Черчесов уехал в Европу и начинал тяжело. Но теперь ведёт «Ференцварош» к золотому дублю

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» зимой и начинал очень тяжело. Команда страдала из-за коронавируса, поэтому тренер лишился возможности задействовать ключевых футболистов. За три первых матча удалось добыть лишь одну минимальную победу над «Уйпештом» (1:0), а два поражения с общим счётом 0:4 вызывали тревогу. Но российский специалист не терял оптимизма и заявлял, что команда нацелена на чемпионство и завоевание первого за пять лет Кубка Венгрии.

Ситуация изменилась с возвращением лидеров, которые принесли две победы подряд. Сначала команда Черчесова переиграла «Вашаш» (2:0) в Кубке, а затем «Залаэгерсег» (3:1) в чемпионате. Стали видны детали, которые привнёс в игру «Ференцвароша» экс главный тренер сборной России. Во-первых, делалась ставка на стартовый натиск: каждый раз гол был забит до 10-й минуты. Во-вторых, большое внимание уделялось оборонительным действиям: использовалась тактическая схема 4-2-3-1, при которой опорники активно помогают защите.

Но стабильности команде пока не хватает, поэтому она оступается в матчах с аутсайдерами чемпионата Венгрии. Последовали две ничьих подряд – с МТК (0:0) и «Дьирмотом» (1:1). Тем не менее Черчесов сохранил тактическую схему, придерживался строгости и дисциплины в обороне. А единственный пропущенный мяч стал следствием автогола Роберта Мака, который хорошо известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит». У «Ференцвароша» появился чёткий игровой стиль.

Работа Черчесова приносит плоды: в марте его команда снова одержала две победы подряд. В четвертьфинале Кубка Венгрии переиграла «Гонвед» со счётом 1:0. После своего гола «Ференцварош» грамотно закрылся в обороне и довёл дело до нужного результата — выхода в полуфинал. Немного выбивалась из общей картины встреча с конкурентом в борьбе за чемпионство «Кишвардой» (2:1). К перерыву команда Черчесова проигрывала 0:1, но во втором тайме отыгралась и в компенсированное время забила второй гол.

За два месяца «Ференцварош» преобразился и начал играть так, как требует Черчесов. В полуфинале Кубка Венгрии команда сыграет 20 апреля с «Дьером» (представитель второго дивизиона). Также в розыгрыше остались «Пакш» (4-е место в чемпионате Венгрии) и «Уйпешт» (9-е). «Ференцварош» безусловный фаворит розыгрыша.

В венгерской лиге команда Черчесова тоже всё ближе к чемпионству. За 23 тура набрала 46 очков и опережает ближайших преследователей на пять баллов. Вдобавок конкуренты «Ференцвароша» — «Академия Пушкаша» и «Кишварда» — синхронно не могут выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. Таким шансом нельзя не воспользоваться.