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«Виктория» — «Вильярреал» — 0:8, матч Кубка Испании, гол Никиты Иосифова, 30 ноября 2021 года

Российский игрок дебютировал за «Вильярреал». И сразу же забил!
Анатолий Романов
«Виктория» – «Вильярреал» – 0:8
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Иосифов закрепляется в составе победителя Лиги Европы.

Полузащитник молодёжной сборной России Никита Иосифов наконец-то дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче. Да как! 20-летний уроженец Тамбовской области забил гол спустя 24 минуты после появления на поле.

Кубок Испании. 1-й раунд
30 ноября 2021, вторник. 21:00 МСК
Виктория
Окончен
0 : 8
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 17'   0:2 Морено – 22'   0:3 Манди – 28'   0:4 Алькасер – 37'   0:5 Чуквезе – 50'   0:6 Морено – 73'   0:7 Диа – 82'   0:8 Иосифов – 87'

Напомним, летом этого года Иосифов ушёл из «Локомотива»: представители игрока не договорились с руководством московского клуба об условиях нового контракта. Сам Никита мечтал о Европе, и его желание быстро сбылось. «Вильярреал» предложил атакующему полузащитнику пятилетний контракт. Правда, подписывали его для фарм-клуба «жёлтой субмарины» с перспективой перехода в первую команду. Но, наверное, молодому россиянину наивно было рассчитывать на то, чтобы сразу получить место в основной обойме команды, которая только что выиграла Лигу Европы.

Возглавляющий «Вильярреал» экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери посмотрел на Иосифова в спаррингах межсезонья и, судя по всему, остался доволен увиденным. Потом, по ходу сезона, он включал Никиту в заявку на матчи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, а также с «Атлетико» и «Бетисом» в Примере. Тем временем полузащитник проявлял себя в фарм-клубе «жёлтой субмарины»: забил три гола в 10 матчах третьего дивизиона.

«Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок…

Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», — признавался Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«У мальчика есть магия». Как молодой россиянин Иосифов дебютировал за испанский клуб «У мальчика есть магия». Как молодой россиянин Иосифов дебютировал за испанский клуб

Унаи не обманул. Дебют Иосифова состоялся в Ла-Корунье в матче первого раунда Кубка Испании с «Викторией». Конечно, соперник у «Вильярреала» был, мягко говоря, не очень сильный, но сам факт того, что Эмери доверил место на поле молодому российскому полузащитнику, говорит о многом. Значит, действительно верит в потенциал Никиты. А наш легионер делает всё, чтобы доверие тренера оправдать.

Иосифов появился на поле на 63-й минуте при счёте 5:0 в пользу «Вильярреала». После этого Жерар Морено и Булайе Диа забили ещё два мяча в ворота «Виктории», а на 87-й минуте автором последнего гола команды Эмери стал Иосифов. Благодаря быстрому розыгрышу мяча форварды гостей остались два в два против защитников хозяев, а Никита поддержал их резким рывком из глубины поля. Морено, увидев Иосифова, не пожадничал: выкатил мяч россиянину. Полузащитник хладнокровно реализовал выход один на один: первым касанием подработал мяч, вторым пробил мимо вратаря. Гол – как на тренировке. Но для Никиты очень ценный, и, конечно, запомнится на всю жизнь.

Теперь будем ждать появления Иосифова в матче чемпионата Испании. Кстати, «Вильярреал» занимает пока лишь 12-е место. В семи последних турах одержал всего одну победу, так что столь крупный выигрыш в Кубке Испании случился очень вовремя.

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