«Лидс» уволил Бьельсу и назначил тренера из США. Когда-то он рубился с Бекхэмом

Программу очередного тура АПЛ откроет матч «Лестера» с «Лидсом». Это будет первый матч во главе «Лидса» для американского тренера Джесси Марша, который занял место уволенного Марсело Бьельсы. В причинах тренерской замены и выбора именно Марша мы попробовали разобраться.

Почему «Лидс» расстался с Бьельсой: ужасная оборона, фирменный стиль начал доставлять проблемы

В начале сезона тандем Марсело Бьельсы и «Лидса» казался одним из самых нерушимых во всей Премьер-лиге. Бьельса работал с «Лидсом» с лета 2018-го. Из всех тренеров Премьер-лиги дольше работают в своих клубах только Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Шон Дайч. Но любая топ-команда, включая «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», может найти большого тренера под состав, а Дайч сильно повысил давление на себя неудачами в первой половине сезона.

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Бьельса же демонстрировал абсолютный успех с маленькой командой. Он принял клуб в середине таблицы Чемпионшипа, добился с ней выхода в АПЛ, уверенно сохранил место в элите, раскрыл нескольких игроков. Калвин Филлипс благодаря Бьельсе прошёл путь от обычного полузащитника Чемпионшипа до основного игрока сборной Англии. Форвард Патрик Бэмфорд был посмешищем (например, в последнем сезоне в Чемпионшипе он забил на 8,34 гола меньше ожидаемого — это огромная разница), реализовывал даже не все стопроцентные моменты – при новом тренере он также дорос до сборной.

В новом сезоне рухнуло почти всё. Для начала у «Лидса» рухнула линия обороны. Об этом минимум говорит лидирство в АПЛ по количеству пропущенных. Бьельсу всегда хвалили за смелый, техничный стиль игры, но после одного сезона в Премьер-лиге к нему приспособились, а выстраивание классной обороны сильной стороной этого тренера никогда и не было. В последних пяти матчах чемпионата команда пропустила 20 голов – по четыре в среднем за игру.

От зоны вылета «Лидс» отделяет два очка. При том, что у «Бёрнли» с 18-го места матч в запасе, а у «Эвертона» с 17-го – целых два. Но в целом причины отставки тренера кроются в более сложных вещах, чем просто угроза вылета. В последние пару месяцев «Лидс» демонстрировал уровень игры, который команда АПЛ, ещё и с международной фанатской базой, не должна демонстрировать никогда и ни при каких обстоятельствах. Фактически «Лидс» оказался на грани катастрофы и за несколько месяцев растерял всё то, что приобретал с лета 2018-го.

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Вместо Бьельсы приходит один из символов системы «Ред Булла». Ранее он тренировал три клуба франшизы

Джесси Марш – первый американский тренер, которому удалось выиграть трофей в европейском футболе. У него большая и значимая карьера в МЛС: например, ему удавалось выигрывать с двумя разными командами, «Ди Си Юнайтед» и «Чикаго Файр». В «Чивасе», третьей и последней команде своей игровой карьеры, Марш титулов не достиг, но привлёк наибольшее внимание.

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Во время матча 2007 года с «Лос-Анджелес Гэлакси» Марш грубо сыграл против Дэвида Бекхэма. Тот чуть не ударил обидчика, но игроков растащили партнёры по командам. Именно в процессе растаскивания началась драка, после которой арбитр удалил по одному игроку «Чиваса» и «Гэлакси».

И во всех трёх клубах, и в сборной США Марш работал с Бобом Брэдли – известным американским тренером, выводившим сборную США в плей-офф чемпионата мира. Марш на этом чемпионате был ассистентом Брэдли: через считаные недели после завершения карьеры футболиста он ушёл в тренерство.

Особенность Марша — готовность уходить в тень даже после успешных отрезков в качестве главного тренера и принятие роли ассистента. Его первый самостоятельный опыт удачным не был: «Монреаль Импакт» в плей-офф он вывести не смог, после чего начал работать в штабе скромнейшего «Принстон Тайгерз». Именно оттуда его взял на долгое и плодотворное сотрудничество концерн «Ред Булл».

