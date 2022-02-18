Вырастил для Англии топ-поколение и крутой клуб. Кто будет строить чемпионский «Ньюкасл»

«Ньюкасл» не потратил € 200 млн или € 300 млн в зимнее трансферное окно, но всё равно провернул бомбовый трансфер. Речь не о Бруну Гимарайнсе или Киране Триппьере, да и не о полевых игроках вовсе. Саудовские шейхи подписали Дэна Эшворта, который должен сделать клуб сильнее за пределами поля.

О переходе Эшворта из «Брайтона» можно говорить как о свершившемся факте, но формально он до сих пор не работает в «Ньюкасле». Несмотря на подтверждение ухода технического директора на официальном сайте клуба из Брайтона, сейчас он находится в garden leave. Никакой связи с поездками на дачу или уходом за садом нет. Так в Англии (и не только там) называют практику, по которой сотрудник, уходящий из компании, в течение некоторого времени сохраняет позицию и заработную плату, но не допускается непосредственно к работе на новом и старом месте. На сайте «Брайтона» срок такого отпуска назвали длительным, но английские медиа считают, что экс-руководители Эшворта либо выбьют из «Ньюкасла» компенсацию, либо будут держать его на содержании до нахождения замены или вообще до конца сезона. Короче говоря, в «Брайтоне» сожалеют, что потеряли такой ценный кадр.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Кто такой Дэн Эшворт?

У Эшворта не получилось стать большим футболистом (из серьёзных клубов был только в «Норвиче»), зато круто получилось в менеджменте. За последние 20 лет Эшворт (сейчас ему 50) помимо «Брайтона», поработал в «Питерборо», «Кембридже», «Вест Бромвиче» и английской молодёжке. Везде его функционал был плотно связан с развитием молодых игроков, поэтому неудивительно, что именно Эшворт занялся этим в масштабах всей Англии.



В 2013 году он стал директором по развитию Футбольной ассоциации Англии. И уже через год Эшворт придумал концепцию «ДНК Англии», благодаря которой англичане получили одно из лучших поколений в истории. Система построена на единообразном подходе к развитию детей с акцентом на владение мячом, стремление «разумно доминировать, выбирая правильные моменты для обострения», а при потере — «вернуть мяч как можно раньше и эффективнее». Поэтому можно сказать, что именно благодаря Эшворту в сборной появились Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Фил Фоден и другие топы. Отчасти он также повинен в появлении в английской сборной Гарета Саутгейта. Именно Эшворт позвал провалившегося в «Мидлсбро» Саутгейта сначала в отдел по развитию молодёжных сборных, а потом помог ему стать тренером сборной U-21.



Кстати, фамилию Эшворт вы, возможно, слышали и раньше. Брат Дэна Пол в 2005 году работал исполняющим обязанности тренера в «Ростове», провёл много лет в Латвии, а в последние годы был исполнительным директором и исполняющим обязанности тренера в «Астане».

Чем Эшворт занимался в «Брайтоне»?

После ухода Эшворта из Футбольной ассоциации Англии медиа писали, что за менеджера боролся «Манчестер Юнайтед», но слишком долгие раздумья оставили клуб без крутого специалиста. И в начале 2019 года Эшворт появился в «Брайтоне».

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Его назначили техническим директором, но функционал больше походил на более широкую позицию спортивного директора. Эшворт занимался примерно всем и сам описывал работу так: «Я нахожусь между всеми. Моя задача заключается в том, чтобы объединить между собой семь различных отделов, которые должны успешно двигаться в одном направлении».



Если говорить о конкретных сферах работы, то Эшворт занимался стратегиями развития мужской и женской команд, курировал академию, а ещё руководил медицинским и научно-аналитическим отделами клуба. Он также управлял арендами и решал ряд других административных вопросов. Работа Эшворта в «Брайтоне» строилась на долгосрочную перспективу, что он неоднократно подчёркивал в интервью:



«Задача технического директора состоит в том, чтобы заботиться о среднесрочных и долгосрочных интересах футбольного клуба. Речь идёт не о краткосрочной перспективе и «результате завтра», а о том, чтобы попытаться убедить всех выстроить клуб так, чтобы все его отделы помогали Хоуп Пауэлл (главный тренер женской команды «Брайтона». – Прим. «Чемпионата») и Грэму Поттеру добиваться поставленных целей».



