Ещё один российский бизнесмен продаёт клуб в Европе. «Витесс» связан с Абрамовичем

Российский бизнесмен Валерий Ойф принял решение продать футбольный клуб «Витесс», которым он владел с 2018 года. Также он вышел из наблюдательного совета.

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон, — написал Ойф в официальном обращении. – Я всегда чувствовал себя очень вовлечённым в клуб и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» останется в моём сердце».

Бывший владелец клуба Жордания и Ойф — близкие к Абрамовичу люди. «Витесс» из-за их связи стал, по сути, фарм-клубом «Челси»

В 2010 году клуб приобрёл грузинский бизнесмен Мераб Жордания – один из друзей Романа Абрамовича. «Витесс» тогда переживал непростые финансовые времена, находился на пороге экономической катастрофы – ещё чуть-чуть и неминуемо развалился бы. На помощь пришёл Жордания: как он объяснял, ему стало интересно «начать работу с нуля».

«Всю свою жизнь я не расставался с футболом: сначала играл за тбилисское «Динамо», потом был владельцем и президентом этого клуба, – рассказывал Жордания в интервью «Чемпионату». – Руководил федерацией футбола Грузии. Но потом мы не смогли найти общего языка с новым руководством страны, и я остался без футбола, без активной футбольной деятельности. А это для меня болезнь. Так у меня и возникла идея купить футбольный клуб».

Ходили слухи, что помощь в покупке клуба оказал Абрамович, но Жордания это отрицал, указывая, что он является владельцем на 100%. «Да, мы близко дружим, – говорил он. – Но наши отношения мы используем, когда берём игроков «Челси» в аренду». При этом Жордания не раз подчёркивал, что «Витесс» не является филиалом для лондонского клуба.

В 2013 году грузинский бизнесмен продал контрольный пакет акций россиянину Александру Чигринскому — другому другу Абрамовича. По словам Жордании, Чигринский «поддерживал его с момента приобретения акций «Витесса» (они были финансовыми партнёрами с 2010 года). Продажа произошла из-за того, что клубу «требовалось сделать шаг, чтобы выйти на новый уровень». Однако обсуждалась иная версия: Жордания угрожал «отрезать пальцы» исполнительному директору Йосту де Виту, за что тот написал на него заявление в полицию. Футбольная ассоциация запретила Жордании в течение трёх лет посещать стадион и тренировочную базу, а генеральная прокуратура назначила ему общественные работы. В оправдания, что это была только шутка, никто не поверил.

После Жордания рассказывал, что из Лондона его настоятельно просили не выходить в Лигу чемпионов. В этом случае отношениями между клубами не заинтересовался бы УЕФА. Кроме того, бывший владелец раскрыл причину ухода с поста тренера Фреда Руттена в 2013 году: ему запретили бороться за победу в Эредивизии.

Жордания также утверждал, что люди из «Челси» заставляли его продать своего лучшего нападающего Вильфрида Бони, чтобы уменьшить шансы «Витесса» на выход в Лигу чемпионов. Впрочем, его слова никто не подтвердил, а Футбольная ассоциация Нидерландов дважды проверяла все документы по сделкам двух клубов и ничего подозрительного не находила. Также не было найдено каких-либо доказательств, что «Челси» влияет на политику «Витесса». Очевидно, близкие отношения существовали (голландский клуб даже называли «Челси»-Б). Оформлены они были неформально, но и без этого «все всё понимали». Только в сезоне-2015/2016 из Лондона в Арнем приехали пять футболистов – остальные клубы лиги тогда жаловались, что такая связь даёт «Витессу» «несправедливое преимущество». Постепенно этот поток снижался, и в этом сезоне в голландской команде нет уже ни одного арендованного игрока из «Челси».

Спустя два года в наблюдательном совете клуба появился Валерий Ойф ­– ещё один друг и давний партнёр Абрамовича. Будущие бизнесмены познакомились в университете нефти и газа им. Губкина, а потом шли по жизни рядом: кооператив «Уют», «Сибнефть», Millhouse, Highland Gold Mining Limite.

«Учился в институте и параллельно организовал кооператив, «Уют» назывался, – рассказывал Абрамович в интервью журналу «Огонёк» в 1999-м. – Мы делали игрушки из полимеров. Образцы игрушек Ира привозила из заграничных рейсов. Те ребята, с которыми мы работали в кооперативе, потом составили управляющее звено «Сибнефти» — Женя Швидлер, Валерий Ойф, Андрей Блох...»

Ойф принимал участие в жизни клуба, но в 2018-м стал его полноправным владельцем – Чигринский продал ему контрольный пакет акций. Бизнесмен продолжил вливать «российские деньги» в клуб: команда приносила убытки, но Футбольная ассоциация Нидерландов всё равно квалифицировала её как «финансово здоровую». Ойф предоставил клубу финансовую гарантию до 2023 года, чтобы «Витесс» мог продолжать двигаться по намеченному курсу. И всё бы ничего, если бы не массовые санкции, обрушившиеся на российскую элиту.

