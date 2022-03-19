Дубль Малкома и Дзюба в запасе. «Зенит» уходит в отрыв от конкурентов

«Зенит» победил «Арсенал» и увеличил отрыв от «Динамо» до шести очков. Чем ответит команда Сандро Шварца, принимающая в воскресенье «Ростов»?

Сергей Семак удивил составом «Зенита». Реакция главного тренера на потерю очков в Самаре – перевод в запас Дзюбы и Юри Алберто. Против «Арсенала» на позиции центрфорварда вышел другой зимний новичок Сергеев. Кроме того, в составе петербуржцев отсутствовал Вендел, дисквалифицированный за удаление в матче с «Крыльями Советов». У туляков в заявке отсутствовал экс-зенитовец Новосельцев, который в прошлом туре отметился невероятным «привозом».

Перестановки в составе «Зенита» были связаны и с тактическими изменениями. Семак отошёл от схемы 3-4-2-1, сделав ставку на более агрессивные 4-3-3. Сине-бело-голубые с первых минут завладели мячом (72% до перерыва!) и территорией, однако, как ни парадоксально, для самой забивающей команды лиги оказалось проблемой вскрыть оборону самой пропускающей.

«Зенит» недостаточно быстро двигал мяч, а в штрафной и возле неё чемпионам России не хватало роста, мощи и нестандартных решений, то есть тех качеств, которыми обладает, например, Дзюба. Туляки успевали перестраиваться, закрывать зоны. Хотя набравший во второй части сезона впечатляющую форму Круговой взрывал своими подключениями правый фланг обороны «Арсенала»: левый защитник за первые 45 минут совершил 58 касаний мяча (больше только Барриос). В конце концов, гол в ворота Коченкова пришёл с левого фланга, правда, в финальной стадии эпизода обошлось без Кругового. Комбинацию с участием Мостового и Кузяева завершил Малком. Коченков, который до этого совершил сумасшедший сейв, остановив мяч на линии после удара Клаудиньо со штрафного и рикошета, был близок к спасению. Мяч попал ему в руку и в голову, после чего всё-таки влетел в сетку.

Это был один из девяти ударов «Зенита» до перерыва (в створ – два). Туляки же ответили одним неточным ударом. Как таковой контригры у команды Божовича не было, а новый центрфорвард «Арсенала» Деспотович пока далёк от себя прежнего: запомнился разве что попаданием рукой по лицу Дугласа Сантоса – более строгий судья мог бы и удалить серба за грубый фол.

На трибунах до первого гола «Зенита» было поинтереснее, чем на поле. Так, глава «Газпрома» и патрон сине-бело-голубых Алексей Миллер обратил на себя внимание тем, что пришёл на футбол в костюме с надписью «СССР». А зенитовские фанаты вывесили баннер на тему отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях. На баннере было написано: «В футболе нет места политике, говорили они». Кроме того, вираж скандировал: «Футбол для фанатов, а не для УЕФА».

«Зенит» же после перерыва ещё больше доминировал на поле. Результатом этого стал дубль Малкома в начале второго тайма. Оборона «Арсенала» дала пройти простой стенке бразильца с Сергеевым. Иван сегодня не забил, но свой балл за результативное действие набрал – это плюс для форварда сборной России. Тем не менее после часа игры Семак решил заменить Сергеева (а заодно и Кузяева), выпустив Дзюбу и Юри Алберто, чтобы не останавливать непрерывное давление на туляков.

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Но ни Дзюба, ни Юри Алберто не попали по-настоящему в игру. «Зенит» как будто успокоился: играл на сохранение результата и почти ничего не позволил «Арсеналу» (итоговая статистика ударов – 22:6, в створ – 9:0). И только в самой концовке свежие форварды проявили себя. Дзюба разогнал контратаку от собственной штрафной, а Юри Алберто забил с передачи Кругового. Победа лидера РПЛ получилась крупной.