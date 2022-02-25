У России заберут финал Лиги чемпионов? LIVE

Доброе утро. Сегодня в Швейцарии состоится экстренное заседание исполкома УЕФА, посвящённое событиям на Украине. По сообщению Associated Press, главный орган европейского футбола рассмотрит возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга. В официальном заявлении союза, в частности, сказано: «Мы по-прежнему полны солидарности с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу. УЕФА занимается этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты и объявлены Исполнительным комитетом УЕФА уже завтра» (то есть в пятницу).
«Чемпионат» следит за развитием событий.
Европейские журналисты уверены в переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Ещё вчера Associated Press сообщили, что соответствующее решение будет принято на экстренном заседании исполкома УЕФА.
Собрали в одном тексте, чем грозит российскому футболу сегодняшнее заседание.
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