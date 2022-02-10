Коутиньо снова разрывает АПЛ. Стоило ли вообще уезжать в «Барселону»?

Теперь от бразильца пострадал «Лидс» – у Филиппе гол и два ассиста.

Филиппе Коутиньо совершил феноменальный камбэк в АПЛ. За три матча в составе «Астон Виллы» у него два гола и две голевые передачи. А до этого в 17 матчах этого сезона за «Барселону» было всего два мяча. Как получилось такое преображение?

Напомним, как он попал в АПЛ

«Барселона» всячески пыталась избавиться от игроков с раздутыми контрактами. Одним из них был Филиппе Коутиньо. Долгое время ни один клуб не готов был удовлетворить его запросы. К январю появились претенденты: в прессе говорили об интересе «Арсенала», «Фламенго» и «Тоттенхэма». И тут на горизонте появилась «Астон Вилла» со Стивеном Джеррардом во главе.

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Ухватился за идею воссоединения с бывшим партнером по «Ливерпулю» и Коутиньо. Клубы договорились об аренде до конца сезона, «Астон Вилла» взяла на себя 65% зарплаты, а Коутиньо отказался от остальных 35%. Джеррард назвал его особенным, а фанаты «Астон Виллы» находились в предвкушении дебюта. И он состоялся в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед».

За 22 минуты забил гол и помог «Астон Вилле» уйти от поражения

Джеррард не выпустил Коутиньо со стартовых минут, но доверил ему место на поле в критический момент. «Астон Вилла» проигрывала 0:2 и за 13 минут перевернула игру. На 77-й минуте Рэмзи отыграл один гол, а на 81-й Коутиньо забил свой первый мяч после возвращения в Англию.

Матч завершился ничьей 2:2, а Филиппе не скрывал восторга от дебюта и особенно — от воссоединения с Джеррардом: «Я очень рад быть здесь, это большой клуб. Я уже давно знаю Стиви, играл вместе с ним и многому у него научился. Надеюсь, что мы успешно поработаем вместе».

Джеррард был более сдержан: «Хорошее начало для него. Мы подписали качественного футболиста. Теперь поработаем над его скоростью игры».

Джеррард раскрыл секрет преображения, а Коутиньо радовался возвращению

После матча с «Манчестер Юнайтед» Коутиньо опубликовал пост в «Инстаграме» с благодарностью: «Спасибо за тёплый приём. Прекрасная атмосфера на «Вилла Парк» в этот вечер.

Эмоции действительно переполняли Коутиньо. В интервью BBC он сказал, что немного нервничал перед матчем и очень соскучился по таким играм. Эйфория перенеслась и на матчи в составе сборной Бразилии: Коутиньо вызвали впервые с октября 2021-го и он отличился голом в ворота Парагвая.

Не остановился Коутиньо и в третьем матче АПЛ после возвращения (с «Эвертоном» он голевыми действиями не отметился). «Астон Вилла» проигрывала 0:1 по ходу первого тайма с «Лидсом». Коутиньо сначала забил сам.

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А затем отдал две голевые передачи. Раз.

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Два.

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Оба ассиста уместились в 13 минут.

За три матча в АПЛ в составе «Астон Виллы» Коутиньо поучаствовал в четырех голах. Это на два гола больше, чем за весь сезон у дорогостоящего приобретения «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Кажется, Коутиньо вообще не стоило покидать АПЛ.

Секрет преображения приоткрыл Джеррард: «Филиппе нужно чувствовать, что его любят и поддерживают, я был таким же. Если мы получим счастливого Филиппе, который получает удовольствие от игры, то мы увидим его талант».

Пока всё получается. Правда, не блещет остальная команда. Несмотря на старания Коутиньо, «Астон Вилла» не удержала преимущество и сыграла вничью 3:3 с «Лидсом». При Джеррарде клуб выиграл пять из 11 матчей, в среднем набирая 1,45 очка.