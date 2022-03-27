Матчи молодёжной сборной России отменяются. Что будет с нашим отбором на Евро-2023?

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные России от международных соревнований. Под раздачу попали все национальные команды, включая молодёжку, которая с марта 2021 года по ноябрь 2022-го отбирается на чемпионат Европы-2023. Прежде чем попасть под санкции УЕФА, команда Михаила Галактионова сыграла шесть матчей. Что дальше?

Сборную России до 21 года отстранили от отбора ЧЕ-2023. Ну и?

Если главную команду страны лишили стыковых матчей ЧМ-2022, то с молодёжной ситуация не совсем понятна. На официальном сайте УЕФА игра Мальта – Россия между командами до 21 года значится под вывеской «матч отменён». Галактионову эта формулировка непонятна.

«Что касается отбора, то у нас состояние неопределённости. Завершения нет, технических поражений нет. Пока все игры отменены до дальнейшего уведомления.

Молодёжная сборная нужна, чтобы игроки понимали требования главной команды и спокойно в неё вливались. Контакт с Карпиным есть. Я на открытой тренировке говорил, что надо понять, что с чемпионатом Европы. Поэтому по совмещению надо смотреть, если вдруг появится предложение от клуба. Сейчас сложно что-то говорить.

Сборы будут проводиться в рамках УЕФА. Следующий сбор должен быть в конце мая. Как он будет выглядеть, будет зависеть от решений. Мы верим и надеемся, что скоро всё вернётся. Но всё зависит от политической ситуации», – заверил Галактионов.

С кем сборной России осталось сыграть и куда можно перенести отменённые игры?

Групповой этап отбора Евро-2023 состоит из 10 матчей. Сборная России провела шесть игр, набрала 15 очков и идёт на втором месте, имея один матч в запасе. Команда Михаила Галактионова начала отбор с поражения от Испании (1:4) и победы над Мальтой (6:0). В октябре наши парни победили Северную Ирландию (1:0) и Литву (3:0), а в ноябре улучшили положение, обыграв дома Словакию (3:0) и Испанию (1:0).

Из мартовской программы у молодёжки будет отменён не только матч с Мальтой в гостях, но и с Северной Ирландией. На июнь у нашей команды запланированы две последние встречи на групповом этапе: 3 июня с Литвой, 7 июня – со Словакией. Сборная России до 21 года играет в группе C, в которой заключительные встречи назначены на 7 июня. При удачном раскладе наша команда может провести отменённые игры с Мальтой и Северной Ирландией до 14 июня. Именно до этой даты будет идти борьба в группах A, E, F, G и I.

Стоит напомнить, что прямую путёвку на Евро-2023 получают девять победителей групп и лучшая вторая команда по результатам матчей с первой, третьей, четвёртой и пятой сборными своей группы. Сейчас такой командой является как раз Россия. Что касается стыковых матчей, в которых сразятся восемь обладателей вторых мест, то они пройдут с 19 по 27 сентября. Восемь сборных разобьют на четыре пары, команды каждой пары сыграют друг с другом дома и на выезде, а победители выйдут в финальную стадию.

Так как отбор Евро-2023 официально завершается в ноябре 2022 года, возможно, наша сборная успеет сыграть отменённые матчи и удачно завершить трудный год. Но для начала нужно получить допуск обратно на международную арену.