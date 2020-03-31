Гончаренко 5 лет назад уволили из «Кубани» со странной формулировкой. Что это было?

Все крупные турниры встали, но эта пауза – отличная возможность обернуться и посмотреть, что творилось с нашим футболом. Мы так углубились в гонку за новостями и актуальными темами, что не всегда успеваем остановиться и дать оценку прошедшим событиям. А ведь спустя годы появляется столько информации, что на многие вещи смотришь иначе. «Чемпионат» запускает цикл статей «Что это было?». В каждом материале мы будем вспоминать о какой-то конкретной значимой ситуации. Первая статья – об увольнении Виктора Гончаренко из «Кубани» в ноябре 2014 года.

«Кубань» была в топе, но Гончаренко уволили за мягкость

«Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий», – заявил гендир «Кубани» Евгений Муравьев. Такими словами он сопроводил увольнение Гончаренко. Причём ещё за день до этого Муравьев утверждал, что тренер продолжит работать и нет предпосылок к его уходу. Их действительно не было. «Кубань» выиграла последний матч (1:0 против «Урала», встреча проходила в Екатеринбурге). На момент увольнения Гончаренко команда шла на пятой строчке и всего на одно очко отставала от второго места. Притом что «Кубань» по итогам чемпионата России никогда не поднималась выше пятого места.



Незадолго до отставки в СМИ появился инсайд (с ссылкой на источник в «Кубани»), что Гончаренко – слишком мягкий человек и его не уважают футболисты. Посыл очень похожий на то, что вскоре сказал Муравьев. Обычно новостные ленты о футболе забиты информацией о топ-клубах, но тут возмутились сразу все: тренеры, фанаты, ветераны «Кубани»…

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Самое забавное, что сразу после увольнения Гончаренко футболисты «Кубани» открыто поддержали тренера, опровергая обвинения босса. Защитник Армаш заявил, что с дисциплиной всё было нормально. Другой защитник «Кубани», Жавнерчик, сказал, что атмосфера оставалась нормальной и игроки с уважением относились к тренеру.

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Вообще, в ту пору каждый уход тренера из «Кубани» оборачивался скандалом. Никогда не забуду, как я позвонил Игору Лолу, чтобы он прокомментировал увольнение Петреску. Футболист сначала отказывался верить в отставку, а потом был в шоке сразу от двух вещей. Во-первых, от самого увольнения, а во-вторых, от того, что узнаёт обо всём от журналиста. Затем случился громкий уход Кучука. «Кубань» на официальном сайте заявила, что контракт с тренером продлён. На самом же деле соглашение не было подписано и тренер возглавил «Локомотив». Руководство «Кубани» использовало следующие определения: «парня смыло», «клинический случай», «взрослый человек, а ведёт себя как ребёнок». Удивительно, как после этого Кучук вернулся в «Кубань» спустя полтора года.

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Таким образом, внезапное увольнение Гончаренко было даже в какой-то степени логичным. Это была уже третья скандальная отставка подряд.

Фанаты организовали прощальную встречу с Гончаренко без помощи клуба

«Кубань» не планировала мероприятий, на которых краснодарские болельщики попрощались бы с Гончаренко. Однако фанаты сами всё организовали без помощи клуба. Встреча состоялась спустя два дня после отставки Гончаренко. Тренер и около 200 болельщиков собрались у моста Поцелуев, недалеко от центра Краснодара. Фанаты попросили Гончаренко не покидать команду, но было уже поздно. Тренер поблагодарил за поддержку и сказал, что был бы рад однажды вернуться в «Кубань». По его словам, в клубе ему напрямую не выразили претензии и предлагали уйти в отставку по семейным причинам.

Фанаты «Кубани» провожают Виктора Гончаренко Фото: vk.com/fans_fckuban

Виктор Гончаренко общается с фанатами «Кубани» Фото: vk.com/fans_fckuban

«Решение руководства ФК «Кубань» для нас выглядит абсурдом! Мы это решение не поддерживаем! Относимся к нему крайне негативно!» – говорилось в заявлении «Трибуны ЮГ». Затем 11 фанатских группировок сделали ещё одно совместное заявление. Они потребовали, чтобы спортивный директор Доронченко покинул свой пост, если с новым тренером команда не наберёт 9 очков за 4 матча. В свою очередь от нового тренера фанаты потребовали не носить одежду с символикой клуба (фанаты не простили Кучука за то, как он уходил из команды). Как и следовало ожидать, клуб не пошёл на требования болельщиков. А при Кучуке команда не смогла добиться трёх побед в четырёх матчах. Собственно, не смогла добиться трёх побед вообще. За время второго пришествия в «Кубань» Кучук провёл 15 матчей в РПЛ и победил лишь один раз. Справедливости ради отметим, что при Кучуке команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3). В чемпионате «Кубань» заняла 10-е место.

