ЦСКА взял опорника из Англии. За три последних сезона у ивуарийца всего 8 неполных матчей

Московский ЦСКА взял в аренду опорного полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. Гбамен будет выступать в России до конца сезона, а большую часть зарплаты (€ 4 млн в год) компенсируют клуб АПЛ и сам игрок. В ближайшее время полузащитник присоединится к команде, но у Алексея Березуцкого уже не будет времени проверить его в товарищеских играх перед возобновлением сезона – дерби со «Спартаком» уже 26 февраля.

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Что смущает в этом переходе?

У Гбамена всего лишь восемь матчей за три последних сезона в составе «Эвертона». Такая статистика объясняется просто – футболист слишком часто травмируется. Перед началом сезона-2019/2020 полузащитник переехал в Ливерпуль из «Майнца» за аж за € 25 млн. Два стартовых тура он отыграл: сначала появился на замену в матче с «Кристал Пэлас» (0:0), потом сыграл все 90 минут с «Уотфордом» (1:0). И всё. После африканец получил травму подколенного сухожилия на тренировке, от которой восстанавливался 229 дней. Когда Гбамен снова начал тренироваться с основным составом, розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за коронавируса.

Тренировки во время пандемии принесли ещё большие проблемы – полузащитник получил разрыв ахиллова сухожилия и вновь выбыл. Теперь уже на 309 дней. Первый выход на поле после восстановления случился в конце сезона-2020/2021. Гбамен вышел на замену на 11 минут в матче с «Кристал Пэлас» (1:1). Угадаете, что произошло? Да, он снова травмировался. На этот раз восстановление было не таким долгим – пропустил всего лишь 81 день.

К началу сезону-2021/2022 футболист восстановился окончательно, но чаще всего оставался в запасе или вне заявки. Наверное, после почти 600 дней без футбола действительно сложно рассчитывать на место в основном составе «Эвертона». В нынешнем розыгрыше АПЛ на его счету всего лишь три матча – 45 минут с «Вулверхэмптоном» (1:2), одна (!) минута с «Тоттенхэмом» (0:0) и ещё 19 с «Челси» (1:1). По встрече было проведено в Кубке английской футбольной лиги и Кубке Англии. С «Хаддерсфилдом» (2:1) Гбамен отыграл весь матч, а с «Халлом» – 32 минуты, но зато он успел отдать результативную передачу.

Зачем такой игрок ЦСКА?

Гбамен переходит в ЦСКА, но армейцы вряд ли рассчитывают на игрока в долгосрочной перспективе. В отличие от всех остальных арендованных футболистов, в его соглашении не прописана возможность дальнейшего выкупа. Возникает ощущение, что клуб имел более серьёзные варианты для усиления опорной зоны например, Мохамед Эльнени из «Арсенала» и Шеке из «Лиля». Но в первом случае не получилось договориться с клубом, во втором – с игроком, и в итоге пришлось закрывать проблемную зону футболистом, который провёл за три последних сезона всего лишь восемь неполных встреч. Просто потому что надо заткнуть дырку.

Опорная зона ЦСКА действительно нуждалась в усилении: Яка Бийол сейчас играет в защите, Облякова опорником назвать сложно, поэтому Мухину нужен качественный напарник. В товарищеских матчах в этой зоне (от безвыходности) выходил даже многоопытный фланговый защитник Кирилл Набабкин. Для борьбы за попадание в Лигу чемпионов этого явно недостаточно. Но будет ли достаточно Гбамена (с такой-то статистикой) – тоже большой вопрос.