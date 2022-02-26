Конте жаловался, что не знает, как работать в «Тоттенхэме». Сразу после — крупная победа

Ещё в среду «Тоттенхэм» заслуженно уступил «Бёрнли» (0:1), а Антонио Конте произнёс слова, которые вполне логично было принять и за желание уйти в отставку.

«Я хочу помочь клубу, я много работаю, очень много работаю. Я отдаю 20 часов в день «Тоттенхэму», а остальные четыре часа сплю, но этого недостаточно. Мне нужно поговорить с руководством. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что я продолжаю проигрывать. Я не могу просто закрыть глаза, у меня есть амбиции» – сказал Конте.

В последних пяти матчах «Тоттенхэм» красиво обыграл «Манчестер Сити» на выезде, но также проиграл «Бёрнли», «Саутгемптону», «Вулверхэмптону» и «Челси». Реакция Конте на происходящее понятна, но за ней последовала абсолютно уверенная победа. Что странно сочетается с его словами.

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«Тоттенхэм» уничтожил «Лидс». Самая простая победа в сезоне, всё было решено к перерыву

«Тоттенхэм» открывал субботнюю программу 27-го тура АПЛ игрой с «Лидсом». И уже в самом начале команда показала, что 20-часовой рабочий день Конте начинает действовать. Сначала «Тоттенхэм» разогнал классную контратаку:

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Потом Деян Кулушевски практически в одиночку деклассировал оборону «Лидса»:

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А в середине первого тайма голом отметился и Гарри Кейн. На этом игра была сделана, и остаток матча «Тоттенхэм» откровенно дорабатывал в эконом-режиме. Это позволило «Лидсу» реализовать один классный момент после ошибки Уго Льориса на выходе, но Стюарт Даллас не смог реализовать и его.

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А в конце матча Сон Хын Мин реализовал выход один на один после паса Кейна. Это действие позволило паре установить рекорд АПЛ. 37 голов в истории лиги были забиты либо Соном с паса Кейна, либо наоборот. Ранее рекорд удерживала связка из Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба.

Правда, с «Лидсом» у всех матчи самые простые в сезоне. Лидерство по пропущенным всё увереннее

Сразу после матча журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщил, что Марсело Бьельса в ближайшее время может быть уволен из «Лидса». Руководство клуба рассматривает вариант с приглашением Джесси Марша, почти вся предыдущая работа которого связана с проектами «Ред Булл». Предыдущие три клуба, в которых Марш работал главным тренером, из Нью-Йорка, Зальцбурга и Лейпцига. Американский тренер был приоритетным вариантом в случае, если смена тренера произойдёт летом, но есть вероятность, что он возглавит клуб уже сейчас.

Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Бьельса создал этот «Лидс» и вернул его в АПЛ после 17-летнего перерыва, но сейчас игра команды такова, что приходится думать о самых кардинальных шагах. В последних пяти матчах команда пропустила 20 мячей. В текущем чемпионате «Лидсу» забили 60 раз – на втором «Норвич» с последнего места, у которого 55, а больше ни у одной команды нет и 50 голов.

Показатели уверенного аутсайдера «Лидс» демонстрирует с начала декабря, но раньше Бьельсу защищало аномальное количество травм. Были отрезки, когда на скамейке команды были только юниоры. Но сейчас количество травм у команды не превышает среднее по лиге, а играет она без малейшей надежды на результат.

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

«Лидс» даже обыграл «Тоттенхэм» по ударам (19-15) и практически не уступил ему по владению (49 против 51), но главное, чего этим добился – огромное количество свободных зон для Сона и Кейна. Бьельса очень догматичен, всегда делает ставку на один и тот же футбол: доминирующий и атакующий. Сейчас, похоже, его схема перестала действовать.