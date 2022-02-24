«Ливерпуль» мог бы установить рекорд. Три лучших бомбардира лиги — из одной команды!

Одновременно с матчами ЛЧ прошли также перенесённые из-за вспышки коронавируса игры английской Премьер-лиги. В одной из них «Ливерпуль» не просто разгромил «Лидс», а показал полную несостоятельность соперника уже к перерыву.

В этом сезоне «Лидс» впервые с 1945 года позволил себе два разгрома с разницей в шесть и более мячей. Постарались претенденты на чемпионство: «Ман Сити» ранее разбил команду Марсело Бьельсы 7:0. Но важно понимать, что «Ливерпуль» мог и превзойти разгром «Сити», и установить рекорд АПЛ по разрыву в счёте (сейчас он равен девяти мячам). Во втором тайме команда Юргена Клоппа явно сбавила темп: всё-таки уже в воскресенье финал Кубка Лиги с «Челси».

Рецепт победы со счётом 6:0: смелая игра «Ливерпуля», бездарная оборона «Лидса»

По итогам первого тайма счёт по ожидаемым голам практически совпадал со счётом реальным. 3,02 против 0,0 – невероятных размеров пропасть для подобной метрики. У «Ливерпуля» в последнее время есть проблемы с реализацией, и даже этот разгром выглядит не победой над ними, а, скорее, созданием идеальных условий для максимума атак.

На усреднённом графике у «Ливерпуля» только вратарь и два центральных защитника находятся на своей половине поля. При этом именно подключение к атаке Жоэля Матипа окончательно сняло вопросы о победителе. О крайних защитниках и хавбеках и говорить нечего: фактически «Ливерпуль» большую часть матча атаковал в 7-8 человек.

Для борьбы с таким соперником требуются безошибочная линия обороны и качественная игра на контратаках. У «Лидса» в этот вечер не было ни того, ни другого. Вероятно, было бы чуть проще с Калвином Филлипсом – одним из лидеров команды, основным опорником сборной Англии на Евро-2020. Но в целом защита не могла даже выдержать линию офсайда во время быстрых атак Мохамеда Салаха и компании.

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Главное достижение «Лидса» у ворот «Ливерпуля»: удар Стюарта Далласа мимо пустого угла ворот. В свои же ворота «Лидс» пропускает три и более голов уже в четырёх матчах чемпионата подряд. В предыдущий раз такое было в 1960 году, когда команда вылетела во второй дивизион. Бьельса всегда подписывает контракт на один сезон, и впервые за его время в «Лидсе» возникают сомнения, что с тренером надо договариваться о продлении.

«Ливерпулю» уже очень помог трансфер Диаса: стала намного вариативнее атака

Луиса Диаса в «Порту» брали как сменщика и конкурента Мане, но последние матчи они играют вместе. Травмы Диогу Жоты и Роберто Фирмино стали для Клоппа поводом выпустить Мане на позицию центрфорварда.

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Садио справляется просто прекрасно: фирменные резкость и скорость помогают ему и на новой позиции, а реализация стала намного лучше. В матчах с «Норвичем» и «Лидсом» Мане забил трижды c 2,02 xG. Таким образом, он начал выравнивать свою реализацию: сейчас у него 11 забитых при 13,44 xG. Играя на фланге, Мане сильно недобирал голов.

Диас после трансфера забил всего один гол в пяти матчах, но очень помогает игре активностью на фланге. После его подписания у «Ливерпуля» есть опция использовать в завершении четыре варианта (Жота, Мане, Фирмино и Дивок Ориги), каждый из которых обладает своими сильными качествами. И, конечно, выбирать из Мане и Диаса на левом фланге. Если вспомнить, что Диас много играл и правого вингера, и может подменить Салаха, то у Клоппа просто невероятное разнообразие в атаке.

После разноса «Лидса» и бомбардирский, и ассистентский топы АПЛ приобрели до неприличия ливерпульский вид. Первая тройка бомбардиров лиги: Салах, Жота и Мане. Первая тройка ассистентов: Трент Александер-Арнольд, Салах и Энди Робертсон. Игроки атаки «Ливерпуля» действуют словно с чит-кодами, конкурируя больше друг с другом, чем с футболистами других клубов.

Фото: Peter Byrne/Getty Images

Вот как отреагировал Клопп на разгром: «Такое случается, но это всё равно стало для меня неожиданностью. Против нас сложно защищаться, если пользоваться индивидуальной опекой на протяжении 90 минут. Невозможно сдержать Салаха в каждой ситуации. Вот какая проблема возникла у «Лидса» – и вот почему результат именно такой.

Самое удивительное, что команда с лучшей атакой в АПЛ не лидирует. Впрочем, отставание от «Ман Сити» сократилось уже до трёх очков.