ЦСКА меняется после громких трансферов. Но игровых проблем всё равно много

Березуцкий пытается вписать в игру Языджи и Медину. Есть очень интересные моменты, а есть пугающие.

Текущей зимой ЦСКА вновь погрузился в интересный процесс косметического ремонта. Клуб хочет стать сильнее, интереснее и вариативнее в атаке. Для решения этой задачи пригласили двух футболистов с яркими качествами: парагвайца Хесуса Медину и турка Юсуфа Языджи. Оба, само собой, рассматриваются как игроки стартового состава, а второй и вовсе должен занять вакантную после отъезда Влашича роль лидера и главного творца.

На сборах в Испании ЦСКА успел провести уже два матча – с «Дюделанжом» (0:1) и «Виборгом» (3:2). Пусть информации пока не так много, но кое-какие идеи и мысли Алексея Березуцкого по поводу игровой модели и позиций новичков уже прослеживаются. Особенно показательной на сегодняшний день является последний матч с «Виборгом». В нём Языджи и Медина впервые сыграли вместе.

Березуцкий подстроил схему под сильные стороны Языджи. Турок уже выделяется креативом, но есть вопросы

Пожалуй, главная задача тренерского штаба «армейцев» на зиму – поиск оптимальной роли для Языджи. Если получится вписать турка и выжать из него максимум номинальных качеств, он способен оказывать на игру самое мощное влияние – как с точки зрения обострения, так и завершения.

Пока Березуцкий не стал изобретать велосипед и примерил на Языджи плюс-минус те же функции, что были у него в «Лилле». ЦСКА оба матча начинал по схеме 4-4-1-1, которая могла принимать вид 4-2-3-1 или 4-4-2. В этих реалиях Юсуф становился оттянутым форвардом и получал свободу перемещений. Он мог сваливаться к флангам, уходить в оттяжку или, наоборот, насыщать переднюю линию при навесах. И это выглядит разумно, поскольку турок способен здорово обострить из глубины, а в следующей атаке агрессивно набежать в штрафную, выиграть первое касание и чётко пробить. Языджи успел проявить себя ещё в первой игре с «Дюделанжом»: отправил один на один Чалова разрезающим пасом от центрального круга, выполнил парочку опасных подач с углового (одна завершилась попаданием в перекладину).

Во втором матче его общая активность даже возросла. Он развил первую голевую атаку пасом на ход Яковлеву, далее выполнил голевую подачу со стандарта на Заболотного (третий гол), а ещё пару раз очень опасно пристреливался из-за штрафной. Да и второй гол был забит при его косвенном участии, пусть навес со штрафного и не очень получился.

Фото: pfc-cska.com

Чаще Языджи работал в зоне правого полуфланга или между линиями, но иногда он уходил и влево, помогал строить комбинации Медине. А при первой стадии атаки Юсуф запросто мог опуститься на помощь Набабкину и Мухину, чтобы образовать в середине поля тройку и дать защитникам дополнительный адрес. Пока немного смущает интенсивность игры Языджи (медленные реакции, небыстрые смещения при прессинге), а также его работа с мячом, когда он принимает мяч спиной к воротам под давлением. В одной из таких ситуаций турок внезапно отдал очень рискованную передачу назад и чуть не организовал гол в свои ворота.

Поэтому, вне всяких сомнений, Языджи уже разнообразил игру ЦСКА. В его действиях виден класс и интеллект, а левая нога уже начала приносить результативные баллы. Но адаптация всё же впереди.

Медину успели попробовать на обоих флангах. Справа он интереснее

Парагваец провёл дебютный матч за ЦСКА. Скорее всего, тренерский штаб видит его прежде всего на правом фланге, но против «Виборга» Медина начал слева: Эджуке лишь недавно вернулся в расположение клуба и остался в запасе, Зайнутдинов отсутствовал, ставить налево больше было некого. Справа вышел Яковлев.

Медина отметился голом и результативным пасом – с точки зрения эффективности дебют вышел достойным. При первой голевой атаке Хесус здорово сориентировался внутри штрафной, сделал несколько шагов навстречу ближней штанге при подаче и продлил головой мяч на Заболотного. Второй гол ЦСКА Медина забил уже сам – оказался вблизи ворот после штрафного и отскока.

Несмотря на два результативных балла в первом тайме, парагваец больше понравился своей игрой именно во втором. Он перешёл на правую сторону поля (видимо, более комфортную для себя) и стал действовать на смещениях к середине. В этом стиле Хесус пробил сам, обыграл двоих и покатил налево Эджуке, выдал пас-парашют на Языджи в штрафную, а ближе к концу выполнил ещё один мягкий навес на Эджуке.

