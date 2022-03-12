Вот это подарок Смолову! Видео нелепого «привоза» экс-защитника сборной России

Возвращение Фёдора Смолова в «Динамо» в зимнее трансферное окно пока получается триумфальным. Нападающий забил «Химкам» в первом матче после возобновления сезона, затем — «Нижнему Новгороду» в Кубке, в дерби со «Спартаком» отличиться не смог, а сегодня снова отметился голом — в ворота «Арсенала». Правда, в этот раз даже не пришлось ничего изобретать.

Смолов забил уже на 14-й минуте. Иван Новосельцев, которого ещё несколько лет назад вызывали в сборную России, показал, почему перед пасом нужно поднимать голову. Защитник «Арсенала» решил вслепую отдать мяч вратарю, а отдал Смолову. Форвард «Динамо» легко разобрался с голкипером Антоном Коченковым и покатил в пустые. Отличный подарок для Фёдора и нелепый «привоз» Новосельцева.

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Если вы вдруг уже забыли о существовании Новосельцева, напоминаем. Иван стал локальной звездой в «Ростове» у Курбана Бердыева. Защитник был хорош в сезоне-2015/2016, когда ростовская команда чуть не стала чемпионом России. В тот же период его вызывали в сборную. Дальше, как это обычно бывает, Новосельцев пошёл на повышение — в «Зенит». В Санкт-Петербурге Иван не пригодился и стал кататься по арендам, а в 2019-м попал в первую волну игроков, которых сослали в «Сочи». Прошлым летом защитник свободным агентом переехал в Тулу и стал основным. В этом сезоне у Ивана уже 15 матчей в РПЛ — во всех он выходил в старте и проводил на поле 90 минут. Сегодняшний «привоз» — новое испытание для 30-летнего футболиста.

Ну а у Смолова тем временем уже девять голов в РПЛ в этом сезоне! Фёдор обошёл Дмитрия Полоза, Андерса Дрейера и Матео Кассьерру и взлетел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Больше пока только у Артёма Дзюбы (10) и Гамида Агаларова (13).



«Динамо» же за 21 тур набрало 42 очка. Погоня за «Зенитом» продолжается! Единственная проблема: у действующих чемпионов преимущество в два очка и матч в запасе.