Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Заседание исполкома УЕФА по ситуации с Украиной — онлайн-трансляция 25 февраля, финал ЛЧ

У России заберут финал Лиги чемпионов? LIVE
Кирилл Закатченко
У России заберут финал Лиги чемпионов?
Комментарии
Следим за специальным исполкомом УЕФА в связи с ситуацией на Украине.

Доброе утро. Сегодня в Швейцарии состоится экстренное заседание исполкома УЕФА, посвящённое событиям на Украине. По сообщению Associated Press, главный орган европейского футбола рассмотрит возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга. В официальном заявлении союза, в частности, сказано: «Мы по-прежнему полны солидарности с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу. УЕФА занимается этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты и объявлены Исполнительным комитетом УЕФА уже завтра» (то есть в пятницу).

«Чемпионат» следит за развитием событий.

Live Михаил Рождественский

Европейские журналисты уверены в переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Ещё вчера Associated Press сообщили, что соответствующее решение будет принято на экстренном заседании исполкома УЕФА.

08:25 Олег Лысенко

Собрали в одном тексте, чем грозит российскому футболу сегодняшнее заседание.

Матчи сборной отменят, а «Спартак» исключат из еврокубков? Что грозит российскому футболу Матчи сборной отменят, а «Спартак» исключат из еврокубков? Что грозит российскому футболу
Поделиться
Теги Футбол Лига чемпионов •••

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022