Работа в «Нью-Йорк Ред Буллз» принесла две победы в регулярных чемпионатах за три года и прекрасную статистику: 64 победы и всего 17 поражений в 94 матчах. После этого Марш поехал ассистентом в «Лейпциг»: Ральф Рангник отработал сезон главным тренером и настоял, чтобы перспективный тренер поучился у него.

Джесси Марш в «Лейпциге» Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

И только после года ассистентом в « РБ Лейпциг» Марш начал работать в австрийском проекте «Ред Булла». Его не сильно ждали: в момент, когда появились первые слухи о назначении американца, зальцбургские болельщики вывесили на трибуне баннер «Нет Маршу». Более того, даже спортивный директор клуба говорил, что не интересуется американским тренером. Местная публика была влюблена в Марко Розе, но в то же время было понятно, что нужно что-то менять: на фоне доминирования в чемпионате «Зальцбург» проигрывал в ЛЧ от «Дюделанжа», «Мальмё» (дважды), загребского «Динамо», «Риеки», «Црвены Звезды».

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Уже первый сезон «Зальцбурга» Марша в Лиге чемпионов был практически триумфальным. Команда смогла отыграться с 0:3 на «Энфилде» в матче с действующим победителем турнира – и только в концовке всё же пропустила и проиграла 3:4. Два разгрома «Генка», отличные по содержанию матчи с «Ливерпулем» и «Наполи» привели к третьему месту в группе. Точно такой же результат (на фоне близких к рекордным показателям в чемпионате) команда добыла в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Локомотивом».

Марш супероткрыт. Когда-то он взбесил Клоппа

Во время работы в «Зальцбурге» Марш привлекал внимание не только непосредственно игрой своей команды. После того самого матча на «Энфилде» клуб выложил в соцсети видео, на котором тренер в перерыве разносит команду:

«Во-первых, сколько фолов мы совершили? Может быть, 2?! Это не грёбаный товарищеский матч, это игра Лиги чемпионов! Мы должны прибавить в физическом давлении и старании! Играйте более жёстко с ван Дейком, вы слишком уважительны с ним. Прекратите это!

Они сильны? Да. Но это не значит, что мы должны быть вежливыми с ними, не атаковать их и не биться! Они должны почувствовать нас, парни! Они должны понять, что мы, чёрт возьми, здесь для того, чтобы биться с ними. И не просто пытаться играть в своём стиле, а мы здесь, чтобы их расхреначить! Мы поговорим о тактике, но когда мы вновь ступим на этот газон, у нас должно быть больше желания и уверенности. Давайте, чёрт побери, покажем свою заряженность на борьбу, больше желания! Мы видели, что они сильны, но мы можем вдохнуть жизнь в нашу игру...»

После такого видео сам Клопп сказал, что если бы кто-то посмел выложить в соцсети его установку, то Клопп моментально уволился бы.

Фото: George Wood/Getty Images

Что касается тактики, то Марш делает большой упор на индивидуальную опеку и контроль мяча. Ещё одна важная составляющая его работы — любовь к раскрытию талантов. Эрлинг Холланд и множество австрийских игроков под его руководством моментально засверкали и принесли огромную пользу как на поле, так и фактом своей продажи. У «Лидса» исторически одна из лучших академий в Англии, а Бьельса практически не доверял молодым талантам. Возможно, новый тренер сможет найти скрытый ресурс среди юниоров.

При всех несомненных талантах самостоятельный опыт Марша в «Лейпциге» вышел явно неудачным. Даже в команде, многих игроков которой он знал с 2019 года, ему не удалось показать почти ничего: в декабре он был уволен, когда команда опустилась уже на 11-е место. Сильно сужает возможность составить о нём впечатление слабость лиг, в которых он работал: всё же «Зальцбург» выигрывает чемпионат Австрии при любом тренере. По уровню конкурентности немецкая Бундеслига намного ближе к АПЛ, чем австрийская.

Сможет ли Марш показать себя в очень сложной и близко не такой тепличной, как «Ред Булл Зальцбург», ситуации – большой вопрос.