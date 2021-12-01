Российский игрок дебютировал за «Вильярреал». И сразу же забил!

Полузащитник молодёжной сборной России Никита Иосифов наконец-то дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче. Да как! 20-летний уроженец Тамбовской области забил гол спустя 24 минуты после появления на поле.

Напомним, летом этого года Иосифов ушёл из «Локомотива»: представители игрока не договорились с руководством московского клуба об условиях нового контракта. Сам Никита мечтал о Европе, и его желание быстро сбылось. «Вильярреал» предложил атакующему полузащитнику пятилетний контракт. Правда, подписывали его для фарм-клуба «жёлтой субмарины» с перспективой перехода в первую команду. Но, наверное, молодому россиянину наивно было рассчитывать на то, чтобы сразу получить место в основной обойме команды, которая только что выиграла Лигу Европы.

Возглавляющий «Вильярреал» экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери посмотрел на Иосифова в спаррингах межсезонья и, судя по всему, остался доволен увиденным. Потом, по ходу сезона, он включал Никиту в заявку на матчи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, а также с «Атлетико» и «Бетисом» в Примере. Тем временем полузащитник проявлял себя в фарм-клубе «жёлтой субмарины»: забил три гола в 10 матчах третьего дивизиона.

«Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок…

Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», — признавался Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Унаи не обманул. Дебют Иосифова состоялся в Ла-Корунье в матче первого раунда Кубка Испании с «Викторией». Конечно, соперник у «Вильярреала» был, мягко говоря, не очень сильный, но сам факт того, что Эмери доверил место на поле молодому российскому полузащитнику, говорит о многом. Значит, действительно верит в потенциал Никиты. А наш легионер делает всё, чтобы доверие тренера оправдать.

Иосифов появился на поле на 63-й минуте при счёте 5:0 в пользу «Вильярреала». После этого Жерар Морено и Булайе Диа забили ещё два мяча в ворота «Виктории», а на 87-й минуте автором последнего гола команды Эмери стал Иосифов. Благодаря быстрому розыгрышу мяча форварды гостей остались два в два против защитников хозяев, а Никита поддержал их резким рывком из глубины поля. Морено, увидев Иосифова, не пожадничал: выкатил мяч россиянину. Полузащитник хладнокровно реализовал выход один на один: первым касанием подработал мяч, вторым пробил мимо вратаря. Гол – как на тренировке. Но для Никиты очень ценный, и, конечно, запомнится на всю жизнь.

Теперь будем ждать появления Иосифова в матче чемпионата Испании. Кстати, «Вильярреал» занимает пока лишь 12-е место. В семи последних турах одержал всего одну победу, так что столь крупный выигрыш в Кубке Испании случился очень вовремя.