозревая, создал кучу проблем «Зениту» в переговорах о трансфере ему на замену. В Бразилии внимательно следят за прессой. И сегодня все уже знают: «Зенит» летом потеряет основной актив. И у клуба больше нет иллюзорной уверенности, что его можно сохранить. Значит, потенциальные продавцы одномоментно получили сильную позицию в диктовке финансовых условий. Цена трансфера на условного Юри Алберто вырастет. И с этим придётся смириться.

Глупо обвинять в случившемся только Азмуна. Его действия – всего лишь следствие истории с уходом. Глобальную ответственность должны разделить и другие. В частности, те, кто занимается оперативным управлением. С контрактом игрока сильно затянули. Это понимали все. И любой менеджер скажет, что продавать нападающего, который не желает продлевать соглашение, нужно было прошлым летом. Но в клубе посчитали, что к зиме игрок станет сговорчивее. Ошиблись.

Теперь за ошибки придётся платить серьёзную сумму. А клуб уже понёс имиджевые потери. Дальше – финансовые. И всё из-за недальновидности в принятии решений. Не просто так недавно Семак говорил о нужности спортивного директора. В подобных историях он просто необходим.