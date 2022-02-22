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Закрытие зимнего трансферного окна в РПЛ — 2022 — онлайн-трансляция, 21 февраля 2022

Закрытие зимнего трансферного окна в РПЛ. Последние переходы февраля в режиме онлайн!
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Закрытие зимнего трансферного окна в РПЛ
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Ждём от российских топов (и не только) сделок на флажке!

Привет, друзья! Олимпиада отгремела, и футбол постепенно возвращается в топ новостей и в тренды соцсетей. Еврокубки уже вернулись, в конце недели возобновится сезон в РПЛ, но самое волнительное событие для болельщика в феврале — это традиционно закрытие зимнего трансферного окна. 22 февраля для наших фанов — как 31 декабря: только в виде подарков они ждут громких приобретений от любимых клубов. Возможно, случится несколько интересных сделок и сегодня — у топов остаются незакрытые позиции. А мы, в свою очередь, зафиксируем все более или менее примечательные перемещения последних часов заявочной кампании в режиме онлайн. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите ни одной значимой трансферной новости.

Где ещё открыто трансферное окно Полная таблица переходов РПЛ
Live Олег Лысенко

Где ещё открыто трансферное окно

Коллеги из transfermarkt подсказывают, где ещё открыто ТО. Украинские клубы, например, ещё 8 дней могут доукомплектовываться.

08:57 Олег Лысенко

Полная таблица переходов РПЛ

Есть основания полагать, что сегодня до полуночи таблица переходов РПЛ пополнится несколькими новыми фамилиями. Пока же она выглядит так.

08:56 Олег Лысенко

Ждём новостей с трансферного рынка и знакомимся со статусным новичком ЦСКА.

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