Особое внимание Эшворт уделял молодым игрокам, параллельно объясняя, как стоит строить процесс управления клубом: «Если вы будете менять главного тренера команды каждые 14 месяцев или около того – что, к сожалению, равно среднему сроку работы тренера в команде АПЛ – переходя от одной философии к другой, то у вас не будет шансов объединить работу всех отделов клуба в единое целое. Не получится интегрировать прошедших аренду или воспитанных в академии футболистов в состав, потому что каждые два года надо будет менять под нового тренера по 16-17 игроков, чтобы соответствовать новым принципам».



Именно поэтому Эшворт внимательно подбирал клубы для аренды молодых парней и искал игроков под систему клуба – чтобы у Грэма Поттера был максимально подготовленный к работе материал.

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Коннект Поттера и Эшворта привёл к тому, что «Брайтон» вырастил сразу несколько локальных звёзд, которые сейчас помогают клубу идти в топ-10 – Якуба Модера, Леандро Троссарда, Алексиса Мак Аллистера, Тарика Лампти, Роберта Санчеса и ряд других. Умная работа на трансферном рынке только в сезоне-2021/2022 принесла «Брайтону» больше € 78 млн.

Что ждет Эшворта в «Ньюкасле»?

Когда переход окончательно состоится, Эшворт получит должность спортивного директора «Ньюкасла», зарплату около £ 2 млн и займётся примерно теми же задачами, что выполнял в «Брайтоне». Единственная (и довольно большая) разница заключается в объёме ресурсов и инструментов, которые он получит в распоряжение. Если сравнивать грубо, то «Ньюкасл» только за одно зимнее окно – 2022 потратил примерно столько же денег, сколько «Брайтон» зарабатывает по всем направлениям деятельности за год (около € 130 млн).

Плюс ключевой задачей бывшего клуба Эшворта на любой сезон было сохранение прописки в АПЛ (и клуб успешно делает это с сезона-2017/2018). Амбиции «Ньюкасла» – чемпионство через 5-10 лет.



Диссонанс возникает и в применении ключевого навыка Эшворта – поиск и подвод к основе молодых и недорогих игроков. Владельцам «Ньюкасла» едва ли (даже несмотря на то, что в интервью они говорят обратное) интересны инвестиции без отдачи на длительный срок. И трансферная кампания зимы-2022 является явным подтверждением тезиса. То есть Эшворту точно придётся перестроиться, потому игроки уровня Санчеса, Троссарда и далее по списку — явно не для борьбы за титул.



Тем не менее в успех Эшворта хочется верить, потому что его подход не базируется на универсальности: «Ни в одном из мест, где я был, не было «философии Дэна Эшворта». Мои принципы не являются авторитарными. Я не верю в формат отношений «Мы будем делать так и никак иначе». Я верю в сотрудничество. Из всего, чему я научился за 13 лет работы техническим директором, главное – дать молодым людям шанс. Это может быть молодой тренер, молодой игрок, молодой физиотерапевт. Вы не совсем знаете, на что они способны, пока не дадите им такую возможность».

Пока непонятно, будет ли решение шейхов по приглашению Эшворта правильным, но ради него они отказались от лоббирования кандидатур Луиса Кампоса (был спортдиром «Монако» периода расцвета и архитектором чемпионства «Лилля»-2021), Марка Овермарса (бывший спортивный директор «Аякса»), Майкла Эменало (экс-технический директор «Челси» и «Монако») и даже Ральфа Рангника. Но как минимум шейхи могут быть уверены: их деньги не будут просто сжигаться, потому что Эшворт долгие годы давал результат, обладая одним из самых мизерных бюджетов в АПЛ.



Новый вызов – справиться с самым крупным.