Гончаренко выгонял футболистов и бросался льдом в раздевалке

Прошло более пяти лет с тех пор, как появилась информация о том, что Гончаренко слишком мягкий человек. За это время мы услышали не только мнение игроков «Кубани» о Гончаренко, но узнали больше о том, каким он был до и после краснодарского периода.



Бывший президент БАТЭ Анатолий Капский рассказывал «Чемпионату», что смех стал его первой реакцией на информацию про мягкий характер. «Гончаренко – очень требовательный. В раздевалке БАТЭ он был императором. Когда в «Кубани» заявили, что убрали Гончаренко из-за мягкости с игроками, то я долго смеялся. Он всегда последовательно и жёстко отстаивал интересы команды, а также своё мнение», – сказал Капский.



Александр Глеб говорил о Гончаренко в том же ключе:



– На поле его боялись. Он был очень жёстким защитником. Если на тренировках кто-то из молодых обводил Гончаренко, то он просто с ума сходил, злился. Жаль, что из-за травм ему пришлось закончить карьеру в 25 лет. И как тренер он был достаточно жёстким. Кричал, когда мы валяли дурака. Мог напихать, чтобы завести команду.



Егор Филипенко вспоминал, как Гончаренко выгнал его и Глеба:

– Однажды он выгнал меня и Глеба с базы. Мы были травмированы и опоздали на сбор команды на базе. Нужно было приехать к 11:00, а мы были примерно в 11:10. За это он нас выгнал. Это было в день матча. Мы с Сашей тихонько пошли в свои номера, а потом самостоятельно поехали на игру. Футбол смотрели с трибуны, но потом спустились в раздевалку. Виктор Михайлович сказал, что если не выиграем определённое количество матчей, то нас оштрафует. Слава богу, мы победили.



– Как Гончаренко мог себя повести при поражениях?

– У команды был плохой отрезок. Мы постоянно теряли очки. И вот очередной матч. Прямо перед выходом на поле Виктор Михайлович посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в нас лёд.



– Прямо в игроков?

– Чуть выше. Кому-то прилетело рикошетом от стены. Вместе с тем у него была пламенная речь. Он требовал, чтобы мы взяли себя в руки, чтобы вышли и порвали соперника. Никто представить не мог, что в раздевалке такое возможно.



– Как сыграли?

– Победили.



По словам Виктора Васина, в раздевалке ЦСКА летала уже вода. Это случилось в перерыве матча с «Зенитом» при счёте 0:0 (встреча так и закончилась без забитых мячей). То была дебютная игра ЦСКА под руководством Гончаренко.

Кроме того, многие помнят, как Гончаренко отреагировал, когда Муса не пожал ему руку после замены. Мы видели много тренеров в подобной ситуации. Безусловно, Гончаренко отреагировал жёстче большинства коллег.

Конфликт Виктора Гончаренко и Ахмеда Мусы Фото: «Наш футбол»

Коротко о дальнейшей карьере главных героев

С 2016 года Гончаренко возглавляет один из топ-клубов России. О его победах и поражениях в ЦСКА вы, скорее всего, и так знаете. Муравьёв известен как специалист, при котором провернули переход Рауша в «Динамо». Из-за трансфера было заведено уголовное дело и суд установил мнимый характер побочной выплаты посреднику. В свою очередь Сергей Доронченко (поработавший спортивным директором в двух распавшихся клубах – «Кубань» и «Анжи») запомнится скорее историей с Никезичем. Если вдруг вы забыли – это тот черногорец, которого избивали в клубе, чтобы он расторг контракт с «Кубанью». Кстати, другой экс-игрок краснодарцев, Сретенович, тоже утверждал, что ему Доронченко угрожал, принуждая отказаться от действующего контракта.

Тут важно оговориться. Неизвестно, кто именно принял окончательное решение об увольнении Гончаренко. Например, агент Сафонов намекал, что инициатива шла от главы Краснодарского края Александра Ткачёва (на это указывает и высказывание вице-губернатора Перонко). Если так, то большой привет людям, которые настаивают на модели государственного финансирования футбола. Даже если решение было принято главой региона, то формулировки, сопутствующие увольнению, – это, похоже, самостоятельная интерпретация руководства клуба.

У меня нет задачи убедить в том, что Гончаренко великий тренер, которого нельзя увольнять из ЦСКА. Эта история вообще к «армейцам» не относится. Хочется другого. Хочется, чтобы люди вошли в историю именно так, как они того заслуживают.

ЦСКА однажды уволит Гончаренко. Будет забавно, если в официальном заявлении клуба напишут, что причина отставки – чрезмерная жёсткость тренера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Гончаренко себя исчерпал? Аргументы за и против тренера У ЦСКА ужасная весна.