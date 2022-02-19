Российский форвард продолжает забивать в Европе! Шапи признали лучшим игроком команды

Российские футболисты в Европе в 2022 году пока не особенно продуктивны с точки зрения статистики. Александр Головин редко появляется на поле в составе «Монако», полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук травмирован, а Александр Кокорин за весь сезон сыграл всего лишь 121 минуту за «Фиорентину». Но продолжает отмечаться результативными действиями Магомед-Шапи Сулейманов, который выступает за «Гиресунспор» в чемпионате Турции.

После коронавируса нападающий испытывал большие трудности, он тяжело перенёс болезнь. За шесть туров РПЛ Шапи провёл всего лишь 108 минут и принял решение уйти за игровой практикой – отправился в аренду в «Гиресунспор». Там стал игроком основного состава, выходил на поле в каждом из 23 матчей. А в начале 2022 года Сулейманов забил победный гол в ворота «Галатасарая» — одного из грандов турецкого чемпионата.

Сегодня, 19 февраля, «Гиресунспор» встречался с «Кайсериспором», который занимал 10-е место в Суперлиге. Шапи остался в запасе, а его команда дважды пропустила ещё за первый тайм. На 29-й минуте отличился нападающий Марио Гавранович, а в компенсированное время забил защитник Мерт Четин. Сулейманов вышел на поле на 65-й минуте и освежил игру. За отведённое время россиянин успел забить мяч и сократить отставание в счёте. Шапи открылся на фланге, ворвался в штрафную соперника и поразил ближний угол. «Гиресунспор» попытался спасти ситуацию и набрать очки, но времени не хватило. А Сулейманов от избытка эмоций на последних минутах ещё и получил жёлтую карточку за споры с судьёй.

Сайт Whoscored.com признал Шапи лучшим игроком «Гиресунспора» в матче. Российский нападающий получил высокий балл – 7,14. Для сравнения, лучший показатель у португальского полузащитника «Кайсериспора» Мигела Кардозу – 7,54. К слову, бывшего игрока московского «Динамо» и «Тамбова».

За 26 туров «Гиресунспор» набрал лишь 26 очков и занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции. Но у Шапи уже 3+3 и твёрдое место в основном составе команды, свои задачи он решает. А недавно владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сказал, что Сулейманова «ждут дома». Видимо, качественным выступлением в Европе нападающий доказывает, что способен принести «быкам» пользу после возвращения.