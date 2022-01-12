Почему футбол гениального Бьельсы не приносит результат. Разбор неудач «Лидса»

В прошлом сезоне АПЛ «Лидс» выступил лучше всех делегатов из Чемпионшипа и занял девятое место. «Фулхэм» и «Вест Бромвич» закономерно вылетели, а «Лидс» через серию ярких матчей (пусть и не всегда победных) вышел на ударную весну, выиграв 7 из 10 финишных встреч. Всё это сопровождалось фирменным весельем от Марсело Бьельсы: шестая по остроте атака лиги (59,26 xG), 18-я по надёжности оборона (63,02 xG) и самый бешеный прессинг в АПЛ (7,17 PPDA).

Стиль, основанный на высоком интенсивном давлении и персональных ориентировках, создавал уникальный контраст. Защитный хаос компенсировался продуктивными атакующими действиями и потрясающей физической подготовкой. В отдельных матчах «Лидс» мог как развалиться (2:6 от «МЮ» или 1:4 от «Кристал Пэлас»), так и просто размазать соперника на кураже (5:0 с «Вест Бромвичем», 3:0 с «Астон Виллой», 5:2 с «Ньюкаслом»).

При этом нельзя сказать, что всю прошлую кампанию «Лидс» прошёл в оптимальном состоянии. Из-за травм Бьельса на разные сроки терял Робина Коха, Диего Льоренте, Калвина Филлипса и Родриго. Но помогли «железные» люди: максимально универсальные Стюарт Даллас и Люк Эйлинг, а также Патрик Бэмфорд. Каждый отбегал по 38 матчей.

К весне окончательно адаптировался Рафинья, чья форма стала важным звеном финального спурта «Лидса». Бьельса нашёл отличного креативщика на замену 36-летнему Пабло Эрнандесу и собрал свежий интересный паззл под АПЛ, который, к сожалению, развалился в первой части нового сезона по ряду объективных причин.

Первая причина — травмы и болезни

Тут сразу стоит вспомнить матч с «Арсеналом» (1:4), в котором «Лидс» еле собрал вменяемый состав — Бьельса потерял сразу девять игроков основы. Если в прошлом сезоне команда достаточно успешно справлялась с кадровыми проблемами, то с таким завалом «Лидс» столкнулся в АПЛ впервые.

Самым жестоким ударом по балансу стала травма Бэмфорда, который сыграл только в шести матчах из 19. Бэмфорд – это не только главная пробивная сила «Лидса» в завершении атак, но и ключевой элемент в системе прессинга. По ближайшим альтернативам всё очень сложно. Например, Родриго сломался в ноябре. А 19-летний Джо Джелхардт после гола в ворота «Челси» продержался всего несколько игр и тоже ушёл на больничный.

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Остаётся только номинальный крайний хавбек Дэниел Джеймс, который по общему набору качеств всё равно уступает Бэмфорду (именно в рамках системы «Лидса»), несмотря на огромный объём беговой работы.

В обороне у Бьельсы тоже самый настоящий техасский холдем — сейчас от травм восстанавливаются Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Чарли Крессуэлл и Льоренте. До этого на долгий срок вылетали Эйлинг и Кох. Также до марта выбыл Филлипс, главный «мозг» центра поля «Лидса». Ну и прибавьте к этому коронавирус, который стабильно забирает игроков на 1-2 матча.

Да, многие команды АПЛ испытывают серьёзный кадровый голод. Но именно «Лидс» наиболее уязвим при потере основных игроков из-за особой и сложной структуры игры. Даже с искалеченным составом Бьельса не отходит от привычного стиля. И получает 0:7 от «Ман Сити».

Вторая причина — принципиальность Бьельсы

Любой другой тренер, столкнувшись с таким количеством травм, рано или поздно задумался бы о более прагматичном футболе. Но это точно не про Бьельсу, которому не просто так много лет назад дали прозвище El Loco («Безумец»). «Лидс» идёт на 17-м месте в АПЛ по суммарной остроте допущенных моментов — 33,96 xGA. Больше допускают только «Уотфорд», «Норвич» и «Ньюкасл».

По ожидаемым голам «Лидс» располагается на 11-й строчке с показателем 24,25 xG. Это, кстати, меньше, чем в прошлом сезоне на той же дистанции в 19 матчей (тогда было 29,93 xG). То есть атакующая активность команды заметно снизилась — именно в плане создания голевых моментов. Ровный баланс образца сезона-2020/2021 ушёл в отрицательную разницу.

