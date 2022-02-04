Футболист «Динамо» лишил свою сборную шансов на финал Кубка Африки. Что это за удар?!

Есть второй финалист Кубка африканских наций! Вслед за Сенегалом место в решающем матче забронировал Египет. И если в первом полуфинале всё было предсказуемо (Садио Мане и компания выбили Буркина-Фасо), то во втором случилась настоящая драма.

Итак, Камерун — Египет. Для начала надо обозначить позиции. Кубок Африки проходит в Камеруне, а хозяевам вдобавок к домашним полям досталась лёгкая сетка: в 1/8 финала были Коморские острова, в 1/4 — Гамбия. У Египта всё наоборот. Команда с трудом вышла из группы, а в плей-офф билась с гигантами (Кот-д’Ивуар и Марокко) и нигде не решала исход в основное время. Спасибо Мохамеду Салаху и героям-вратарям. Да, именно вратарям, потому что в трёх матчах они были разными из-за травм.

В матче с Камеруном египтянам удалось провернуть свой трюк — основное время закончилось нулевой ничьей, в дополнительное голов также не было. Дошло до серии пенальти. Первыми били камерунцы (уже плохой знак). И забили. Египет ответил тем же. А дальше у хозяев начался ужас. Пока египтяне клали мяч по углам, камерунцы дважды не забили.

Фото: Getty Images

Перед четвёртым ударом сборной Камеруна счёт в серии уже был 1:3, поэтому необходимо было забивать. К мячу пошёл нападающий Клинтон Н’Жье, который отлично знаком российским болельщикам — он играет за московское «Динамо». Момент максимального давления: ты можешь подарить своей сборной шанс на выход в финал главного турнира континента, который ещё и проходит в твоей стране. Н’Жье взял короткий разбег. И ударил непонятно куда. Мяч пролетел в метре от девятки, пока вратарь падал в противоположный угол. Дальше — празднование египтян и удручающее выражение лица Самуэля Это’О, который болел за соотечественников из ложи.

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Кстати, благодаря промаху Н’Жье очередь так и не дошла до главной звезды Египта — Мохамеда Салаха. Теперь форвард получит второй шанс выиграть Кубок Африки со своей сборной (предыдущий он упустил в 2017-м). Правда, сделать это будет непросто — в финале ждёт Сенегал и партнёр по «Ливерпулю» Садио Мане. Момент истины наступит совсем скоро. 6 февраля, в 22:00 мск.