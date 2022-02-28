Чалов потерял место в основе «Базеля». В российского форварда уже не верят и в Европе?

Кажется, нападающего ЦСКА Фёдора Чалова появились проблемы и в «Базеле». Российский легионер впервые после перехода в швейцарский клуб остался на скамейке запасных. В гостевом матче 23-го тура с «Цюрихом» Чалов вышел только на замену и опять не забил.

Для нашего форварда это был четвёртый матч за «Базель». В дебютной игре со «Сьоном» (3:3) Фёдор отыграл 88 минут, имел три голевых момента, нанёс два удара (ноль в створ) и однажды был очень близок к голу – попал в штангу. По данным InStat, совершил 38 технико-тактических действий с 48% успеха. Для сравнения в первой части нынешнего сезона РПЛ Чалов в среднем за 90 минут игры делал 63 ТТД с 62% успеха.

Во втором матче — с «Янг Бойз» (1:3) — Чалов получил 61 минуту. «Базель» проиграл конкуренту за второе место, а российский нападающий за час на поле совершил 34 ТТД с 50% успеха. Голевых моментов не имел, по воротам не бил. В общем, сыграл достаточно слабо, и не удивило бы, если бы Фёдор оказался на скамейке после того матча. Форма россиянина оставляла желать лучшего, так как он приехал в «Базель» после отпуска с коротким периодом подготовки и не имея игровой практики.

Тем не менее третий матч с «Лозанной» (3:0) сложился для Чалова получше. Фёдор поучаствовал в победе «Базеля» голевой передачей в эпизоде с первым, победным мячом. Правда, показалось, что ассист у россиянина получился благодаря везению. После передачи в штрафную наш нападающий, скорее, неудачно обработал мяч, который отлетел к забившему гол партнёру, нежели нацеленно исполнял скидку. Так или иначе Чалов поучаствовал в той встрече в двух голевых моментах, а кроме того, нанёс один удар (неточный). Но главное, действовал значительно эффективнее: за 80 минут на поле совершил 52 ТТД с 71% успеха.

Любопытно, что, несмотря на победу, через пару дней «Базель» уволил главного тренера Патрика Рахмена. Руководство клуба объяснило своё решение «неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы». Туманное объяснение отставки. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначили Гильермо Абаскаля – испанца, которому всего лишь 32 года! Он тренирует шесть лет, а ранее работал с юношами «Севильи», швейцарскими «Кьяссо» и «Лугано», итальянским «Асколи» и греческим «Волосом».

Премьера Абаскаля состоялась в выездном матче с лидером чемпионата Швейцарии «Цюрихом». В линии атаки «Базеля» не нашлось места для Чалова. Новый тренер сделал впереди ставку на 34-летнего нападающего сборной Венгрии Адама Салаи (его тоже подписали зимой после ухода из «Майнца» свободным агентом) и Дана Ндоя. Однако конкуренты россиянина не смогли отметиться ни голами, ни голевыми передачами. Фёдор появился на поле в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Цюриха». Потом хозяева забили ещё раз, а в компенсированное время соперники обменялись забитыми мячами. Благодаря этой победе «Цюрих» приблизился к чемпионству: отрыв от «Янг Бойз» – 10 очков, а от «Базеля» – 13. Напомним, у Швейцарии лишь одна команда попадает в Лигу чемпионов.

Чалов за 25 минут в Цюрихе совершил 10 касаний мяча, отдал 100% точных передач (девять из девяти), два раза сфолил и допустил одну потерю мяча. А вот по воротам соперника не бил. С такой статистикой Фёдору будет непросто отвоевать место в стартовом составе.

Чалов уезжал в аренду в «Базель», чтобы реализовать мечту играть в Европе и вернуться в сборную России. Тем более футбол в Швейцарии открытый, местные команды смело атакуют и забивают много мячей. Но оказалось, что и тут нападающему будет не проще, чем в ЦСКА. Фёдору очень нужен первый гол за «Базель», чтобы сбросить давление. Впереди не только решающий отрезок в чемпионате, но ещё и матчи 1/8 финала Лиги конференций, где команда Чалова сыграет с «Марселем» (10 и 17 марта).