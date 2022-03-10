Новые санкции против Абрамовича мощно ударили по «Челси». Как теперь будет выживать клуб?

Олигарху запретили получать от команды хоть какую-то выгоду, а клуб теперь не сможет даже продавать билеты.

Роман Абрамович не успел продать «Челси» – правительство Великобритании внесло российского олигарха в санкционный список. Это значит, что все его активы в Британии заморожены, а вместе с ними и счета клуба.

За что Абрамович попал под санкции? Какие запреты?

Абрамович назван правительством Великобритании «прокремлёвским олигархом», который «на протяжении десятилетий поддерживал тесные отношения» с президентом России, получал от него и правительства России материальную выгоду. Бизнесмен, по заявлению британского правительства, «участвует или участвовал в дестабилизации Украины, подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости страны» через Evraz PLC. Это сталелитейная и горнодобывающая компания, акции которой принадлежат Абрамовичу.

Попадание под санкции подразумевает заморозку активов, запрет на деятельность с любыми фондами или экономическими ресурсами, сделки с физическими и юридическими лицами. Кроме того, Абрамович не сможет въехать на территорию Великобритании, а полёт зарегистрированного на него самолёта в британском небе будет считаться уголовным преступлением.

Доминик Фифилд журналист The Athletic «Вся Англия в шоке. Спортивные клубы и команды, особенно на элитном уровне, живут в «пузыре». Они никогда не думают, что с ними случится что-то подобное. Поэтому, когда реалии экономических санкций накладываются на клубы и начинают влиять на их жизнь, возникает глубокое чувство шока. Я думаю, что люди в настоящее время обдумывают новости и пытаются понять, что это будет значить для «Челси» в повседневной жизни. Будут ли у команды денежные резервы, чтобы продолжать функционировать и платить своим игрокам и персоналу? Смогут ли они выступать в Лиге чемпионов в качестве санкционированного клуба? Возможно ли, что продажа всё ещё состоится? Все ищут ясности в этих практических вещах».

Что будет дальше с «Челси»

Клуб как один из активов Абрамовича санкции тоже затронут, но правительство Великобритании подготовило лицензию, которая позволяет «Челси» продолжить выступление в АПЛ. Пока – с некоторыми ограничениями: так, например, нельзя продавать билеты и фирменную продукцию.



«Челси» разрешили:

выплачивать зарплаты, пособия и пенсии всем сотрудникам клуба, включая игроков и членов тренерского штаба;

оплачивать муниципальные налоги, страховки, техническое обслуживание, обеспечение безопасности;

тратить деньги на поездки на выездные матчи или на путешествия для обучения персонала, но не более £ 20 тыс. на команду;

тратить не более £ 500 тыс. на проведение домашних матчей, включая расходы на безопасность, кейтеринг и стюардов;

производить платежи по соглашениям, касающимся аренды или продажи игроков, но при условии, что соглашения были заключены до 10 марта;

получать выплаты от ТВ-контрактов (но средства нельзя вывести со счёта клуба);

всем, кто купил билеты и сезонные абонементы до 10 марта, разрешается посещать матчи.

Что будет со спонсорскими контрактами, пока неясно. Титульный спонсор Three сообщил, что соглашение сейчас находится под пересмотром.

Доминик Фифилд журналист The Athletic «В настоящее время все спонсоры пересматривают свои договорённости с «Челси», и любая прибыль — в виде трансферных взносов за проданных игроков, телеправ или проданных товаров — будет заморожена в соответствии с санкциями правительства. Так что «Челси» приходится действовать за счёт уже накопленных денежных резервов. Их фонд заработной платы огромен — £ 333 млн в год. Смогут ли они покрыть эти расходы? Во всём этом много неопределённости. Уверен, наше правительство не захочет быть замешанным в убийстве футбольного клуба, который они считают общественным и культурным достоянием, поэтому я подозреваю, что «Челси» продолжит своё существование в будущем, но не в том же обличье, что и в прошлое и настоящее время. Клуб полностью изменился за одну ночь...»

«Челси» запрещено:

проводить капитальные работы и реконструкции;

продавать билеты;

продавать игроков (за исключением тех, где соглашение было достигнуто до 10 марта);

покупать игроков.

Резюмируем: клубу дали возможность существовать, но сделали всё, чтобы Абрамович не получал никаких доходов, тем самым задев и команду.

Фото: Getty Images

Можно ли продать клуб?

Продать «Челси» бизнесмен тоже не может – только если отдать кому-то бесплатно, и то под контролем правительства. Найти лазейку в этом условии вряд ли получится: государственные чиновники пообещали, что будут контролировать счета Абрамовича. Правительство Великобритании гарантирует: будет сделано всё, чтобы наложенные санкции «не причинили излишнего вреда клубу и национальной игре», потому что команды «являются культурным достоянием и основой наших сообществ».