А стоило ли уезжать? Легионеры ЦСКА проваливаются в итальянских арендах

В зимнее трансферное окно ЦСКА усилился так качественно, что новички-легионеры обеспечивают результат в каждом туре: речь про Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Хесуса Медину и Жан-Филиппа Гбамена.

Во-первых, каждый из четырёх новичков играет регулярно и уже забил как минимум по разу.

Во-вторых, Языджи официально стал машиной – забивает в каждом матче. Из последнего – гол с пенальти в добавленное время с «Уралом», спасший для ЦСКА ничью.

В-третьих, усиление принесло результаты: армейцы идут дальше в Кубке, победили во всех матчах после перерыва (кроме той самой ничьей с «Уралом») и сражаются за первое место.

В то же время уехавшие из ЦСКА в аренду легионеры играют не так регулярно и не так успешно. Мы сконцентрировались на тех, кто сейчас в Серии А – исландец Арнор Сигурдссон ушёл в аренду летом, а норвежец Эмиль Бохинен – зимой.

Как у них дела? И почему они проигрывают даже в сравнении с Гайчем?

Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сигурдссон – аренда в «Венецию» за € 800 тысяч

Начнём издалека: Сигурдссона регулярно нахваливал тренер Виктор Гончаренко, при котором исландец приехал в ЦСКА и забил на «Сантьяго Бернабеу». Более того, тренер именно что возился с Сигурдссоном – было заметно, что индивидуально он общается с ним больше, чем с другими легионерами.

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко несколько раз на выездах в Лиге чемпионов ходил с армейцами на прогулки в день матча и видел, что Гончаренко часто отзывал к себе именно Сигурдссона и подолгу с ним разговаривал при помощи переводчика Максима Головлёва.

Арнор Сигурдссон полузащитник «Венеции» «Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это».

Без Гончаренко Сигурдссон стал меньше играть и забивать, а стадионы уровня «Бернабеу» от армейцев отдалились, так что игрок не стеснялся: «В последнее время меня мало устраивает положение в ЦСКА». Летом исландец уехал в аренду в «Венецию» – визуально трансфер выглядел перспективно, а фото Арнора в стильной чёрной венецианской форме собирала восхищённые комментарии.

Фото: Franco Romano/Getty Images

Сигурдссон начал в Италии контрастно: реализовал послематчевый пенальти в 1/16 Кубка Италии, но суммарно отыграл 46 минут в двух стартовых матчах Серии А. А затем получил травму в сборной и выбыл больше чем на месяц. После чего стабильно не заиграл, набрав за этот сезон лишь девять матчей без голевых действий. Так что трансферная стоимость исландца на портале Transfermarkt упала с € 7 млн на пике до € 3 млн прямо сейчас.

Исландец говорил, что выбрал «Венецию», потому что получил много положительных отзывов о клубе, а чемпионат Италии – одна из лучших лиг в мире. Пока не получается ни у него самого, ни у «Венеции», расположившейся на предпоследнем, 19-м месте.

Эмиль Бохинен – аренда в «Салернитану» за € 250 тысяч

Автор победного гола в ворота «Крыльев» в первом круге в ЦСКА не задержался и ушёл в тонущую «Салернитану» – которой не помогли ни экс-защитник «Урала» Стефан Страндберг, ни Франк Рибери. Сам Эмиль был «очень рад и взволнован этой возможностью».

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Однако после ухода в зимнюю аренду норвежец ни разу не вышел в старте, только три раза на замену: на 25, 34 и 2 минуты. Итого – 61 минута на поле и пять полных матчей в запасе. Без голевых действий вообще. Ещё и за команду, которая идёт на последнем месте.

Ещё один армеец в Италии – Гайч. В прошлом сезоне у него получилось лучше!

Аренда обошлась «Беневенто» в € 300 тысяч. И аргентинец расцвёл в Италии: сначала забил дебютный гол «Специи», затем – «Ювентусу», так что вскоре и довольно внезапно появилась новость, что итальянский клуб планирует выкупить футболиста за € 11 млн.

Главный тренер команды – на тот момент Филиппо Индзаги – хвалил Гайча. «Я могу ошибиться в защитнике, но в «девятке» – никогда, – говорил Индзаги, а также баловал Гайча сравнениями с Левандовским. – Он силён, у него есть мощь и скорость. Мало говорит, но усердно работает».

Адольфо Гайч Фото: beneventocalcio.club

Два гола в девяти матчах + две красные карточки = итальянцы Гайча так и не выкупили. А тактический автор «Чемпионата» Михаил Гончаров так оценил шум вокруг нападающего:

«Я ни в коем случае не считаю аргентинца совсем слабым. Он по-прежнему адекватно играет в быстрых атаках, может заполнять на рывках разные зоны (помимо гола в игре с «Ювентусом», был симпатичный прострел с правого фланга), действует лицом к чужим воротам лучше, чем спиной. Но для ЦСКА – команды, которая играет в закрытой лиге и часто взламывает массивную оборону – по суммарным характеристикам это всё ещё очень специфичный нападающий».

У Нигматуллина после ЦСКА тоже не получилось в Италии

Руслан Нигматуллин – единственный российский вратарь, сыгравший в Серии А. Попал в лигу в 2002 году из «Локомотива», когда подписал контракт с «Вероной» на четыре с половиной года, но в первой же игре пропустил три мяча от «Интера» и больше на поле не выходил.

А поиграть в Италии удалось только на уровне Серии В после ЦСКА, в составе «Салернитаны» – после 22 пропущенных голов в 14 матчах Руслан вернулся в Россию и стал чемпионом страны в составе «Локомотива» (проведя в том сезоне один матч).

***

С переходом игроков из ЦСКА в клубы Италии получаются две тенденции:

Футболисты уезжают в клубы с самого низа турнирной таблицы – и в целом едут в Италию за практикой, но засиживаются в запасе и остаются без результативных действий. Вне уютного и семейного ЦСКА (про московский клуб говорят именно такими словами) у футболистов не получается.

Грустно?