При этом прессинг остаётся на прежнем уровне интенсивности. «Лидс» всё ещё использует самое агрессивное давление в лиге, атакует большими силами и максимально раскрывается. Этим команда создаёт удобный плацдарм для регулярного расстрела вратаря Иллана Меслье. Ситуация усугубляется индивидуальными ошибками. Вот пример из матча с «Арсеналом». Обрез в центре поля полностью сломал линию защиты, этим быстро воспользовались Гранит Джака и Габриэл Мартинелли:

Интересный факт — среди всех команд АПЛ «Лидс» допустил больше всего ударов в створ (99). В прошлом сезоне помогал фактор Меслье. Тогда французский голкипер отразил 75,1% ударов, а также набил +5,3 по разнице PostShotxG и пропущенных голов. Проще говоря, спас команду минимум от пяти пропущенных мячей. Сейчас цифры Меслье гораздо хуже: всего 65,7% отражённых ударов. Разница PostShotxG и пропущенных вообще зеркальная — те же 5,3, но со знаком минус. В общем, Меслье не тащит как раньше. Хотя и совершает иногда эффектные спасения.

Ещё одна неприятная цифра для «Лидса» — потери мяча в своей трети поля привели к 32 ударам по воротам. Это худший показатель в АПЛ. У команды в случае потерь просто отсутствует подстраховка. Контроль мяча страдает даже в начальных фазах владения (с этим в прошлом сезоне не было таких проблем) — разгром от «Ман Сити» показателен в плане анализа типичных для нынешнего «Лидса» ошибок.

Может ли «Лидс» самостоятельно компенсировать недоработки в обороне тем за счёт провоцирования соперников на ошибки на чужой половине поля? Да, но не всегда. В пяти матчах с лучшим процентом эффективности прессинга «Лидс» набрал восемь очков. Всё-таки этот инструмент работает.

Однако, если давление перестаёт быть эффективным, «Лидс» быстро разваливается.

Да, за «Лидсом» очень интересно и весело наблюдать, но во многих матчах этого сезона тактика Бьельсы становилась для команды самоубийственной. С другой стороны, если представить, что к весне «Лидс» преодолеет все кадровые проблемы, то возможно повторение весны-2021. В раздевалке царит рабочая и спокойная атмосфера, а последний матч с «Бёрнли» (3:1) подтверждает, что Бьельса намерен бороться до конца.

Новая потенциальная проблема — уход Рафиньи

Бразилец провёл на «Элланд Роуд» всего 1,5 года, но уже повысил свою трансферную стоимость с € 18 до € 40 млн. Сейчас Рафинья, забивший 8 голов в 16 матчах, — главная креативная мощь «Лидса». Дриблинг, поставленный удар с левой ноги, отличное видение поля и оперативная адаптация Рафиньи к АПЛ быстро привлекли внимание топ-клубов.

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В декабре появилась информация о том, что вингером интересуется «Бавария» и готова выложить € 50 млн уже зимой. Правда, The Athletic быстро опроверг эти данные и сообщил, что «Лидс» не получал официальный запрос по Рафинье. Но всё же интерес к бразильцу высок. Например, его хочет «Ливерпуль», о чём не так давно рассказал главный инсайдер футбольного мира Фабрицио Романо:

«Они не хотят подписывать игрока только на шесть месяцев или на три-четыре игры, пока Салаха и Мане нет из-за Кубка Африки. Но если они найдут такой вариант, как с Диогу Жотой, например, игрока за хорошую цену, без каких-то сумасшедших сумм и обладающего навыками, соответствующими идеям Юргена Клоппа, то трансфер вполне возможен. «Ливерпуль» следит за Рафиньей из «Лидса» и за Арно Груневелдом из «Вильярреала». Но подписать их в январе будет очень сложно».

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Даже без какой-то конкретики очевидно, что Бьельсе нужно держать в голове потенциальный уход одного из лидеров (если не зимой, то уже летом). Если Рафинью вытянут из «Лидса» в январе, ситуация мгновенно станет слишком сложной. Но если Рафинья останется, то с восстановлением травмированных игроков вернётся и прежний «Лидс», который по потенциалу точно не должен бороться за выживание.