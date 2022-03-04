Чалов начал забивать в Швейцарии! Российский форвард сделал дубль и спас свою команду

Российский нападающий Фёдор Чалов забил свои первые голы за «Базель» в чемпионате Швейцарии. Арендованный у ЦСКА игрок помог команде уйти от поражения в домашнем матче против «Санкт-Галлена». Наш легионер оформил дубль, проведя на поле все 90 минут.

После последней игры «Базеля» с «Цюрихом» казалось, что будущее Чалова в швейцарской команде становится туманным. До этого Фёдор три матча провёл в основе, но на игру с лидером новый тренер Гильермо Абаскаль нашего нападающего не поставил. Экс-армеец вышел на замену и не смог себя проявить. По отзывам коллег из Цюриха, заменивший россиянина на острие атаки Адам Салаи, пусть и медленнее Чалова, но лучше использует своё тело, сохраняет мячи и выглядит более нацеленным на ворота и опасным. Тем не менее на «Санкт-Галлен» поставили всё-таки Фёдора. Кстати, эту команду, занимающую сейчас шестое место в чемпионате Швейцарии, должны помнить болельщики «Спартака». В квалификации Лиги Европы сезона-2013/2014 красно-белые проиграли ей: сыграв вничью на выезде – 1:1, уступили в Москве – 2:4.

Вот и для «Базеля» встреча с «Санкт-Галленом» не завершилась бы ничем хорошим, если бы не Чалов. К середине первого тайма хозяева «горели» – 0:2. Первый гол Фёдор забил на 56-й минуте: Дан Ндой совершил впечатляющий проход справа и прострелил во вратарскую, а россиянин грамотно открылся и исхитрился ударить грудью. А за 10 минут до финального свистка нападающий оформил дубль. Хозяева снова прорвали правый фланг (соответственно, левый в обороне гостей) и Михаэль Ланг сделал передачу во вратарскую. На сей раз наш легионер блестяще сыграл на опережение на ближней штанге – точно пробил в касание. Это тот самый Чалов, которого мы помним по сезону-2018/2019!

Права на видео принадлежат Swiss Super League. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте комментатора Дмитрия Шнякина.

По статистике в матче с «Санкт-Галленом» Фёдор нанёс четыре удара, и все – в створ ворот. Совершил 39 касаний мяча, отдал 29 передач с точностью 59%, выиграл три из восьми единоборства, сделал один отбор и однажды обыграл соперника (всего две попытки дриблинга). Теперь у российского нападающего два забитых мяча и одна голевая передача в пяти матчах за «Базель». Согласно данным Opta Sports, Чалов на этом отрезке лучший в команде по ожидаемым голам (2,6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).

Очень важные голы для Фёдора в новой лиге и новой стране! Теперь пора показать себя Европе. Через неделю «Базель» сыграет с «Марселем» в Лиге конференций.