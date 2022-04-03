Миранчук едва не спас «Аталанту». Но изящный голевой пас россиянина не помог в матче за ЛЧ

Алексей Миранчук снова отличился в Италии! На сей раз российский легионер «Аталанты» сделал голевую передачу в матче 31-го тура Серии А с «Наполи». Впрочем, его команда всё равно проиграла важнейший матч.

Миранчук не играл с 10 марта из-за проблем с приводящей мышцей правого бедра. Без россиянина бергамаски прошли «Байер» в 1/8 финале Лиги Европы и взяли четыре очка в двух матчах чемпионата Италии. Хотя в целом в последнее время дела у команды Джан Пьеро Гасперини в Серии А шли не очень хорошо – она выиграла лишь два раза за девять туров. «Аталанта» отдаляется от зоны Лиги чемпионов. «Наполи» Лучано Спаллетти, напротив, не сбавлял оборотов: до визита в Бергамо одержал семь побед за 10 матчей. «Партенопейцы» продолжают борьбу за чемпионство – отставали до сегодняшнего дня от лидера «Милана» всего на три очка.

Хитрец Спаллетти в этот раз выбрал перед матчем тактику комплиментов в адрес будущего соперника: «Аталанта» – хорошо построенная команда, какой она и была в течение долгих лет. В матче с ней нам нужна не просто игра, какие-то финты. Это будут 95 минут битвы… Вы только посмотрите на то, что Гасп принёс в Европу, и можете передавать комплименты всему клубу. Они отремонтировали стадион и устроили хорошее шоу».

Первый тайм, который Миранчук просидел в запасе, прошёл по плану Спаллетти. К перерыву гости выигрывали со счётом 2:0, а героем этих 45 минут стал форвард Лоренцо Инсинье. Сначала он реализовал пенальти, а потом сделал голевой пас на Маттео Политано. Гасперини отреагировал на неудачную игру «Аталанты» двумя заменами перед вторым таймом: Миранчук вышел в линию атаки вместо украинца Руслана Малиновского – в пару к Луису Мурьелю. Хотя бергамаски были не так уж и плохи: они намного превзошли «Наполи» по ударам (11:4) и передачам на чужой трети поля (123:21). Тем не менее хозяева попали в створ лишь однажды, тогда как гости вообще не били мимо – четыре попадания в створ.

Лучано Спаллетти Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Миранчук очень активно вступил в игру. Мог забить уже на 49-й минуте, когда оказался в хорошей позиции для удара на линии штрафной, однако пустился в обводку, чтобы улучшить позицию, и потерял мяч. Зато на исходе часа матча россиянин сыграл безупречно. Получив мяч на углу штрафной, Алексей сделал мягкий заброс к линии вратарской на Мартена де Рона. Голландец реализовал изящную передачу точным ударом головой. Более того, позже де Рон мог оформить дубль, сыграв в стенку с Миранчуком, но неточно пробил с 16-17 метров.

Потом атакующий полузащитник сборной России стал чуть менее заметен, а «Аталанта» увлеклась атаками и пропустила в концовке контрвыпад «Наполи». Гол Элифа Элмаса, по сути, сделал Ирвин Лосано. Опять на итальянском стадионе отличился футболист из Северной Македонии.

Итоговая статистика Миранчука: 28 касаний мяча, 80% точных передач, включая две по удар, одна неудачная попытка обводки и три проигранных единоборства. В целом неплохо после травмы, жаль только, что усилий Алексея не хватило, чтобы «Аталанта» набрала очки. Теперь у экс-игрока «Локомотива» 2+5 в 20 матчах сезона.

Команда Спаллетти победила даже в отсутствие трёх важных игроков – Джованни Ди Лоренцо, Амира Ррахмани, Виктора Осимхена – и догнала «Милан».