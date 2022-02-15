Киев рвёт «Барсу» и «Баварию», а рекорд «Краснодара» ещё не побит. Что там в юношеской ЛЧ

Вы представляете турнир, где в группе киевское «Динамо» размазывает «Баварию» 4:0 в гостях, «Барсу» – 4:1 дома и выходит в плей-офф? Где «Брюгге» спокойно опережает «Ман Сити»? А «Ман Юнайтед» знает, как много забивать? Те, кто хотя бы немного следит за Юношеской лигой УЕФА (или, если по-простому, юношеской ЛЧ), отлично понимают, о чём речь. Турнир возобновился до старта Лиги чемпионов, и в 1/16 финала схлеснулись два блока команд: первый – все те, кто занял вторые места в группе, которая дублирует лигочемпионскую, второй – лучшие из отдельного «пути чемпионов». Параллельно с Юношеской лигой УЕФА игрался турнир победителей внутренних молодежных чемпионатов. И в 1/16 соперники провели матчи с очень неожиданными результатами. «Челси», например, проиграл «Генту» (1:5), «Хайдук» едва не вынес «Атлетико», «Жилина» победила «Интер», Уже интересно? Ниже – самые крутые истории из турнира, который точно вас удивит.

«Депортиво» – в топе!

«Депортиво» уже не играет в Ла Лиге, но их юношеская команда – в топе. Они выиграли внутренний чемпионат, а потом долетели до 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Матч играли в Испании, и на «Риасоре» собрались больше 20 тысяч человек. Фаны так соскучились по Европе, что готовы смотреть даже на парней U19. «Депору» не повезло. Матч укатился в серию пенальти, где точнее оказались киявляне. Но зато какой кайф играть в такой атмосфере!

Агрессивные фанаты «Олимпиакоса»

Бывают в этом турнире и жуткие вещи. В 2019-м «Олимпиакос» без шансов горел «Баварии» на своём поле. Агрессивных греков это так выбесило, что они выбежали на поле в конце матча и направились бить фанов соперника. Полиция остановила беспорядки, а команды доиграли матч, катая мяч в центре. Без всяких атак. Такая реакция.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Нераскрывшиеся звёзды и тренерские успехи Рауля

Отдельный пункт любого молодёжного турнира. В 2020-м половина Европы хотела забрать лучшего бомбардира Юношеской лиги УЕФА Роберто Пикколи. «Аталанта» не желала отдавать лидера, который забивал кучу мячей. Ожидалось, что ещё немного и он блеснет в главной команде. Не вышло. Парень не справился со свалившейся славой. Сначала аренда в «Специю», где уже не было мощной статистики, возвращение и новая аренда в «Дженоа». Пока не блеснул.

Роберто Пикколи Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Есть и классные сюжеты – вратарь «Аякса» Дан Райцигер вышел на поле под серию пенальти в плей-офф с «Атлетико». Потащил три удара и забил победный. На взрослом уровне карьера пока не задалась – сейчас парень в аренде в «Витессе».

Действующий победитель турнира – «Реал». Команда U19 под руководством Рауля в финале разобралась с «Бенфикой». Болельщики Мадрида наверняка ждут, когда тренеру дадут шанс в главной команде. Но пока он развивается на молодёжном уровне.

Как дела у российских клубов?

Российские клубы пока скромно выступают в Юношеской лиге УЕФА. В этом сезоне у «Зенита» не получилось пробиться в плей-офф, хотя боролись до последнего матча и отстали от «Челси» лишь на три очка. Зато была локальная красота. Например, гол зенитовца Евгения Кима – он разобрался с несколькими игроками «Челси» и забил классный мяч.

Есть солидное достижение и у «Краснодара» – сначала они собрали рекордную посещаемость в матче с «Реалом» (32 510 – достижение не побито до сих пор), а потом Иван Игнатьев в сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами. Кстати, «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» по разу выходили в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, но до серьёзных стадий не добирались.

Какие матчи будут дальше?

1 и 2 марта пройдут игры 1/8 финала. Это одноматчевые противостояния, а пары были сформированы следующим образом:

«Ливерпуль» – «Генк»

«Реал» – «Атлетико»

«АЗ Алкмар» – «Ювентус»

«Динамо» Киев – «Спортинг»

«Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Дортмунд

«Жилина» – «Зальцбург»

«ПСЖ» – «Севилья»

«Мидтьюлланн» – «Бенфика»