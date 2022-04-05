Что творится в «Локомотиве»? Клуб успешно проходит кризис, но радоваться рано

Российский футбол сейчас борется за выживание. Ранее ФИФА и УЕФА временно отстранили наши клубы и сборные от выступления в международных турнирах под своей эгидой. На прошедшей неделе болельщиков встревожила новость о возможном исключении РФС, но на конгрессе ФИФА в Катаре этот вопрос даже не обсуждался. Проблемы и у клубов: сейчас они ищут любую возможность зарабатывать, менять легионеров и добиваться результата в это непростое время. А «Локомотив» — один из лидеров нашего футбола по числу перемен.

Смена тренеров

В начале марта клуб покинул Маркус Гисдоль. Немецкий специалист проработал в России менее пяти месяцев и уехал из страны не по футбольным причинам. Ушёл и бразильский защитник Пабло, вернувшийся на родину. А исполняющим обязанности главного тренера назначили Марвина Комппера, хотя уже на следующий день приставка «и. о.» перешла к Дмитрию Лоськову. Причина проста — у немца нет лицензии Pro.

Но долго это продолжаться не могло. 4 апреля официальный сайт клуба объявил о назначении на пост главного тренера Заура Хапова. По нашей информации, клуб сделал выбор в пользу этого специалиста, поскольку у него лучшее взаимопонимание с Комппером. А вот как эту новость прокомментировал спортивный директор «Локо» Томас Цорн: «Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и. о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», РФС официально разрешил специалистам с такой лицензией замещать должность главного тренера».

Фото: fclm.ru

Уход Корнетки и диалог Сёмина с Леонченко через СМИ

Также 5 апреля «Локо» попрощался с Ларсом Корнеткой (он занимал должность руководителя по спорту и развитию). Стороны прекратили сотрудничество, при этом задачи руководителя по спорту и развитию перешли в сферу ответственности Цорна. И это привело к небольшой перепалке (через СМИ) легенды «Локо» Юрия Сёмина и гендиректора клуба Владимира Леонченко.

Сначала Сёмин вот так прокомментировал уход Корнетки: «Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали. А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир Леонченко ему ответил:

«С огромным уважением отношусь к Юрию Сёмину. Но в данном случае хотел бы публично не согласиться с его комментарием по поводу ухода Ларса Корнетки из «Локомотива». Первая фраза — «рассказывали сказки». «Локомотив» самым молодым составом за всю историю чемпионатов России обыгрывает «Спартак» — это не сказка. Я прекрасно понимаю, что ещё не время для выводов, они будут по итогам сезона. Но определённые результаты работы клуба уже можно констатировать. Собран состав, на который можно рассчитывать не на один-два сезона, а вдолгую. Думаю, что Юрий Сёмин как никто другой может оценить игроков, пополнивших «Локомотив» в последнее время, увидеть футбол, который ставит команде тренерский штаб. Вторая фраза — «собрали чемоданы и уехали». В случае с Ларсом до его отъезда была проделана большая работа, а сам отъезд — обоюдное решение клуба и специалиста. Могу отметить его абсолютную корректность, неизменную готовность к конструктивному диалогу, хотя, конечно же, он испытывал большое давление в нынешней ситуации. Третья фраза — «должна быть настоящая работа в интересах футбола». Тут не поспоришь, только эта работа будет продолжаться не вопреки, а во многом благодаря тому, что уже сделано в клубе.

Ну а Сёмин отреагировал и на этот ответ: «Впервые за всё время генеральный директор дал информацию о том, что сделано. Ждём хороших результатов»,

Уход Лоськова и Пашинина из тренерского штаба

Но и это ещё не всё. Тренерский штаб покинули Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. В СМИ сообщали, что это связано с близостью тренеров с лидерами команды, хотя в «Локомотиве» эту информацию опровергли.

Футбольный клуб «Локомотив» заявление пресс-службы Информация о том, что Марвина Комппера беспокоила близость лидеров к российским тренерам — абсолютная выдумка и чья-то фантазия. У перечисленных в публикации футболистов, как и у остальных игроков клуба, хорошие рабочие отношения как с Комппером, так и с Лоськовым и Пашининым, тренерским штабом и сотрудниками клуба, которые продолжают работать в структуре «Локомотива».

При этом в ближайшее время оба тренера получат новые варианты продолжения работы в клубе. Об этом заявил Леонченко – гендиректор клуба заявил, что они важны клубу для сохранения традиций и передачи их будущим поколениям футболистов.

К каким результатам привела такая «революция»

Удивительно, но, несмотря на ужасный старт, дела у Комппера сейчас идут неплохо. По крайней мере, по результатам. Да, в первом матче после ухода Гисдоля красно-зелёные потерпели сокрушительное поражение в 1/8 финала Кубка России: «Енисей» отгрузил в ворота «Локо» четыре мяча (в гостевом матче!) и спокойно прошёл в следующий раунд турнира. А вот после этого ситуация улучшилась: три победы в четырёх матчах РПЛ и уже близость к зоне еврокубков. До «Сочи», идущего на четвёртом месте, всего два очка, а ведь у «Локо» ещё матч в запасе. Единственное поражение на этом отрезке железнодорожники потерпели в игре с ЦСКА (победный гол армейцы забили уже в добавленное время). А несколько дней назад красно-зелёные обыграли «Спартак».

Из приятных для болельщиков «Локомотива» вещей – в игре со «Спартаком» «Локо» установил рекорд сезона. На поле вышел самый молодой состав (22,8 года). До этого на протяжении полугода также лидировали железнодорожники, но тогда командой ещё руководил Марко Николич. В октябрьском матче с «Ростовом» средний возраст футболистов «Локо» составил 23,6. Хотя использование «Локомотивом» большого количества молодых игроков не всегда благоприятно сказывается на результате – команда набрала 51% очков в сезоне, когда средний возраст состава меньше 25 лет.

С трансферами всё тоже неплохо: Вильсон Изидор забивает в каждом матче, Ян Кухта тоже принёс две победы. Прогресс, несмотря на кризис, впечатляет. Но радоваться болельщикам пока рано: на финише у «Локо» всё сложно: выездные матчи с «Сочи», «Краснодаром» и «Зенитом» и домашний – с «Динамо».