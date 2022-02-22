Закрытие зимнего трансферного окна в РПЛ. Последние переходы февраля в режиме онлайн!

Привет, друзья! Олимпиада отгремела, и футбол постепенно возвращается в топ новостей и в тренды соцсетей. Еврокубки уже вернулись, в конце недели возобновится сезон в РПЛ, но самое волнительное событие для болельщика в феврале — это традиционно закрытие зимнего трансферного окна. 22 февраля для наших фанов — как 31 декабря: только в виде подарков они ждут громких приобретений от любимых клубов. Возможно, случится несколько интересных сделок и сегодня — у топов остаются незакрытые позиции. А мы, в свою очередь, зафиксируем все более или менее примечательные перемещения последних часов заявочной кампании в режиме онлайн. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите ни одной значимой трансферной новости.
Где ещё открыто трансферное окно
Коллеги из transfermarkt подсказывают, где ещё открыто ТО. Украинские клубы, например, ещё 8 дней могут доукомплектовываться.
Полная таблица переходов РПЛ
Есть основания полагать, что сегодня до полуночи таблица переходов РПЛ пополнится несколькими новыми фамилиями. Пока же она выглядит так.
Ждём новостей с трансферного рынка и знакомимся со статусным новичком ЦСКА.
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