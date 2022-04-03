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ЦСКА — «Урал» — 2:2, обзор матча, голы, видео, 23-й тур РПЛ, 3 апреля 2022 года

Два судейских решения спасли ЦСКА от поражения. Но победная серия армейцев прервана
Павел Прохоров
ЦСКА – «Урал» – 2:2
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«Урал» неожиданно остановил одного из лидеров чемпионата.

Вторая часть сезона для команд Алексея Березуцкого и Игоря Шалимова началась по-разному: ЦСКА набрал 12 очков в четырёх встречах, а «Урал» – одно. Но сегодня на «ВЭБ Арене» команда из Екатеринбурга могла нанести первое поражение ЦСКА за долгое время. Громкую сенсацию отменил судья Игорь Панин, поставивший пенальти в добавленное время.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Дивеев – 3'   1:1 Бийол – 7' (автогол)   1:2 Бикфалви – 55'   2:2 Языджи – 90+4' (пен)

Быстрый гол Дивеева и автогол Бийола

Уже к седьмой минуте матча на табло горело 1:1. Сначала ЦСКА заработал штрафной вдали от ворот соперника. Но Игорь Дивеев нанёс плотный удар, и благодаря рикошету от Олега Шатова мяч изменил траекторию полёта и опустился в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ответ «Урала» не заставил себя долго ждать – через четыре минуты Андрей Егорычев разогнал атаку и сделал пас на правый фланг штрафной, где набежавший Рамазан Гаджимурадов перебросил Игоря Акинфеева, а Яка Бийол срезал головой мяч в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В первом тайме команды могли ещё по разу отличиться: после удачной обработки мяча Георгий Щенников пробил в перекладину, а семью минутами позже Эрик Бикфалви не попал в створ со «второго этажа». Несмотря на большой перевес во владении мяча (65/35) в пользу ЦСКА, больше ударов в сторону ворот совершил «Урал». Кроме того, екатеринбуржцы только за первый тайм четыре раза побеспокоили Акинфеева.

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Точный удар Бикфалви и спасение Языджи

Во втором тайме на поле вместо Щенникова появился Максим Мухин. Экс-полузащитник «Локомотива» мало получает игрового времени, поэтому его появление даже удивило. «Уралу», идущему на последнем месте в таблице, и ничьей с ЦСКА в гостях мало, чтобы выправить положение. Именно поэтому екатеринбуржцы не боялись идти вперёд и забили второй. Эрик Биквалфи в касание вогнал мяч в девятку после передачи Егорычева – 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Алексей Березуцкий сразу произвёл две перестановки, одна из которых была вынужденной. Дивеев неудачно приземлился после падения, вместо него вышел дебютант Егор Ушаков, а Чидеру Эджуке заменил Владислав Яковлев. После этого самый опасный момент у ЦСКА имел Жан-Филипп Гбамен – на 70-й минуте он с метра не смог попасть по мячу.

Появившийся за 20 минут до конца Алан Дзагоев добавил свежести в атаке и помог команде перевернуть игру. Панин при помощи VAR назначил пенальти в ворота «Урала» за фол на Ушакове, а Юсуф Языджи реализовал одиннадцатиметровый удар – 2:2. Яркая концовка могла завершится пенальти и в ворота ЦСКА, но после продолжительного просмотра повтора Панин не стал указывать на точку. Это решение судьи возмутило гостей.

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В итоге ЦСКА прервал свою победную серию, которая длилась с 4 декабря. В последний раз армейцы теряли очки, когда проиграли в родных стенах «Зениту» (0:2). Команда Алексея Березуцкого набрала 43 очка после 23 туров и в случае победы петербуржцев над «Сочи» будет отставать от лидера чемпионата на восемь баллов. «Урал» поднялся на 13-е место и имеет 21 очко. Столько же у «Арсенала», «Химок» и «Уфы». Борьба за выживание будет огненной!

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