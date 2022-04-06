Языджи уже установил рекорд РПЛ. А как стартовали в России самые звёздные легионеры?

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи неожиданно стал главной звездой РПЛ весной 2022 года. Ещё до паузы на матчи сборных турок вписал своё имя в историю лиги. Он первым из легионеров забил в четырёх стартовых матчах. Правда, в 23-м туре его догнал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

Но Языджи вновь вырвался вперёд, улучшив своё достижение. На 90+4-й минуте матча с «Уралом» он ударом с пенальти забил свой седьмой гол за пять матчей в РПЛ. Так мощно в России не начинали даже культовые легионеры. Вспомним старты самых результативных из них.

Жо, ЦСКА

Ближе всех к цифрам Юсуфа Языджи находится бразилец Жо. Он перешёл в ЦСКА в январе 2006-го за € 5 млн из «Коринтианса» и за пять туров в РПЛ наколотил те же 7 голов. Но Жо забивал только в трёх матчах: четыре – «Шиннику» (5:1), два – «Томи» (2:0) и один – «Локомотиву» (2:3). Колоритный нападающий и впредь демонстрировал завидную скорострельность. За 18 встреч он забил 14 голов и стал вторым в гонке бомбардиров, пропустив вперёд только нападающего «Спартака» Романа Павлюченко (18). На статистике армейца сказался пропуск заключительной части розыгрыша из-за тяжёлой травмы. Всего за ЦСКА Жо провёл 77 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Жо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вагнер Лав, ЦСКА

Вагнер считается одним из самых крутых легионеров в истории лиги и остаётся лучшим иностранным бомбардиром РПЛ (85 голов). Но начиналась карьера нападающего в России непросто. Он перешёл в ЦСКА из «Палмейраса» летом 2004-го за € 6,2 млн. В первых пяти турах после трансфера нападающий даже не попадал в заявку, вышел на поле лишь в шестом, но так и не смог забить «Шиннику» (1:2). Зато уже в следующем матче бразилец оформил дубль в ворота волгоградского «Ротора». До конца сезона Вагнер сыграл 12 матчей и забил девять голов. А первого хет-трика пришлось ждать аж до 2006 года. Языджи на это потребовалось четыре матча. Всего же на счету бразильца 259 матчей в футболке армейцев, 124 гола и 53 результативные передачи во всех турнирах.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Халк, «Зенит»

Халк перешёл в «Зенит» из «Порту» в 2012 году за рекордные для России € 40 млн. Естественно, что от столь дорогого и звёздного новичка ждали многого. Но старт карьеры в России у Халка получился сложным. За пять первых матчей в РПЛ он забил всего один гол, зато получил четыре жёлтые карточки. Кроме того, нападающий пропустил несколько встреч из-за травмы бедра. За 18 матчей бразилец успел забить семь голов (в том числе сделал хет-трик в ворота «Алании»). Форвард запомнился фанатам своими убийственными штрафными. Всего за «Зенит» он провёл 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 ассистов.

Халк Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Веллитон, «Спартак»

Летом 2007-го «Спартак» купил Веллитона за € 6 млн у «Гойяса». Нападающий далеко не сразу начал окупать свой трансфер. За пять стартовых матчей он забил лишь один гол, дважды выйдя на поле в основном составе. Всего же за первый сезон бразилец поразил ворота четыре раза. Далеко не топовый показатель за 12 проведённых матчей. Первый хет-трик Веллитон оформил только в 2009 году в ворота «Спартака» из Нальчика (4:2). Всего же за карьеру нападающий провёл за красно-белых 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.

Веллитон (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ари, «Спартак»

Зимой 2010-го «Спартак» купил бразильца Ари у «АЗ Алкмар» за € 3 млн. За пять стартовых матчей форвард забил всего один гол, хотя игрового времени ему выделялось достаточно (один выход на замену и четыре полных матча). Концовку розыгрыша РПЛ он пропустил из-за травмы.

В итоге за 24 матча в 2010 году форвард отличился лишь семь раз. Любопытно, что в РПЛ он не оформил ни одного хет-трика, хотя после «Спартака» выступал также за «Локомотив» и «Краснодар». В составе красно-белых он вообще не отличался повышенной результативностью, больше действовал в подыгрыше. Баланс Ари в «Спартаке»: 110 матчей, 29 голов, 17 результативных передач.

Ари Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кевин Кураньи, «Динамо»

Кураньи пришёл в московское «Динамо» в 2010 году свободным агентом из «Шальке». Стартовал бодро: да, пропустил три тура — зато за пять следующих забил четыре гола. Естественно, звёздный форвард прочно занял место в основном составе. За 16 встреч он забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Немец надолго стал ключевым футболистом московского клуба, за который провёл 151 матч, забил 56 голов и отдал 24 голевые передачи. Хет-триков в РПЛ у Кураньи не было.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Квинси Промес, «Спартак»

Летом 2014-го «Спартак» усилился полузащитником «Твенте» Промесом, отдав за него € 11,5 млн. Адаптация в новой лиге у голландца тоже вышла непростой. За пять стартовых туров он забил всего дважды – оформил дубль в ворота московского «Торпедо» (3:1). Тем не менее на протяжении всего сезона Квинси выходил в основе, забив за 28 матчей 13 мячей. А единственный хет-трик в РПЛ Промес оформил в 2018-м в ворота «Анжи» (4:1). Всего за «Спартак» Квинси провёл 171 матч, забил 79 голов и отдал 38 результативных передач. Но это не окончательные цифры: Промес по-прежнему в «Спартаке» и, кажется, никуда не собирается.

Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Языджи стартовал в РПЛ круче всех звёздных легионеров РПЛ и теперь постарается поднять эту планку ещё выше. Следующая цель Юсуфа – «Химки». Забьёт?