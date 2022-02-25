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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы — 2021/2022 — онлайн-трансляция 25 февраля, соперник «Спартака»

С кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы? LIVE
Олег Лысенко
С кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы?
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Среди возможных соперников — сразу три испанских клуба, включая «Барселону».

Доброе утро, друзья. После обидного вылета «Зенита» из Лиги Европы у России остался всего один представитель в континентальных турнирах, и сегодня днём он узнает соперника по 1/8 финала. «Спартак» при жеребьёвке получит статус сеяного, но это не даёт ровным счётом никаких привилегий. Просто посмотрите, кто попал в компанию «несеяных»: испанские «Севилья», «Барселона» и «Бетис», итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», португальские «Порту» и «Брага», шотландский «Рейнджерс». Церемония жеребьёвки начнётся в швейцарском Ньоне в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Оставайтесь с нами.

Кого вы хотели бы видеть соперником «Спартака»? Опрос
Live Олег Лысенко

Кого вы хотели бы видеть соперником «Спартака»? Опрос

В ожидании жеребьёвки выбирайте соперника по вкусу.

09:31 Олег Лысенко

Кстати, именно «Спартак» в этом сезоне принёс в еврокопилку России больше всех очков.

«Спартак» – лидер РПЛ по очкам в рейтинге УЕФА. Последний раз такое было при Романцеве «Спартак» – лидер РПЛ по очкам в рейтинге УЕФА. Последний раз такое было при Романцеве
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