Абрамович любил трансферы и чуть не привёз Роналдиньо в «Челси». Чем запомнится его эпоха

«Челси» при Романе Абрамовиче – тёплая история, длившаяся 19 лет. Это пять побед в АПЛ, два кубка Лиги чемпионов и много других трофеев. Но сейчас пребывание Абрамовича в «Челси» подходит к концу, и он готовится к продаже клуба. Абрамович даже обратился к фанатам с письмом. Вот самая душевная часть этого послания:

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение. Мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я действительно считаю, что это соответствует интересам клуба.

Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью «Челси» – это привилегия всей моей жизни, и я горжусь нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моём сердце».

Абрамович в «Челси» – одна большая эпоха с кучей важных и тёплых историй.

Абрамович лично приглашал Моуринью в «Челси», а потом предлагал тому Роналдиньо

В 2004-м Жозе Моуринью приехал в «Челси» и запустил чемпионскую историю. Он рассказывал:

«Роман Абрамович лично звонил мне и убеждал стать тренером «Челси». Признаюсь, я был польщён. Мне постоянно звонили менеджеры и руководители клуба, но никогда – владельцы. На следующий день после победы в Лиге чемпионов у меня было несколько классных предложений. Скажу так: предложения были настолько прекрасными, что «Челси» не был лучшим вариантом на их фоне.

Но я выбрал Лондон и «Стэмфорд Бридж». Всё из-за Романа. Это интеллигентный, умный и невероятно вежливый человек. С самого начала я понял, что клуб будет при нём развиваться. Почему? Просто он вкладывал в него частичку себя».

Моуринью в интервью The Guardian говорил, что Абрамович сразу же обозначил ему главную задачу – победу в Лиге чемпионов. Он пояснил, что не пожалеет для этого никаких денег, и предложил ему любую финансовую помощь при формировании состава.

Жозе Моуринью бывший тренер «Челси» «Однажды Абрамович пришёл ко мне в кабинет и сказал, что у него есть деньги на покупку Роналдиньо. Я отказался и просто ответил, что мне нужен Дрогба».

Ещё одна цитата по этому вопросу:

«Через год после того, как Абрамович предложил мне Роналдиньо, я подошёл к нему и сказал: «Видите, я был прав: Роналдиньо мне не нужен. Дрогба сделал всё замечательно». Это было празднование чемпионства. Абрамович тогда очень смеялся».

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Каким управленцем был Абрамович? Рассказывают несколько тренеров

Рафаэль Бенитес: «Он настоящий интеллектуал. Конечно, у него было немного времени – всё-таки Роман очень занятой человек. Но когда я только пришёл в «Челси», он постоянно узнавал у меня, как дела, всё ли меня устраивает. Он спрашивал про потенциальные трансферы и тренировочную политику. Роман невероятно заинтересован в «Челси».

Роберто Ди Маттео: «Есть лишь несколько мест, которые оказывали на меня по-настоящему сильное впечатление. Кабинет Абрамовича – одно из таких мест. Это энергетически сильная площадка. Когда ты попадаешь туда, ты понимаешь, что в его жизни нет ни одной слабости, ни одного просчёта».

Томас Тухель: «Он настоящий фанат футбола. Он обожает игру, обожает различные детали, он хочет знать о футболе всё. Абрамович хочет знать, что происходит у нас на базе, и мы держим его в курсе. Роман хочет, чтобы мы могли конкурировать с кем угодно, демонстрировали правильный подход к работе. Он создал именно такую обстановку. Это здорово, нам очень повезло, что мы находимся в таком клубе».

Антонио Конте: «Когда я только пришёл в клуб, сотрудники мне сразу сказали: «Тебе повезло, ты попал в правильное место. Здесь все до одного думают только об успехе «Челси». Я это понял, когда помощник владельца попросил прислать для него данные о физическом состоянии после недели тренировок».

Абрамович создал в «Челси» систему. До него сотрудники жаловались на хаос

До прихода Абрамовича в клуб в 2003 году «Челси» стабильно плёлся в верхней части турнирной таблицы, но до трофеев не дотягивал. Игроки жаловались на бессистемность в клубе на всех уровнях при бывшем владельце Кене Бейтсе. Карло Кудичини рассказывал: «Мы никогда не говорили конкретно об амбициях. Все знали: мы должны быть как можно ближе к Лиге чемпионов, но по итогам сезона не волновались. Вышли – хорошо, не вышли – ничего страшного, в следующем году повезёт. Абрамович наладил рабочие процессы. При нём перед клубом появились задачи. Мы знали, к чему стремиться. Мы понимали его требования».

