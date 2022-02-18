«Его называли колумбийским Неймаром». Новый трансфер ЦСКА — замена Дзагоеву?

ЦСКА объявил о переходе на правах аренды до конца сезона полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля. 23-летний колумбиец давно находился в трансферных списках клуба, но окажется в России только сейчас.

Карраскаля называли вторым Неймаром

У Хорхе непростая карьера: он стал звездой в чемпионате Колумбии в юном возрасте и привлёк внимание топов. Подсуетилась «Севилья». Он уехал туда, когда ему только стукнуло 18. Но в Испании не пошло. Карраскаль почти не играл в первой команде, а хоть какую-то игровую практику получал в фарме. Через год захотел уйти. Никто в «Севилье» не возражал, но выбор оказался неожиданным – парня пригласили в чемпионат Украины. «Карпаты» в 2017-м возглавил испанский тренер Серхио Наварро, он собирал команду под себя. Карраскаль начал работу, а тренера вскоре уволили. Но это не помешало ему стабильно выходить в основе и по-настоящему заявить о себе.

Уже через сезон клуб за небольшие деньги выкупил парня у «Севильи». И одновременно в «Карпаты» стали поступать звонки от представителей украинских грандов – «Шахтёра» и киевского «Динамо». Плюс Хорхе интересовался «Краснодар». Но украинцы не отпустили лидера. Он уехал только в 2019-м в аренду в «Ривер Плейт». А через год состоялся полноценный трансфер примерно за € 3 млн.

Примерно в этот период Карраскаля захотел взять ЦСКА. У них не получилось забрать его из «Карпат», поэтому пошли вопросы в «Ривер». В 2020-м ЦСКА вёл переговоры с клубом, но так не смог переманить игрока.

«Карраскаля называли колумбийским Неймаром за стремление идти в обводку. Он любит дриблинг. Кстати, прозвище ему нравится. Смеётся, когда его так называют. Фанаты уже говорят о возможном отъезде Карраскаля в Россию. 55% болельщиков этого не хотят и считают, что хавбек принес бы ещё много пользы», – говорил в то время «Чемпионату» журналист ESPN Густаво Яррош.

Поможет ли ему опыт игры на Украине?

Прошло два года, и Хорхе трудно назвать основным игроком команды. А этой зимой «Ривер» делал всё, чтобы продать полузащитника. Интерес был из «Сампдории» и от некоторых других европейских клубов. Однако почти все предлагали аренду и возможность последующего выкупа. «Ривер» не совсем устраивали такие условия. Они ждали полноценного оффера, но не дождались. И теперь отпустили Карраскаля в ЦСКА.

Известный футбольный менеджер Тимур Лепсая подробнее рассказал «Чемпионату» об игроке и о его шансах проявить себя в России.

– Если верить прессе, ЦСКА давно делал попытки приобрести Карраскаля. Значит, у клуба есть чёткое понимание, что такой футболист им нужен. В Аргентине про игроков его амплуа говорят: не 9 и не 10. То есть и не плеймейкер, и не нападающий. 9,5 – игрок, который должен отдавать последний пас. Хорхе – техничный парень, здорово работает с мячом. Колумбийцев сейчас в принципе много: и в Аргентине, и в Европе. И некоторые стоят очень больших денег. Если ЦСКА удалось убедить «Ривер» отдать игрока в аренду, то это отличный переход. Вопросы могут возникнуть с адаптацией: всё-таки колумбийцам непросто привыкнуть к России. Аренда минимизирует риски ЦСКА.

Логика подсказывает, что опыт игры на Украине поможет. Схожие погодные условия, менталитет, язык. Вероятно, это позволит ему легче адаптироваться. Почему не получилось его пригласить раньше? Думаю, ЦСКА всегда хотел взять игрока в аренду. Но «Риверу» этот вариант был не очень интересен. Клуб такого уровня не готов просто и дёшево расставаться с игроками. Само нахождение футболиста в таком клубе увеличивает его стоимость.

Сейчас «Ривер» пошёл на аренду из-за закрытого трансферного окна в западной Европе. Думаю, они до последнего хотели продать его туда. Но возможность упущена. Поэтому ЦСКА стало проще вести переговоры. Если они согласились на аренду, значит, понимают, что он не будет много играть, и цена на него повышаться не будет. Мы видим, что в ЦСКА Дзагоев много выпускает из-за травм. Думаю, Карраскаль – альтернатива именно ему.