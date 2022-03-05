ЦСКА пока выигрывает всё! Потеряли Фернандеса, но команду снова вытащил Языджи

ЦСКА одержал третью победу в трёх матчах 2022 года. Правда, с «Нижним Новгородом» команда сыграла слабее, чем в дерби со «Спартаком» и кубковой встрече с «Сочи». Вытащил новый герой армейских болельщиков – Языджи.

У журналистов и болельщиков появилась новая забава – перед каждым матчем РПЛ считаем легионеров в составах. Все ли на месте? Кто и почему отсутствует? В заявке ЦСКА сегодня были все: Бруно Фукс, Бийол, Гбамен, Медина, Языджи и Карраскаль – в основе, Эджуке и Магнуссон – в запасе. Исландец, чей уход наиболее вероятен, пока ещё в команде. В заявке «Нижнего Новгорода» тоже оказалось восемь иностранцев: Кечкеш, Юлдошев, Ларсен, Милсон и Эннин появились в стартовом составе, а Миладинович, Масоэро и Игбун начали встречу на скамейке.

На первых минутах легионеры и россияне из ЦСКА напряглись. «Нижний Новгород» активно включился в высокий прессинг, а у армейцев никак не получалось выйти со своей половины поля. Впрочем, это продлилось недолго: показав зубы, команда Александра Кержакова тут же спряталась в панцирь. Хозяева завладели мячом и территорией. Большими отрезками красно-синие прижимали гостей к штрафной Нигматуллина, собирая подборы и успешно встречая форвардов «НН» (Милсона и нанёсшего первый удар в матче Эннина) при приёме мяча. Многое шло через фланги, где команда Алексея Березуцкого имела пространство – от Фернандеса с Обляковым.

В центре внимания у ЦСКА снова находился Языджи. В отсутствие травмированного Заболотного он исполнял «ложную девятку»: это не совсем подходящая, но не новая для турецкого легионера позиция. Сегодня у Юсуфа не было фарта на протяжении 95 минут. Его стандарты – угловые, штрафные – получались так себе. Когда же защитник «НН» Александров подарил мяч Языджи, сделав чудовищную передачу назад, яркий новичок армейцев пробил в штангу. Кроме того, запомнился эпизод с падением турка в штрафной. Кечкеш положил на него руку, но Языджи, будучи художником на футбольном поле, попробовал красиво нарисовать падение. Судья не поверил – для Кукуяна это была, скорее, карикатура на пенальти.

А вот на 41-й минуте Кукуян принял небесспорное решение: после подсказки помощников, работавших на VAR, арбитр удалил с поля Кечкеша. Видимо, посчитал, что венгр лишил Карраскаля явной возможности забить гол. Тем не менее на перерыв команды всё-таки ушли при счёте 0:0. Несмотря на гигантский перевес ЦСКА по ударам (11:1), в створ один раз попал только Дзагоев.

Во втором тайме игра совсем уж превратилась в «улицу с односторонним движением». Трибуны, на которых находились в том числе Валерий Карпин с Виктором Гончаренко, ждали гола армейцев. Напрашивалось появление на поле единственного оставшегося центрфорварда в заявке ЦСКА Яковлева, однако после перерыва Дзагоева (неужели опять травма?) поменял Зайнутдинов. Яковлев вышел чуть позже, а ушёл Медина. Кстати, пока из всех зимних новичков красно-синих парагваец наименее полезен. Тогда-то команда Березуцкого наконец перестроилась на схему с двумя центральными защитниками.

Но и с Яковлевым на острие атаки ЦСКА страдал, пытаясь взять штурмом нижегородскую крепость. Армейцы спешили, им не хватало нестандартных ходов у штрафной соперника. Даже Языджи как-то потерялся. Хотя после стандарта турка в середине второго тайма «НН» едва не забил в свои ворота. Удивительно, как Нигматуллин ногой вытащил мяч, срикошетивший от Александрова!

За 10 минут до конца случился страшный эпизод: Фернандес столкнулся головами с Юлдошевым. Марио разбил нос, кровь текла ручьями, и её никак было не остановить – защитника тут же заменили. Юлдошев вернулся в игру с перевязанной головой, но вскоре и он ушёл с поля.

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Когда казалось, что матч так и закончится со счётом 0:0, ЦСКА забил своим 22-м ударом и шестым в створ (у «НН» два удара за матч, один в створ). Прошла простая длинная передача и скидка на Языджи. Турок выиграл решающее единоборство у Ткачука, поменявшего Юлдошева.