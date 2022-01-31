«Моя работа — закрывать дыры». За кого «Спартак» отдаст почти € 10 млн?

«Спартак» активно перестраивается в преддверии возобновления сезона. После смены тренера и назначения нового спортивного директора клуб принялся закупаться футболистами. Теперь состав красно-белых пополнил ещё один новичок — 24-летний Кристофер Мартинс Перейра из швейцарского «Янг Бойз». Рассказываем, кто это такой.

Перейра не смог закрепиться в топ-клубе Франции. Но всё равно добрался до Лиги чемпионов

Немного про карьеру Криса по кличке Кики. Он родился в Люксембурге, но также имеет гражданство Кабо-Верде, поскольку его родители — выходцы из этой страны. Перейра начинал на европейской родине, а в 2013-м попал в «Лион». Крис прошёл через команду U19 и дубль и к 2017-му добрался до основы. Но там не закрепился, провёл всего два матча и стал ездить по арендам. После двух аренд «Лион» решил, что удерживать Перейру нет смысла. Так в 2019-м Кристоф перешёл в «Янг Бойз» за € 2 млн.

В Швейцарии Перейра попал в самую сильную команду, поэтому с титулами у него порядок. В составе «Янг Бойз» Крис взял два чемпионских титула подряд, а заодно захватил национальный Кубок. Ещё у Перейры есть опыт игры в еврокубках. Поначалу приходилось довольствоваться квалификацией Лиги Европы, зато в этом сезоне команда прошла через отбор и достойно выступила в группе, а Кристоф отбегал почти все матчи.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Кстати, 10 процентов суммы трансфера Перейры в «Спартак» достанется «Лиону» — такой пункт был включён в договор французского клуба с «Янг Бойз». По информации местного Blick, переход обойдётся москвичам в сумму около € 9,6 млн. «Спартак» же заявил, что арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера именно для красно-белых.

Перейра выступает за сборную Люксембурга. Он пробился в команду через юношеские составы нескольких возрастных категорий и везде шёл с опережением графика. В главной сборной Крис дебютировал уже в 17 лет. В его активе полсотни матчей за национальную команду, но нет особых достижений. Люксембург развивается, однако по-прежнему не является серьёзной футбольной силой в Европе.

Кристофер Перейра новичок «Спартака» «В юности я много следил за Бундеслигой и болел за «Баварию». Не сказал бы, что переехать в Германию — моя мечта. Скорее, цель».

Какой Перейра футболист?

Крис — опорный полузащитник. По всей видимости, он закроет опцию, которая пустовала у «Спартака» в последние сезоны. Перейра играет жёстко: в этом сезоне у него уже 10 жёлтых карточек и два удаления во всех турнирах. При этом Кристоф способен отвечать не только за игру ногами — с ростом 187 см он здорово снимает верх.

Ошибки у Перейры всё же случаются — в этом сезоне помарки хавбека привели уже к восьми голам в ворота его команд. Действиями в атаке Кристоф это не компенсирует. Он явно заточен на оборону и за нынешнюю кампанию отдал всего два паса в 31 матче.

Перейра — трудолюбивый. Вот как он описывал себя летом 2020-го: «Моя работа — много бегать, закрывать дыры в зонах, обороняться, помогать остальным. Но, конечно, я порой устаю. Хотя мне нравится, когда расписание плотное и матчи проходят раз в три дня».

Ещё один важный факт, который нужно знать про Перейру: он действует жёстко, но при этом сам нередко травмируется. С 2014 по 2018 год Крис пропустил 176 дней из-за различных повреждений. Перейра получал травмы голеностопа и мениска и даже рвал связки.

После перехода в «Янг Бойз» проблемы никуда не делись. За два с половиной года Перейра пропустил 223 дня (45 матчей) из-за травм бедра и приводящей мышцы. Но есть и хорошая новость: в последний раз Кристоф выбывал из строя почти год назад, в начале 2021-го.