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Воспитанник ЦСКА Иван Злобин, бывший вратарь «Бенфики», почему не играет, будущее игрока

«Ему снова не повезло». Куда пропал талантливый российский вратарь Злобин
Дмитрий Зимин
Воспитанник ЦСКА Иван Злобин
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Карьера воспитанника ЦСКА в Европе начиналась очень многообещающе. Что и когда пошло не так?

А ведь мы уже начинали гордиться: вратарь из России вовсю подлетал к основе «Бенфики». А сценарий его карьеры кричал, что в футболе возможно всё. Сами посудите:

  • приглашение в академию Коноплёва в 12 лет. Уход из-за закрытия школы;
  • приглашение в ЦСКА, игра за молодёжку, статус очередного сменщика Акинфеева, уход из-за шумов в сердце;
  • приглашение из низшей лиги Португалии, где проблем со здоровьем почему-то не нашли, и дальше… Не уход. А оффер от «Бенфики».
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К весне 2020 года у Ивана Злобина набежало пять матчей за основу лиссабонского гранда, статус уверенного второго номера, поездки с командой на матчи Лиги чемпионов, в том числе в Санкт-Петербург, и приличный потенциал под основу. В пользу Ивана – назначение Бруну Лаже в первую команду. С ним вратарь работал в «Бенфике»-Б, стал там основным и высоко котировался тренером. В плюс – подписание контракта с компанией Жорже Мендеша Gestifute, а ещё – скорое получение паспорта ЕС. Казалось, идеальное стратегическое решение для отличной карьеры. Тем более основной вратарь команды Одиссеас Влаходимос собирался в Германию, поэтому место первого номера освобождалось. И в идеальном мире Злобин уже летом 2020-го мог встать в ворота. Но всё пошло совсем не так.

Где теперь Злобин?

Сначала – пандемия и непонятные финансовые перспективы всех клубов. «Бенфика» уволила Лаже и отказалась от продажи Влаходимоса. Клуб пригласил Жорже Жезуша поработать в кризисный период, он не увидел большого потенциала в Злобине даже на позиции резервиста. И попросил купить опытного португальского вратаря Элтона Лейте. В такой конфигурации Злобин оставался третьим. Вновь уходить в «Бенфику»-Б точно не было смысла, поэтому клуб решил продать россиянина. Предложение пришло от «Фамиликана» – середняка лиги, где Злобин точно мог стать основным.

Вначале так и было: Иван встал в рамку и отыграл пять матчей в чемпионате. Правда, в первой же игре пустил пять от «Бенфики». Потом несколько результативных ошибок в других играх и падение в запас. В 2021-м просто мрак – всего 4 матча в молодёжной лиге U23 и ноль – за основу. Даже в запас он проходил не всегда. Но желание бороться никуда не делось. Видимо, поэтому этой зимой он не поменял клуб и остался в «Фамиликане».

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Португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш в разговоре с «Чемпионатом» так описал карьеру вратаря в Португалии.

«Злобин — вратарь, который успешно выступал в молодёжных командах «Бенфики» и получил повышение при тренере Бруну Лаже в сезоне-2019/2020. Можно сказать, что голкиперу тогда не повезло. «Бенфика» много проигрывала во втором круге, поэтому чемпионом стал «Порту». Злобин в то время выступал в Кубке Португалии и Кубке лиги, но вокруг команды всегда царила атмосфера беспокойства.

Злобин провёл несколько непростых игр, чувствовалась неопределённость, хотя он демонстрировал свой уровень. Это вратарь, у которого, на мой взгляд, был сложный переход во взрослый футбол. Он не показывает те качества, которые проявлял на молодёжном уровне. Затем он отправился в «Фамиликан», где ему снова не повезло: его прямым конкурентом стал Луис Жуниор – один из лучших голкиперов чемпионата Португалии.

Честно говоря, я думаю, что Злобин – отличный вратарь, которому нужно развиваться. Ему требуется стабильность и игра за клуб, который даёт ему больше возможностей. Он выбрал не лучший вариант для своей карьеры», – сказал он.

Контракт Злобина с «Фамиликаном» действует до лета 2024-го. Но уже через полгода ему, очевидно, предстоит выбрать: либо продолжать наслаждаться жизнью в уютном городке в окружении зелени с прогулками по парку, либо всё изменить и поехать за игровой практикой.

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