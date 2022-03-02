«Мы удивлены его адаптацией». Как развивается карьера россиянина Иосифова в Испании

Никита Иосифов летом прошлого года уехал из России ради мечты играть в Европе и подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом». Шесть месяцев – достаточный срок, чтобы освоиться в новой стране, команде и привыкнуть к незнакомому футболу. Рассказываем, как провёл это время воспитанник «Спартака» и «Локомотива».

Как Иосифов стартовал в Испании

Изначально Никита приехал в Испанию, чтобы усилить атаку фарм-клуба «Вильярреала». Но перед стартом чемпионата полузащитник провёл сборы с главной командой. Иосифов дебютировал за клуб в товарищеском матче с «Лионом». Россиянин вышел на поле на 64-й минуте, имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями. Следующее появление Иосифова состоялось через девять дней: он пропустил контрольную встречу с «Леванте», но вышел с первых минут с «Марселем». Никита провёл на поле 58 минут.

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К удивлению, и сезон Иосифов начал в главной команде: попал в заявку на матч третьего тура с «Атлетико». После чего левый вингер отправился на месяц в дубль, где хорошо показал себя, забив два гола в трёх играх. Быстрая адаптация сыграла свою роль: полузащитник попал в заявку на гостевой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а потом и на встречу с «Бетисом».

Так и не дебютировав за основу, Иосифов вернулся во вторую команду на два месяца. Принял участие в шести играх (четыре – в старте), отметился голом и результативной передачей. Унаи Эмери хвалил россиянина и вызвал на кубковый матч с «Викторией».

«Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок.

У Никиты есть большое желание. Даже без знания языка, когда мы делаем упражнения на тренировках, он сначала наблюдает, понимает и пытается повторить в следующий раз. Мы даже удивлены такой быстрой адаптацией, учитывая то, что он не говорит по-испански. Он прекрасно воспринимает всё на глаз.

Фото: Silvestre Szpylma/Getty Images

С первой игры на предсезонке с «Марселем» он производит приятное впечатление. Мне приятно работать с ним, потому что он всё делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему всё нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду.

Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», — сказал Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Дебют в Кубке Испании и первый гол

Иосифов дебютировал за основу в матче с «Викторией» в 1/64 финала Кубка Испании, выйдя на замену на 63-й минуте. Никита отлично чувствовал партнёров и под занавес встречи забил свой первый мяч. Таким образом, россиянин внёс вклад в разгромную победу (8:0). Потом Никита вернулся в дубль, где провёл три матча до конца 2021 года.

Находясь в Испании и увидев уровень футбола в топ-лиге, полузащитник заявил о том, что российским игрокам нужно уезжать в Европу как можно раньше.

«Я был на сборах с основной командой. Испанцы там увидели игры и потом связались лично. Обговорили условия, и я оказался здесь. Были другие предложения, но я всегда мечтал оказаться в Испании. Хотел работать здесь, учиться испанскому футболу, прогрессировать.

Считаю, молодым игрокам лучше уезжать в Европу как можно раньше. Не нужно ждать, смотреть на условия. Нужно просто здесь работать, показывать себя, показывать, что способен здесь сыграть. И думаю, что тогда всё получится. С возрастом сложнее уехать из России», — признался Иосифов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Перспективы нашего футболиста оценил также президент «Вильярреала» Фернандо Роиг: «Мы видим в нём игрока именно такого плана, который нам нужен. Никита молодой и очень ценный игрок, мы верим, что у него хорошее будущее в «Вильярреале». Надеюсь, что, находясь между двумя командами, он сможет сыграть как можно больше игр за основную команду. Никита отлично себя проявляет, находится на ведущих ролях в «Вильярреале B». Хотелось бы, чтобы в будущем он проявлял себя в Ла Лиге и стал важным игроком для первой команды».

Будучи игроком испанского клуба, Никита впервые получил вызов в сборную России до 21 года. Осенью он сыграл в двух матчах из шести в квалификации Евро и отметился голевой передачей с Мальтой.

Как Иосифов начал 2022 год

Новый год Иосифов начал в первой команде «Вильярреала»: был в запасе в играх с «Леванте», «Спортингом Хихон», «Атлетико» и «Эльче». После отправки в дубль на один матч, где Никита отличился голом, его вызвали в основу для дебюта в Ла Лиге. Россиянин вышел в конце встречи с «Мальоркой»: сделал пять касаний, одну обводку и два точных паса за четыре минуты.

Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

«Волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведённые минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

Уровень я ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил. Эмери поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнёры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили», – прокомментировал свой дебют Иосифов.

Последний месяц россиянин проводит в дубле: с момента дебюта в Ла Лиге он сыграл шесть матчей и забил один мяч в ворота «Севильи Атлетико», который претендовал на звание лучшего гола в 20-м туре чемпионата.

Права на видео принадлежат Real Federación Española de Fútbol. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале организации.

У каждого игрока «жёлтой субмарины» на официальном сайте есть профайл. Характеристика россиянина выглядит так: «Иосифов – молодой левый нападающий с отличным дриблингом. Он очень талантлив и имеет большое будущее. До перехода в «Вильярреал» он играл за московский «Локомотив». Самое время Никите дополнить свой профайл новыми приятными комментариями после успешных выступлений за «Вильярреал».