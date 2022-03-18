«Один из лучших игроков лиги». Экс-футболист «Зенита» феерит в США

Летом 2021-го Себастьян Дриусси покинул Россию и уехал в США. За четыре года в «Зените» аргентинец поиграл под руководством двух тренеров и стал трёхкратным победителем РПЛ. Теперь он феерит в клубе, совладельцем которого является известный голливудский актёр.

Как Дриусси уходил из «Зенита»

Себастьян пополнил состав «Зенита» в 2017 году. 21-летний футболист приехал в статусе второго снайпера чемпионата Аргентины и обладал большим потенциалом. Именно тогда петербургский клуб осуществил мощную закупку новичков почти на € 100 млн для Роберто Манчини. От той команды ждали успехов не только в России, но и в Европе. Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко и вовсе заявил, что через 3-4 года этот состав способен замахнуться на победу в Лиге чемпионов. В реальности всё оказалось гораздо печальнее, и клуб из Санкт-Петербурга ни разу не вышел в плей-офф.

Дриусси стартовал очень неплохо — положил два мяча «Рубину». Но адаптация аргентинца в РПЛ затянулась, и он мало забивал. Впоследствии Сергей Семак перевёл игрока на позицию флангового полузащитника, что Дриусси не понравилось. В июле 2021 года Себа попрощался с «Зенитом» и уехал в МЛС. По словам Семака, аргентинец выкупил свой контракт за € 6 млн, а российский клуб за эти деньги приобрёл Клаудиньо. Дриусси мог уехать в США годом ранее, но тогда «Зенит» отклонил крупное предложение «Интера» из Майами.

Где и как сейчас играет Себа

«Остин» — очень молодой клуб. Базируется в одноимённом городе, который является столицей штата Техас. «Остин» основали в 2018-м, а спустя три года команда впервые играла в МЛС. Это первый клуб из столицы Техаса, выступающий в одной из профессиональных американских лиг. Один из его совладельцев — известный голливудский актёр и обладатель «Оскара» Мэттью Макконахи. В дебютном сезоне «Остин» занял предпоследнее место на Западе и, разумеется, пролетел мимо плей-офф.

Дриусси здорово адаптировался к чемпионату МЛС, хотя его статистику в прошлом сезоне нельзя назвать фантастической: 17 матчей, 5 голов, 3 передачи. Себу называют футболистом, который умеет оказаться в нужном месте в нужное время. Он числится форвардом, однако на поле у него нет строгой привязки к конкретной позиции. Универсальность – одно из его главных достоинств. Он способен играть на любой позиции в атаке без потери качества. Любопытно, что «Остин» приобрёл Дриусси в качестве так называемого назначенного игрока (в составе каждого клуба может быть по три таких футболиста). Это значит, что его заработок выведен за потолка зарплат. Кстати, перед началом сезона официальный сайт МЛС предполагал, что Дриусси по силам провести хороший чемпионат и добиться прогресса.

Аргентинец ударно начал и новый сезон — три гола и два паса в двух матчах, которые команда выиграла с общим счётом 10:1. «Остин» с помощью Себастьяна установил рекорд лиги — никто ранее не забивал так много за первые две игры. Дриусси наглядно показал, зачем «Остин» приобретал его в августе прошлого года. Себа очень ярко проявил себя на второй неделе регулярного чемпионата, когда отгрузил «двушку» в матче с «Интером» из Майами (5:1). Игру аргентинца высоко оценили — назвали лучшим футболистом матча и включили в символическую сборную тура. Второй гол аргентинца вообще стал украшением встречи.

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть ролик можно на странице ФК «Остин» в YouTube.

Издание Austin-American Statesmаn и вовсе считает, что игрок входит в десятку лучших футболистов МЛС: «Прямо сейчас это один из лучших игроков лиги. Он входит в топ-10. Дриусси очень хорош на старте сезона». Главный тренер «Остина» Джош Вольфф очень доволен приобретением: «Его трудовая этика, харизма и качество безупречны. Партнёры тянутся к нему на поле, и он тоже тяготеет к ним. Себа играет на всех участках. Он выходит на поле со спортивным голодом. Безусловно, мы рады, что в нашей команде есть такой футболист. Он определённо изменил нашу франшизу и двигает её в нужном направлении».

Сейчас Дриусси располагается на второй строчке в списке лучших снайперов МЛС. На третьей неделе регулярного чемпионата его команда потерпела первое поражение, а сам Себа впервые в сезоне ушёл с поля без гола и заработал предупреждение. Ближайший матч в МЛС «Остин» проведёт 20 марта с «Сиэтл Саундерс». Клуб из Техаса сыграет на своём стадионе, где уже одержал две победы с разгромным счётом.