У Медины явно прослеживается любовь к элегантным передачам и общий комбинационный склад. А вот с точки зрения интенсивности и оборонительных действий нужно прибавлять и ему. Работа в прессинге конкретно в этой игре была средненькой, во втором пропущенном голе есть прямая вина парагвайца: плохо отработал единоборства и позволил пробить.

У ЦСКА нет опорника. Березуцкий очень хочет игрока в эту зону и от безысходности пробует Набабкина

Набабкин вышел в опорной зоне ещё во втором тайме против «Дюделанжа». В матче с «Виборгом» история повторилась, причём в этот раз опытный защитник закрыл дыру с первых же минут. Понятно, что всё это происходит вынужденно (Дзагоев, Зайнутдинов и Ахметов выбыли, Обляков использовался слева, а Бохинен отдан в аренду), но смотрится такая расстановка немного сюрреалистично:

Во-первых, с парой опорников Мухин – Набабкин крайне сложно выводить мяч через середину – и проблем с билд-апом у ЦСКА хватало.

Во-вторых, когда Мухин убегал вперёд, а Набабкин оставался контролировать зону, ему не хватало скорости. И, например, первый гол «Виборга» стал следствием провала ЦСКА в опорной зоне. Набабкин не выткнул мяч в борьбе, упал, а потом не смог догнать чужую быструю атаку.

Да и если рассматривать игру в целом, то защищал опорную зону ЦСКА слабо, датчане нанесли множество ударов со средней дистанции.

Березуцкий после матча поддержал опытного игрока, но признал, что ждёт футболиста в проблемную позицию.

Алексей Березуцкий главный тренер ЦСКА «Набабкин в опорной зоне – это логично. У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции. Тоже один из лучших игроков матча с «Виборгом». Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных полузащитников, но в товарищеском матче там кто-то должен был сыграть».

Поэтому ждём от ЦСКА ещё один трансфер. Пока игровой паззл не складывается, центрального треугольника у команды нет.

Ещё одна проблема – ненадёжность центральных защитников

Возможно, трудности с центром обороны ситуативны и на общую негативную оценку влияет форма отдельно взятых футболистов. Но пока зафиксируем, что ЦСКА выглядит неважно.

Дивеев слабо провёл первый матч с «Дюделанжом» — одна грубая позиционная ошибка и привезённый гол из-за плохого первого касания и обреза в начале атаки. В том эпизоде случилось настоящее затмение, но усугубляется всё тем, что погрешностей в игре молодого защитника многовато в принципе.

Фото: pfc-cska.com

Во второй игре Березуцкий образовал дуэт из Фукса и Бийола. Бразильца, похоже, всё же пытаются реанимировать и вписать в команду после длительного простоя. По второму тайму матча с «Дюделанжом» больших вопросов не возникло, зато по игре с «Виборгом» их было множество. Фуксу не хватило скорости при первом пропущенном голе, далее он получил простой пас за спину.

Понятно, что до возобновления сезона ещё есть время, но надёжность линии обороны вызывает вопросы.

Хорошие новости: ЦСКА стал острее на стандартах. Подачи Языджи – супер

Весной ЦСКА имеет все шансы стать одной из самых забивающих со стандартов команд лиги. У «армейцев» есть и высокие агрессивные футболисты (Заболотный, Бийол, Дивеев), и классные подачи. Языджи уже приватизировал все угловые и штрафные и, как мы отметили выше, стал автором нескольких очень опасных навесов. Мяч летит сильно, по неудобной для вратарей траектории. И удары, соответственно, получаются мощными. Теперь тренерскому штабу попросту нужно отработать алгоритмы вбеганий и блоков внутри штрафной – и не нужно даже мудрить с оригинальными короткими розыгрышами.

Фото: pfc-cska.com

Выводы

У кого-то может возникнуть ощущение, что ЦСКА движется по кругу. Почти каждое трансферное окно мы с интересом рассуждаем о «ярких» новичках (лето-2020: Эджуке, Гайч, Фукс, Зайнутдинов, зима-2021: Рондон и Бохинен), прогнозируем их будущее. А на выходе клуб остаётся примерно там же, где был и раньше. Значительная доля трансферов не срабатывает.

Сейчас ЦСКА совершил даже более интересные приобретения, чем год назад. Тот же Языджи с точки зрения статуса – очень мощная фигура для РПЛ. Поэтому есть робкие надежды, что «армейцы» всё же сдвинутся с точки, на которой застыли в последние сезоны, и станут сильнее. И, конечно же, с нетерпением ждём их следующего трансфера в центральную зону.