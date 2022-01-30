«Спартак» удивил потерей нападающего. Почему клуб решил избавиться от Понсе

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе близок к переходу в «Эльче». Аргентинец уже покинул расположение клуба и отправился на медицинский осмотр, после которого, скорее всего, будет заключено соглашение.

Для многих болельщиков «Спартака» его уход видится крайне непонятным. Клуб, во-первых, отдаёт самого сбалансированного форварда, который не опускался ниже определённого уровня, а на некоторых отрезках (например, в первой части прошлого сезона) был одним из лучших футболистов команды. Во-вторых, руководство разменяло аргентинца на блёклого по осени Ларссона, а также только-только пришедшего и ещё не изученного на фоне РПЛ Николсона. Безусловно, первого можно в теории привести в порядок, а второй способен выстрелить, но гарантии здесь нет. И с Понсе у «Спартака» было бы банально больше ресурсов и гибкости.



Да и вообще: сейчас вроде бы не было острой нужды делать столь резкие шаги. С легионерскими местами всё в порядке, а до лета, когда последуют новые приобретения, многое может измениться. Почему же «Спартак» всё равно решился на продажу Понсе?

Понсе не был идеальным. Зато привлекал балансом, надёжностью и работоспособностью

Прежде всего соглашусь со всеми, кто считает, что уход Понсе – потеря для «Спартака». Аргентинец не был идеальным форвардом. Он не показывал космическую результативность (25 голов и 5 передач в 73 играх), в ряде матчей допускал крайне болезненные промахи (например, в дерби с ЦСКА в первом круге, когда не добил мяч с пары метров), ещё и выбыл на долгий срок. Но при этом с точки зрения полезных качеств и стабильности на дистанции Понсе явно не уступал ни Соболеву, ни тем более Ларссону.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В самом первом российском сезоне (2019/2020) Эсекьель занял первое место в «Спартаке» по показателю NPxG + xA (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые передачи) – 0,59. В прошлом сезоне он разделил 2-е место с Ларссоном (0,54 и 0,55 у двух игроков, выше – только Соболев с 0,64). Наконец, в текущем чемпионате аргентинец успел сыграть всего в 7 матчах РПЛ, но он до сих пор лучший бомбардир красно-белых с 4 голами. Проблемы «Спартака» как в созидании, так и реализации – в том числе следствие травмы нападающего.

Понсе всегда выделялся следующими качествами:



1) сбалансированность, которая даже при отсутствии уникальных качеств позволяла ему органично вписываться в любой стиль футбола – контратакующий (есть неплохая подвижность и адекватная скорость), вертикально-силовой (для своей антропометрии он достойно цепляет верх), позиционный (есть навыки игры в оттяжке и подыгрыше);



2) работоспособность. В прошлом сезоне Понсе в среднем вступал за 90 минут в 28,23 единоборства с показателем успешности 32%, из них вверху – 8,01 и 36,02%. По количеству это крутые цифры, по качеству — неплохие. Понсе никогда не играл на чистых мячах;



3) участие в прессинге. Подвижность у Понсе лучше, чем у Соболева. А тактическая грамотность и цепкость лучше, чем у Ларссона. Аргентинец был форвардом, который наиболее подходил по профилю тому же Рую Витории – и для португальского тренера его отсутствие сразу же стало большой проблемой.



Даже когда Понсе не забивал, он стабильно приносил пользу.

С приходом Николсона у «Спартака» возникла чрезмерная конкуренция в линии атаки. Клуб решил её ослабить

Возможная причина №1: нежелание руководства клуба чрезмерно перенасыщать линию атаки. Мы уже увидели прообраз новой команды в первом спарринге со «Слованом», выяснили схему, по которой, вероятно, будет играть Ваноли. Это 3-4-2-1 или 3-4-3 с одним центрфорвардом и двумя инсайдами под ним. Также эпизодически команда может перестраиваться на 3-5-2.

В этих тактических реалиях за место центрфорварда будут конкурировать Соболев и новичок Николсон, в оттяжке или на флангах будут играть Ларссон, Промес, Бакаев, Игнатов, Хлусевич. Вполне достаточный набор с точки зрения количества. А про качество нам всё расскажет время.

Фото: spartak.com

Логично, что новое руководство хочет довериться Николсону, которого оно же и пригласило. Дорогостоящее вложение должно начать приносить пользу сразу же, иначе появятся вопросы.

Почему «Спартак» продаёт Понсе, а не Ларссона? Это справедливый вопрос, но и ответ очень банален

За полгода Ларссон сильно разочаровал и деградировал, осенью появлялись большие вопросы не только по игре, но и по самоотдаче. При этом швед вдобавок специфичен сугубо как игрок. Он ограничен при позиционной атаке, когда лишается пространства и скорости, стал предсказуемым для соперников из-за постоянного убора мяча под рабочую левую.



Почему же руководство «Спартака» тогда продаёт не Ларссона, а Понсе, более разностороннего и стабильного игрока? Ответ на самом деле более чем очевиден:

вряд ли за Ларссона можно сейчас получить адекватные деньги. Если прошлым летом потенциальные покупатели видели хорошую конкретику и статус игрока сборной, то сейчас ничего из этого нет. Цена упала, «Спартак» хочет постараться её повысить;

если Понсе – кандидатура прежнего селекционного отдела «Спартака», то Ларссон приехал после одобрения Заремы Салиховой и её советника Франко Камоцци. Никуда не деться от фактора личных симпатий;

Ларссон – не чистый центрфорвард, для схемы 3-4-3 на роль флангового нападающего он по профилю подходит лучше.

Остаётся лишь надеяться, что новому тренерскому штабу удастся вернуть Джордана хотя бы на уровень годичной давности. И очень интересно, на каких финансовых условиях отдают Понсе.

Вероятно, «Спартак» всё-таки готовится привезти нового легионера. И заранее расчищает под него место

Каттани несколько раз подчёркивал, что «Спартак» закончил трансферную кампанию в направлении «на вход». Но уход Понсе намекает, что ещё одно приобретение всё-таки возможно.

Какое? Проблемные точки у команды всё те же. Если про правый фланг обороны пока можно забыть (команда перестроилась на 3-4-3), то центр поля всё ещё не выглядит монолитным. Нет мощной фигуры, которая бы делала разницу в этой зоне. Вероятно, за пару недель тренировок Ваноли всё-таки понял, что имеющихся ресурсов недостаточно.

Фото: spartak.com

Возможен и альтернативный сценарий: красно-белые попросту заранее готовятся к летнему трансферному окну, чтобы опять не трудоустраивать впопыхах легионеров, как было осенью (аренда Крала) или зимой (целая эпопея с уходом Хендрикса). А проблемы, если лимит всё-таки не смягчат, появятся: из аренд вернутся Крал, не закрепившийся в «Вест Хэме», и Тиль.



Причин, почему Понсе оказался лишним легионером и лишним нападающим, много. Очень жаль, ведь аргентинец мог принести ещё много пользы команде, но стал жертвой очередной революции в клубе.