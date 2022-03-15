Слуцкий больше 20 лет ругает судей. Скандал с Мешковым — не самый громкий

Спич Леонида Слуцкого про работу Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» – ещё одно дополнение в картину его неприязни арбитров. Первый случай произошёл больше 20 лет назад, когда молодой тренер работал в «Олимпии». Леонида так взбесили действия судьи Николая Павлова, что он хлопнул по лицу рефери с правой. Тренера отстранили до конца сезона, а арбитра забанили навсегда. Теперь понятно – это было только начало. Слуцкий ругал судей в «Крыльях», «Москве», ЦСКА и даже в Нидерландах – многие наверняка помнят то эмоциональное интервью, по итогам которого собирали ток-шоу. Вернувшись в Россию, Слуцкий не остыл. Ниже – все свежие конфликты тренера.

«Надо человека убирать — он профнепригоден»

Леонид пришёл в «Рубин» в декабре 2019-го. Несколько туров – и коронавирус. Возможно, поэтому первый конфликт случился только в следующем сезоне. В августе 2020-го «Рубин» играл с «Локо». Первой жертвой стал Сергей Иванов. Он не поставил пенальти после эпизода с участием Игнатьева и Гильерме (сначала нападающего подтолкнул Рыбус, потом он врезался во вратаря). Слуцкий возмущался, а после свистка на перерыв долго что-то говорил арбитру. В ответ Иванов достал красную. Тем не менее тренер хотел выйти на второй тайм, но его не пустили. А дальше – пресс-конференция. И эмоциональный монолог о российских рефери.

«Арбитр Иванов утверждает, что 11-метрового не было. При том, что я работаю футбольным тренером больше 30 лет. На мой взгляд, в этом эпизоде пенальти даже не обсуждается. Ещё – красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение никак не в мяч. Я спрашиваю: почему не смотрели VAR? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидным, кто-нибудь может мне объяснить, чтобы смотреть VAR?!



Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. Хотя более очевидного пенальти сложно придумать. Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным», – сказал тренер.



КДК не стал применять дополнительные санкции – Слуцкий получил штраф в 200 тыс. рублей и пропустил один матч. Кстати, решение Иванова признали верным.

Прошёл год. Сентябрь 2021-го. «Рубин» приехал на матч с «Зенитом», а судить вновь поставили Иванова. Казалось, тренера гостей этот факт напрягал изначально. Каждую помарку рефери он сопровождал криком. Большую часть матча ему казалось, что судья недостаточно жёстко реагирует на фолы зенитовцев. На 62-й минуте тренер увидел первую жёлтую. Ещё через 15 минут Иванов проигнорировал возможный фол на Хван Ин Бёме. Леонид сорвался, а арбитр показал ему вторую карточку. Пресс-конференция после матча напоминала ту, которая прошла год назад.



«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе». Два раза у меня удаление из трёх за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.



Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвёл судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», – заявил Слуцкий.

Мешков мстил Слуцкому?

В свежем интервью после матча с «Ростовом» тренер неспроста упомянул момент в последнем туре прошлого сезона. Тогда Мешков отказался жать руку Слуцкому. Вероятно, это был знак поддержки пожизненно отстранённому рефери Михаилу Вилкову. Ведь Леонид с восторгом воспринял то решение: «То, что сейчас господин Хачатурянц отстранил Вилкова пожизненно, – я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис», покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперёд. Арбитр – это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать романтический вечер влюблённых приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов».



На непожатой руке тренер сконцентрировал отдельное внимание.



«Судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?» – говорил он «СЭ».

Но этом дело, как мы видим, не закончилось. У тренера «Рубина» теперь как минимум два врага – удаляющий его Иванов и Мешков, которого, по словам Слуцкого, надо «нахрен дисквалифицировать».