Худякова сравнивают с Акинфеевым и Нойером. Но сейчас его ждёт сложнейший период

Финиш 2021-го – мрачное время в карьере Гильерме. Сначала он выпал из старта сборной, а потом сломался в «Локо». Последний матч 36-летний вратарь провёл в конце ноября. С того момента – лечение и постоянно двигающиеся сроки восстановления.

Последний раз Гиля так много долго не играл в сезоне-2013/2014, когда порвал «кресты». И вернулся только через полгода. Сейчас прошло четыре месяца, и совсем недавно он возобновил работу в общей группе. Изначально вратарь планировал вернуться в середине марта. А штаб сборной хотел пригласить его потренироваться. Но всё отложилось. Поэтому в лучшем случае возвращение состоится 2 апреля — и сразу против «Спартака».

Правда, уже нет уверенности, что именно Маринато – первая опция в списках тренерского штаба. Его неплохо заменил молодой Даниил Худяков, куда больше подходящий под стратегию развития.

Худяков хуже Гильерме по цифрам, но есть два нюанса

Впервые Даниил вышел в старте ещё в сентябре прошлого года, когда Гиля словил удаление в матче с «Химками». Дальше – двухматчевая дисквалификация, и у тренерского штаба не было особого выбора. А с конца ноября именно Худяков – первый номер. Он страдал вместе с остальными в игре с «Лацио» (0:3). Тогда же стал самым молодым российским вратарём в еврокубках. Проигрывал «Уралу» (0:1) и «Марселю» (0:1) – всё это в прошлом году. Но случался и позитив. Например, победа над «Уфой» (2:0).

«Как мне игра Худякова? Он отличный парень. В будущем он может стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?» – говорил Гильерме «РБ Спорт» в декабре 2021-го.

Бывший тренер «Локо» Маркус Гисдоль тоже мощно похвалил юношу: «Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает. Я уверен, что в будущем у нас вырастет новый вратарь номер один».

После рестарта сезона 18-летний парень продолжил приближаться к пророчеству бразильца. «Локо» так никого и не купил на вратарскую позицию, поэтому альтернативы Худякову не существовало. Хотя никто не возражал. В некоторых матчах парень делал фантастические спасения: свежий пример – последний матч с «Ахматом». Не будь Даниила, «Локо» точно не смог бы победить.

При этом по базовым цифрам он уступает Гильерме: у Худякова 12 матчей, 22 пропущенных мяча – в среднем 1,81 за игру и 71,43% сейвов. У бразильца в 2021-м: 31 матч, 28 пропущенных голов – 0,86 за игру. И 76,47% спасений.

Но здесь важно учитывать две детали: Худяков встал в рамку в кризисный момент, когда в центре обороны из-за травм выходили непрофильные защитники. А в этом сезоне парень вынужден взаимодействовать с Мампаси, который косячит чуть ли не в каждом матче. И как тут не пропускать?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Гильерме же была мегакомфортная среда – большинство матчей при Николиче, да еще и с Чорлукой в центре.

У Гильерме скоро закончится контракт. Что дальше?

«Я хочу играть ещё долго. И хочу закончить карьеру в «Локомотиве», но это не зависит только от меня. Пока я играю на своём уровне, не думаю, что меня выгонят. Всё зависит от меня. Но контракт у меня до декабря 2022 года», – говорил Гильерме осенью 2021-го.

Очевидно, в ближайшее время «Локо» нужно определиться: связывает ли клуб будущее с вратарём. Если да, то он вернётся в старт и завершит сезон в воротах. Летом с ним обсудят продление и оставят ещё на пару сезонов. Это не значит, что всё это время Худяков будет на скамейке. Но вытеснить символа из состава при сохранении им хорошей формы будет тяжело.

С другой стороны, Гильерме не вписывается в стратегию «Локо» по омоложению. А Худяков — отлично подходит. Поэтому нельзя исключать, что через 9 месяцев с бразильцем попрощаются и поставят в ворота своего воспитанника. Нынешнее руководство умеет удивлять.