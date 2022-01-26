«Несколько дней не вставал с кровати». Как вынесли драму с пенальти на Евро таланты Англии

Санчо, Рашфорд и Сака не реализовали удары в финале и столкнулись с мощным давлением. Кажется, за полгода справился с этим только последний.

Финал Евро-2020 запомнился не только победой сборной Италии на «Уэмбли», но и промахами англичан в серии пенальти. Сразу три молодых исполнителя не реализовали свои удары. 20-летние Джейдон Санчо и Букайо Сака, а также 24-летний Маркус Рашфорд подверглись массовой критике в соцсетях. Особенно усердствовали любители оскорблений на расовой почве.

Таланты Англии пережили непростой период в карьере. Что же произошло с ними за эти полгода?

Рашфорда накрыла депрессия. Его хейтили даже фанаты «МЮ»

О том, как Маркус Рашфорд пережил неудачу на Евро, стало известно только в середине января. Daily Mail выдал инсайд: «После финала чемпионата Европы Рашфорд несколько дней не вставал с кровати», – сообщил источник газеты. Эмоциональная боль не унималась, и впервые в карьере он обратился к помощи спортивного психолога.

«Я способен забивать пенальти даже во сне, но почему промахнулся именно сейчас?» — так Рашфорд рассуждал в обращении к болельщикам на следующий день после финала. Этот вопрос засел в его голове и не давал покоя. Рашфорд получал массу поддержки от близких и не знакомых ему людей. Но хватало и негатива. Помимо словесных нападок в соцсетях, нашлись люди, которые перешли к более активным действиям. Неизвестные испортили граффити, посвящённое футболисту.

Граффити с Рашфордом Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Граффити нарисовали в благодарность Рашфорду за его добрые дела. Он активно боролся за права детей из неблагополучных семей, добивался от правительства продления системы бесплатных ваучеров для приобретения еды малоимущими. Вандалы решили, что написать оскорбления в сторону Рашфорда на граффити – лучшее решение. «Такие слова из Витингтона довели меня до слёз», — случай с граффити стал одним из триггеров Рашфорда на пути к депрессивному состоянию.

На следующий день оскорбления были заклеены сердечками, на которых люди написали слова поддержки в адрес Маркуса. А спустя время художник, который нарисовал граффити, восстановил его в оригинальном виде.

Восстановленное граффити с Рашфордом Фото: Alex Livesey/Getty Images

Но на этом непростые дни в жизни Рашфорда не закончились. После Евро он сообщил, что перенесёт операцию на плече, из-за которой придётся пропустить старт сезона. На этот раз Маркусу досталось от болельщиков «Манчестер Юнайтед». Они остались недовольны тем, что игрок предпочёл выступление в сборной интересам клуба. В пример приводился Мэйсон Гринвуд, который не поехал на Евро, а остался залечивать травму.

Рашфорд вернулся к тренировкам в середине октября. С того момента он провёл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 13 матчей и забил четыре гола. Маркус выдал безголевую серию из 11 матчей – его худший результат с сезона-2016/2017. В этом сезоне у Рашфорда в среднем уходило 282 минуты на гол – худший показатель за карьеру. Также низким оказался и показатель созданных моментов: всего 0,7 за матч.

Маркусу припомнили даже его благотворительную деятельность, мол, из-за этого он уже не так сконцентрирован на футболе, как раньше. Также «жёлтая» пресса писала о воссоединении Рашфорда с подругой детства. Якобы любовные дела также стали причиной его ужасной формы.

Ральф Рангник и Рашфорд Фото: Stu Forster/Getty Images

Недавно эксперт The Athletic Лори Уитэлл назвал свои причины плохой формы Рашфорда. По мнению специалиста, Маркус ещё не до конца адаптировался к требованиям новой схемы (4-2-2-2). Прогресс наметился в матче с «Брентфордом» (3:1). «Манчестер Юнайтед» второй раз при Рангнике забил три гола за игру, один из них на счету Рашфорда.

Санчо – жертва давления от завышенных ожиданий

Лето 2021-го стало временем смешанных эмоций для Джейдона Санчо. С одной стороны, нереализованный пенальти в финале Евро-2020 и проигранный матч Италии. С другой, предвкушение нового этапа в карьере. «Манчестер Юнайтед» отдал дортмундской «Боруссии» € 76,5 млн. Трансфер Санчо стал третьим самым дорогим в истории «МЮ» после переходов Гарри Магуайра и Поля Погба.

К 20 годам Санчо провёл в составе «Боруссии» 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Уровень ожиданий от его выступлений запредельный. Справится ли Санчо с темпом АПЛ и давлением, которое испытывает каждый игрок, выступающий за топ-клуб? Первое полугодие в «МЮ» даёт четкий ответ – нет, не справился.