«На него было большое давление, – рассказал «Чемпионату» журналист Voetbalzone Крис Мейер. – В первую неделю «Витесс» не сделал вообще никаких заявлений, что создало некоторый переполох. Потом они всё же выступили, избегая таких слов, как «война» или «вторжение». Могу представить, как было непросто департаменту коммуникаций: они оказались между владельцем клуба и общественным мнением. Но, с другой стороны, многие болельщики поддержали Ойфа. Думаю, их реакция схожа с реакцией болельщиков «Челси»: без Ойфа (или Абрамовича, потому что говорят, что Ойф лишь посредник) «Витесс» будет посредственным клубом и уж точно станет меньше бороться за еврокубковые места в чемпионате».

12 лет российско-грузинской власти. Убыток в € 119 млн, долг перед Ойфом — около € 150 млн

С 2010 года клуб принёс прибыль лишь однажды – в сезоне-2017/2018. Общий убыток за всё это время составил порядка € 119 млн.

Сезон Операционный результат Трансферный баланс Чистая прибыль/убыток (без учета трансферов) 2010/11 -12 600 000 -2 100 000 -14 700 000 2011/12 -18 400 000 -4 300 000 -22 700 000 2012/13 -22 600 000 -1 900 000 -24 500 000 2013/14 -18 800 000 14 300 000 -4 500 000 2014/15 -14 400 000 3 700 000 -10 700 000 2015/16 -16 200 000 2 800 000 -13 400 000 2016/17 -13 400 000 3 300 000 -10 100 000 2017/18 -6 500 000 15 500 000 9 000 000 2018/19 -13 100 000 -3 300 000 -16 400 000 2019/20 -8 300 000 4 000 000 -4 300 000 2020/21 -5 100 000 -1 700 000 -6 800 000 ВСЕГО -149 400 000 30 300 000 -119 100 000

Ойф, пишет De Telegraaph, ежегодно восполнял дефицит за счёт своих средств, – таким образом, за несколько лет «Витесс» задолжал бизнесмену порядка € 150 млн. Генеральный директор ван Вейк говорил, что эта сумма будет заложена в продажу, при этом сам клуб оценивается экспертами всего в € 20-25 млн.

«Этот факт сильно усложняет продажу клуба, – добавил Мейер. – Никто не купит команду, чтобы ещё и выплатить её огромный долг. Можно рассмотреть «Витесс» как «Челси» в миниатюре: Абрамовичу не удалось продать клуб до санкций. А уж продажа победителя Лиги чемпионов должна быть гораздо проще продажи «Витесса», мне кажется».

Вероятно, единственный вариант продать клуб – это списать долг, чтобы вернуть себе хотя бы часть средств, вложенных в «Витесс». Если клуб обанкротится, что Ойфу не достанется вообще ничего. Хотя De Telegraaf отмечает, что такой сценарий маловероятен: россиянин лично не заинтересован в таком развитии событий, так как вложил в «Витесс» огромные суммы. Ван Вейк сказал в интервью изданию, что «все стремятся только к лучшему».

Кандидаты на покупку уже есть. Главный — владелец стадиона, конфликтовавший с клубом

Один из кандидатов – владелец стадиона «Витесса», бизнесмен ван де Куит. В прошлом клуб с ним конфликтовал вплоть до разбирательств в суде: после покупки арены Nedstede Leisure Parties, управляемой Куитом, «Витесс» разорвал с 1 сентября 2023 года арендный договор из-за неудовлетворительных условий (клуб не имел доступ к стадиону 365 дней в году, а ещё платил бОльшую по сравнению с другими аренду).

«Я всегда выступал за то, чтобы клуб и стадион попали в одни руки, – сказал де Куит в интервью NOS. – Сейчас такая возможность появилась, и я подумал: может, мне стоит сделать шаг, чтобы посмотреть, можно ли этого добиться».

Ван де Куит ждёт информации от «Витесса», чтобы посмотреть, в каком финансовом положении находится клуб. «Ойф всегда говорил, что отдал своё сердце клубу. Хорошо, но все вложенные им средства – это кредиты. Это видно из балансовых отчётов. Говорят, что 150 миллионов должны быть возвращены. Это невозможно – нет абсолютно никого, кто заплатит столько за этот клуб. Не говоря уже о том, чтобы взять очередные кредиты, чтобы гасить их в будущем».

Мейер считает, что вопрос с долгом должен быть решён до продажи. Но уже сейчас очевидно одно: без владельца, который, как Ойф, закрывал дыры в бюджете, «Витесс» станет менее конкурентным.