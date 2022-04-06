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Как начинали в РПЛ самые результативные легионеры: Юсуф Языджи, Изидор, Вагнер Лав, Жо, Халк, Веллитон, Ари, Промес

Языджи уже установил рекорд РПЛ. А как стартовали в России самые звёздные легионеры?
Сергей Сорокин
Как начинали в РПЛ самые результативные легионеры
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Семь голов в пяти первых матчах прежде забивал только Жо. Но есть нюанс.

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи неожиданно стал главной звездой РПЛ весной 2022 года. Ещё до паузы на матчи сборных турок вписал своё имя в историю лиги. Он первым из легионеров забил в четырёх стартовых матчах. Правда, в 23-м туре его догнал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

Но Языджи вновь вырвался вперёд, улучшив своё достижение. На 90+4-й минуте матча с «Уралом» он ударом с пенальти забил свой седьмой гол за пять матчей в РПЛ. Так мощно в России не начинали даже культовые легионеры. Вспомним старты самых результативных из них.

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Жо, ЦСКА

Ближе всех к цифрам Юсуфа Языджи находится бразилец Жо. Он перешёл в ЦСКА в январе 2006-го за € 5 млн из «Коринтианса» и за пять туров в РПЛ наколотил те же 7 голов. Но Жо забивал только в трёх матчах: четыре – «Шиннику» (5:1), два – «Томи» (2:0) и один – «Локомотиву» (2:3). Колоритный нападающий и впредь демонстрировал завидную скорострельность. За 18 встреч он забил 14 голов и стал вторым в гонке бомбардиров, пропустив вперёд только нападающего «Спартака» Романа Павлюченко (18). На статистике армейца сказался пропуск заключительной части розыгрыша из-за тяжёлой травмы. Всего за ЦСКА Жо провёл 77 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Жо

Жо

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вагнер Лав, ЦСКА

Вагнер считается одним из самых крутых легионеров в истории лиги и остаётся лучшим иностранным бомбардиром РПЛ (85 голов). Но начиналась карьера нападающего в России непросто. Он перешёл в ЦСКА из «Палмейраса» летом 2004-го за € 6,2 млн. В первых пяти турах после трансфера нападающий даже не попадал в заявку, вышел на поле лишь в шестом, но так и не смог забить «Шиннику» (1:2). Зато уже в следующем матче бразилец оформил дубль в ворота волгоградского «Ротора». До конца сезона Вагнер сыграл 12 матчей и забил девять голов. А первого хет-трика пришлось ждать аж до 2006 года. Языджи на это потребовалось четыре матча. Всего же на счету бразильца 259 матчей в футболке армейцев, 124 гола и 53 результативные передачи во всех турнирах.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Халк, «Зенит»

Халк перешёл в «Зенит» из «Порту» в 2012 году за рекордные для России € 40 млн. Естественно, что от столь дорогого и звёздного новичка ждали многого. Но старт карьеры в России у Халка получился сложным. За пять первых матчей в РПЛ он забил всего один гол, зато получил четыре жёлтые карточки. Кроме того, нападающий пропустил несколько встреч из-за травмы бедра. За 18 матчей бразилец успел забить семь голов (в том числе сделал хет-трик в ворота «Алании»). Форвард запомнился фанатам своими убийственными штрафными. Всего за «Зенит» он провёл 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 ассистов.

Халк

Халк

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Веллитон, «Спартак»

Летом 2007-го «Спартак» купил Веллитона за € 6 млн у «Гойяса». Нападающий далеко не сразу начал окупать свой трансфер. За пять стартовых матчей он забил лишь один гол, дважды выйдя на поле в основном составе. Всего же за первый сезон бразилец поразил ворота четыре раза. Далеко не топовый показатель за 12 проведённых матчей. Первый хет-трик Веллитон оформил только в 2009 году в ворота «Спартака» из Нальчика (4:2). Всего же за карьеру нападающий провёл за красно-белых 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.

Веллитон (справа)

Веллитон (справа)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ари, «Спартак»

Зимой 2010-го «Спартак» купил бразильца Ари у «АЗ Алкмар» за € 3 млн. За пять стартовых матчей форвард забил всего один гол, хотя игрового времени ему выделялось достаточно (один выход на замену и четыре полных матча). Концовку розыгрыша РПЛ он пропустил из-за травмы.

В итоге за 24 матча в 2010 году форвард отличился лишь семь раз. Любопытно, что в РПЛ он не оформил ни одного хет-трика, хотя после «Спартака» выступал также за «Локомотив» и «Краснодар». В составе красно-белых он вообще не отличался повышенной результативностью, больше действовал в подыгрыше. Баланс Ари в «Спартаке»: 110 матчей, 29 голов, 17 результативных передач.

Ари

Ари

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кевин Кураньи, «Динамо»

Кураньи пришёл в московское «Динамо» в 2010 году свободным агентом из «Шальке». Стартовал бодро: да, пропустил три тура — зато за пять следующих забил четыре гола. Естественно, звёздный форвард прочно занял место в основном составе. За 16 встреч он забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Немец надолго стал ключевым футболистом московского клуба, за который провёл 151 матч, забил 56 голов и отдал 24 голевые передачи. Хет-триков в РПЛ у Кураньи не было.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Квинси Промес, «Спартак»

Летом 2014-го «Спартак» усилился полузащитником «Твенте» Промесом, отдав за него € 11,5 млн. Адаптация в новой лиге у голландца тоже вышла непростой. За пять стартовых туров он забил всего дважды – оформил дубль в ворота московского «Торпедо» (3:1). Тем не менее на протяжении всего сезона Квинси выходил в основе, забив за 28 матчей 13 мячей. А единственный хет-трик в РПЛ Промес оформил в 2018-м в ворота «Анжи» (4:1). Всего за «Спартак» Квинси провёл 171 матч, забил 79 голов и отдал 38 результативных передач. Но это не окончательные цифры: Промес по-прежнему в «Спартаке» и, кажется, никуда не собирается.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Языджи стартовал в РПЛ круче всех звёздных легионеров РПЛ и теперь постарается поднять эту планку ещё выше. Следующая цель Юсуфа – «Химки». Забьёт?

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