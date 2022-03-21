Почему не говорит с журналистами и отличает ли Березуцких?

Языджи уже вошёл в историю РПЛ. Как полузащитник живёт в Москве и играет за клуб?

Давайте восхищаться Юсуфом Языджи вместе! Турецкий полузащитник выдал лучший дебют среди легионеров в истории РПЛ – забил в каждом из четырёх стартовых матчей, в каждом из первых трёх матчей чемпионата становился лучшим игроком, к тому же отдал две голевые передачи в кубковом матче с «Сочи».

Его первое свершение – гол со штрафного в ворота «Спартака» (2:0). Дальше – победный гол «Нижнему Новгороду» (1:0), просто гол «Локомотиву» (2:1) и последний на данный момент успех – хет-трик в ворота «Рубина» (6:1).

Ещё ни одному легионеру не удавалось забивать так постоянно после перехода в российскую лигу. Вот лучшие старты иностранцев в РПЛ с голами в каждом матче:

Аблай Мбенг («Ахмат») – 4 гола в 3 матчах;

Вильзон Изидор («Локомотив») – 3 гола в 3 матчах.

И ещё одна важная деталь: последним футболистов армейцев, забивавшим в четырёх подряд матчах РПЛ, был форвард Фёдор Чалов в августе-сентябре 2018 года.

Языджи восхищает партнёров и тренеров. В чём его сила?

Алексей Березуцкий торжествует: «Языджи может сыграть и десятого номера, и второго нападающего, и вингера. То есть буквально на всех позициях в атаке».

А вот характеристики турецкого полузащитника от Ильзата Ахметова: сильный, обученный, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться, у него поставленный удар.

Партнёр по атаке Владислав Яковлев также отметил: Юсуф удивил в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. И задорно ответил, есть ли у него – Яковлева – шанс выиграть конкуренцию у Языджи.

«Это смотря кто в воротах. Если Тороп или Боков – будет ничья, все забьют (смеётся). Причём абсолютно все, кто бы ни бил, как и откуда. Если без шуток – можно побороться с Юсуфом, но будет очень тяжело, потому что он действительно умеет это делать».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин говорит, что Языджи очень качественно исполняет стандарты и у него хорошая левая нога.

А тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко объясняет успешное исполнение стандартов (голы «Спартаку» со штрафного и «Рубину» с пенальти) так: «Юсуф любит после тренировок оставаться на 20-30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со «Спартаком» – на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу».

Познакомился с ЦСКА 11 лет назад

Языджи начал заниматься футболом в шесть лет, в восемь – попал в «Трабзонспор», а в 14, то есть в 2011 году, попал на матч «Трабзонспора» и ЦСКА (0:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Обычно на таких играх Юсуф подавал мячи, но конкретно на матч с ЦСКА отправили других ребят, так что он смотрел матч с трибуны. А переехав в Москву, вспоминал его с участником той игры Щенниковым.

«Георгий вспомнил, что там была невероятная атмосфера, – рассказывал турок. – Что стадион похож на короб, а игроки ЦСКА почувствовали эту атмосферу и невероятное давление».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Выбрал ЦСКА после общения с игравшим в клубе турком

Перед переходом в ЦСКА Юсуф общался с Джанером Эркином, который ранее выступал за армейцев и также забивал в дерби «Спартаку» со штрафного (в том самом, завершившемся со счетом 5:1).

Ясуф Языджи Полузащитник ЦСКА «Джанер сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо».

Начал в ЦСКА с забавного автогола

Это случилось во время двусторонки на зимних сборах, когда тренеры ЦСКА установили мотивирующее правило: проигравшая команда оплачивает победителям ужин в ресторане.

«Я и не понял, как это произошло, – шутливо рассказывал Чидера Эджуке. – Просто закрутил мяч, подавая с углового, а Юсуф срезал его в угол. В итоге моя команда проиграла в серии пенальти, потому что нам не засчитали гол, который мы забили до этого».

Получается, угощали как раз команду Языджи!

Фото: pfc-cska.com

Не говорит с журналистами после матчей

Почему? Агент игрока Адем Чебедж объяснил это тем, что прямо сейчас мире «происходит неприятная ситуация» и Юсуф не хочет иметь дело с «неблагоприятными вопросами».

«Мой характер таков, что я не люблю много говорить, – предупреждал полузащитник сразу после перехода в ЦСКА. – Просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое».

На каком языке общается с партнёрами?

После дебютного матча за ЦСКА на сборах игрок сказал, что языковой барьер не мешает команде сыграться: «Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята мне помогали, и это здорово».

При этом родной язык Юсуфа некоторые понимают и в команде. Ахметов знает несколько слов по-турецки («бывал там, что-то услышал, запомнил»), к тому же может поговорить с Юсуфом на английском и пошутить: «Серьёзным он кажется только сначала, просто нужен подход, с ним очень легко найти общий язык».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот тренер вратарей Крамаренко говорит с Языджи на азербайджанском: «Я на турецком не все понимаю, но он понимал всё, что я говорю на азербайджанском. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня – «ходжам», как они обычно говорят про тренеров».

Отличает ли Березуцких?

Алексей сказал, что новички Языджи и Медина нормально отреагировали на то, что тренируют их близнецы.

Алексей Березуцкий Главный тренер ЦСКА «Я не уверен, что они нас различают. Они просто говорят «босс» — и правильно делают».

Самое важное. Языджи не уезжает?

Пока – точно нет.

Полузащитник говорит много приятных слов в адрес клуба, вот несколько примеров:

«Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно». «Я действительно счастлив с того момента, как присоединился к ЦСКА. Всё идёт очень хорошо». По словам Языджи, у него сложились дружеские отношения с сотрудниками ЦСКА. Также игрок добавил, что рос вместе с двумя братьями, его отец – бывший строитель, а мама – домохозяйка. Юсуф поселился в Москва-Сити с панорамным видом на город, в квартире повесил форму ЦСКА (в которой забил «Спартаку») и слушает там турецкую музыку.

По словам агента, Березуцкий сильно доверяет полузащитнику, так что Юсуф не уйдёт: «Он никогда не оставляет своих товарищей одних в беде, очень любит ЦСКА и счастлив здесь».Тем более «в футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в ЦСКА».

Фото: pfc-cska.com

Также агент подтверждает: полузащитник счастлив в ЦСКА и обязательно вернётся в Москву после перерыва на матчи сборных. А на вопрос – удастся ли армейцам выкупить взятого в аренду хавбека – отвечает так: «Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба».

Да будет так!

В материале использованы цитаты из интервью изданиям azerisport.com и «РБ-Спорт», а также официальному сайту ЦСКА