Журналисты BBC в 2015-м писали, что Роман Абрамович больше всего гордится развитием клубной академии. С 2003 и по 2022 год за «Челси» дебютировали 50 воспитанников. Некоторые из них даже стали настоящими топами. Об этом мы писали в отдельном материале.

Бывший сотрудник клубной академии, который не называл имени в интервью The Guardian, сказал: «До Абрамовича у академии «Челси» был чуть ли не наименьший бюджет среди всех клубов АПЛ. Роман перестроил её, где-то отремонтировал и привёз самое современное оборудование. У «Челси» больше не было случаев, когда талантливые воспитанники уходят в «Тоттенхэм» или «Арсенал».

C самого начала своего пребывания в «Челси» Абрамович мечтал, чтобы в клубе работали только те люди, которые годами пропитывались клубной идеологией. В сентябре-2020 журналист The Independent Мигель Делани написал текст о развитии «Челси» при Абрамовиче. Делани говорил, что босс был как никогда счастлив, когда клуб принимал на должность тренера Фрэнка Лэмпарда, на должность руководителя – Петра Чеха, а на местах ассистентов появлялись другие бывшие игроки «Челси».

«Роман хотел, чтобы «Челси» был непрекращающейся династией. Когда фанаты в соцсетях пишут или поют на стадионе, что ему удалось создать крепкую семью, он широко улыбается».

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Абрамович изменил понятие «дотошность» в английском футболе. В «Челси» он доверял свои функции только одному человеку

Английские медиа любят вспоминать историю, как у Абрамовича спросили на одной из первых конференций: мечтает ли он о проекте уровня «Манчестер Юнайтед». И Абрамович ответил, что мечтает о чём-то более глобальном.

С самого начала он дал понять две вещи.

Первая – он не жалеет деньги на трансферы, но внимательно анализирует все сделки. За 13 лет «Челси» потратил на трансферы € 2,3 млрд. Но тратил не бездумно, а каждую покупку согласовывал если не сам, то через помощников. Фернандо Торрес говорил:

«Агент сказал мне после согласования сделки с «Челси», что это был самый сложный трансфер в его жизни. Владелец клуба просил все данные обо мне: статистика, факты о здоровье, данные о личной жизни. Агент говорил мне, что по инициативе руководства мой трансфер проанализировала третья сторона. Как только оно [руководство] получило положительную оценку, то запустило переговоры по контракту, которые длились 5 дней. На них обсуждали каждую деталь».

Такую же оценку оставлял и Карло Анчелотти. У него было 10 встреч с руководством «Челси» (в том числе и с Романом Абрамовичем), на которых он объяснял свою философию и рабочий подход, прежде чем подписать контракт с клубом. Потом Анчелотти рассказывал: «Иногда мне казалось, что я напрашивался в «Челси», а не они меня нанимали».

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Вторая особенность «Челси» при Абрамовиче звучит стандартно и стереотипно: не бывает мелочей. В клубе он мечтал о сильном человеке, который разделял бы его внимание к деталям. Таким сотрудником оказалась Марина Грановская. Инсайдеры The Independent говорили, что в отсутствие Абрамовича все руководящие процессы контролировала именно Грановская. Никто и никогда в «Челси» не получал таких привилегий.

Абрамович настолько доверял Грановской, что делегировал ей самую любимую часть бизнеса в футболе – трансферы. Делани писал: «Только один человек в «Челси» мог совершать трансферы без ведома владельца – Марина Грановская. У неё было безграничное доверие владельца, потому что она была его небольшой копией в плане взглядов».

Грановская в «Челси» доросла до статуса одного из сильнейших менеджеров мирового футбола. Её историю мы заботливо упаковали в отдельном тексте.

Ещё раз: Абрамович обожал трансферы и был готов на всё ради нужного игрока

Характеристика Абрамовича из всё того же материала The Independent: «Абрамович обожал трансферы. Это единственная сторона, которая по-настоящему его привлекала в футболе как в бизнесе».

Вот несколько подтверждений.

Джанфранко Дзола. Абрамович так сильно любил Дзолу, что хотел вернуть его в «Челси» и чуть не купил «Кальяри».