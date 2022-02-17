«Ливерпуль» просел, но Клопп перевернул игру. Помогли удобные правила ЛЧ

У «Ливерпуля» в этом сезоне есть секретное оружие. Команда всегда побеждает, если Тьяго Алькантара выходит в основе. Очередное подтверждение – матч в Милане, где «Интер» уступил англичанам.

Уже в первом тайме гости выглядели мощнее и молниеносно возвращали себе мяч. Такое ощущение, что Клопп создал отдельную игру внутри игры. Главное не голы, а перехваты. Атака и полузащита «Ливерпуля» блокировала и футболиста «Интера», владеющего мячом, и всех потенциальных адресатов.

Возможно, поэтому Клопп внезапно выпустил в основе более молодого Эллиотта, а не капитана команды Хендерсона. Кстати, для 18-летнего Эллиотта это был дебют в Лиге чемпионов. Правда, полузащитник ездил на финал Лиги чемпионов в Киев, но тогда он был просто фанатом, который приехал поболеть за «Ливерпуль». Теперь же он стал самым молодым игроком «Ливерпуля», который вышел в основе в еврокубках (не считая отборочные стадии).

Что касается «Интера», то у команды был свой план на игру. Практически все атаки шли через зону Александер-Арнольда, который не всегда успевал возвращаться. У «Ливерпуля» плеймейкеры расположены на флангах защиты. Уже привычная картина, что именно Александер-Арнольд касался мяча больше, чем любой другой футболист на поле.

И вроде бы «Ливерпуль» выглядел лучше, несколько классных моментов после навесов было у Мане, однако самый реальный шанс отличиться в первом тайме был у «Интера». На 16-й минуте Чалханоглу зарядил в перекладину.

Первый тайм закончился спорным эпизодом. Салах практически выходил один на один с вратарём, когда судья свистнул об окончании игры. Пока игроки «Ливерпуля» возмущались, Салах лишь улыбался. Видимо, уже привык к таким вещам на Кубке Африки. Чуть сложнее привыкнуть, что такие команды, как «Интер» и «Ливерпуль», за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ (у хозяев к этому моменту было три удара, а у гостей – девять).

После перерыва игра резко перевернулась. «Интер» был близок к тому, чтобы открыть счёт, но удары в створ так и не появлялись. Однако тренер «Ливерпуля» был настолько недоволен происходящим, что на 59-й минуте сделал сразу тройную замену (вышли Хендерсон, Кейта и Диас). И это при том, что в перерыве у «Ливерпуля» уже вышел Фирмино. Клопп возмущался, что в АПЛ разрешены лишь три замены, так что сейчас в ЛЧ берёт от них максимум (позже вышел Милнер).

На 75-й минуте «Ливерпуль» в очередной раз спас угловой. Это вообще одна из фишек команды. Например, в последнем туре АПЛ команда Клоппа победила с минимальным счётом, и мяч был забит именно с этого стандарта. То был аж 11-й гол «Ливерпуля» в АПЛ в этом сезоне после углового. Вот и в Милане мяч в ворота послал Фирмино с подачи Робертсона.

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Лишь 20-й удар в матче пришёлся в створ, и сразу же – гол. Кстати, с 21-м ударом получилось так же. Уже Салах первым в штрафной успел к отскочившему мячу. Два удара в створ – два гола. «Ливерпуль» сделал серьёзный шаг к выходу в 1/4 финала ЛЧ.