Общий фон в раздевалке клуба был не самым приятным, и в таких условиях Санчо было сложно проявить лучшие качества. Поначалу Сульшер использовал его на излюбленных позициях крайних вингеров, но крайне редко доверял полный матч. При норвежском тренере Санчо отыграл все 90 минут лишь дважды – во встрече с «Вест Хэмом» (0:1) в Кубке Лиги и в роковом для Сульшера матче с «Уотфордом» (1:4).

Медиа активно обсуждали регресс полузащитника. Sky Sport в одной из своих программ назвал Санчо агентом 007. Сравнение с киногероем вызвала статистика – ноль голов и ноль ассистов в первых семи матчах АПЛ. Гари Невилл переживал, что Санчо закончит так же, как и ван де Бек.

Результаты «МЮ» ухудшались, и Сульшер постепенно терял контроль над ситуацией. По ходу сезона тренер пытался перестроить схему и переходил на 3-5-2. Роль Санчо в ней была не до конца понятна. Сульшер даже наигрывал футболиста на позиции крайнего защитника. Санчо наконец-то прорвало только после увольнения тренера. Джейдон провёл 14 матчей без результативных действий, а в 15-м и 16-м забил по голу «Вильярреалу» в Лиге чемпионов и «Челси» в АПЛ.

Но продолжения при Ральфе Рангнике не последовало. После двух голов Санчо вновь замолчал. Рангник лишь в январе приоткрыл причины его неудач. «На Санчо давит уровень ожиданий, который здесь гораздо выше, чем в «Боруссии». Психологически и эмоционально ему сейчас намного тяжелее. На тренировках Джейдон один из лучших. Я говорю ему – подтверди свою работу в матчах». Рангник акцентирует внимание на том, что для Санчо важно обрести уверенность, чтобы демонстрировать свои лучшие качества перед 75-тысячной аудиторией.

Саке помогла поддержка клуба. Он проводит отличный сезон

«Я не позволю этой волне негатива сломить меня», — такой была реакция Букайо Саки на оскорбления в соцсетях. Он так же, как и Рашфорд, опубликовал пост в «Инстаграме», в котором поделился эмоциями после неудачи в финале Евро. Подчеркнул непримиримость к расизму и завершил пост красивой фразой: «Любовь всегда побеждает».

Сака вернулся в «Арсенал» спустя месяц после финального матча чемпионата Европы. Клуб подготовил ему приятный сюрприз и организовал акцию в поддержку. «Арсенал» собрал письма от болельщиков и разместил их на специальном стенде. Эмоции Саки лучше один раз увидеть, чем прочитать о них.

Особенно игрока зацепило одно письмо, в котором маленький мальчик хотел потратить свои карманные деньги на то, чтобы купить футболисту мороженое. «Арсенал» поддерживал Саку всё время и сразу после наплыва оскорблений в его адрес выпустил официальное обращение, в котором поддержал игрока: «Мы гордимся тобой. Держи голову высоко».

Старт сезона не принёс положительных эмоций футболисту и «Арсеналу». Клуб проиграл три стартовых тура АПЛ с общим счётом 0:9 и оказался на последнем месте. Постепенно «Арсенал» начал выбираться из кризиса, в том числе благодаря результативности Саки. В матче 6-го тура с «Тоттенхэмом» он забил гол и отдал голевую передачу, а «Арсенал» обыграл принципиального соперника со счётом 3:1.

Из тройки Рашфорд – Санчо – Сака лучшая статистика в этом сезоне у последнего. К январю он забил семь голов и оформил четыре ассиста. Реакцией молодого таланта на непростой период после Евро восторгался Артета: «Я беспокоился, как он переживёт этот момент. Но когда первый раз встретил его, то убедился, что он справился с этим на отлично».

Сака отвечает тренеру взаимностью. В одном из осенних интервью он назвал Артету «тактическим гением». По ряду показателей Букайо – лидер «Арсенала» в этом сезоне. Он нанёс наибольшее количество ударов (69), совершил наибольшее количество прогрессивных продвижений мяча (129) и обводок (28). Помимо этого, Сака лучший в клубе по системе «гол+пас» (11 очков).

В октябре Букайо провёл сотый матч за «Арсенал», а в декабре забил десять голов за клуб в АПЛ. В более юном возрасте за «Арсенал» это сделал только Николя Анелька. Сака не собирается останавливаться на этих показателях, и всё говорит о том, что психологическое давление после Евро он пережил лучше, чем Рашфорд и Санчо.