Забанит ли УЕФА женскую сборную Россию на Евро? Нашу форму согласовали, но не представили

Компания adidas представила формы женских сборных, которые примут участие в Евро-2022. Турнир должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Новая дата — 6-31 июля. Чемпионат примут восемь городов Англии: матч-открытие сыграют на «Олд Траффорд», финал – на «Уэмбли». Интерес к Евро настолько высок, что все доступные билеты уже проданы – а это больше 350 тысяч.

Форму, которую adidas выпустил для стран-партнёров, имеет традиционные цвета для каждой страны. Красный – для Испании, белый для Германии, зелёный – для Северной Ирландии. Дизайн футболок одинаково простой, но с необычными деталями. Во-первых, логотип adidas и национальный герб расположены посередине.

Фото: Adidas

Во-вторых, воротник и рукава отделали в непривычном для adidas стиле. Например, на комплекте сборной Германии это широкая чёрная полоса, Северной Ирландии – чёрная на белом.

«Мы рассматривали каждый комплект как холст для творчества, – прокомментировал новые формы руководитель adidas Ник Крээгс. – Как возможность уловить и переосмыслить ДНК каждой нации, объединить игроков и болельщиков с общей идентичностью, чтобы почувствовать чувство принадлежности и уверенности в ходе турнира».

Фото: Adidas

Интереснее всех получилось у Швеции: в качестве маркетингового хода на форме напечатали руководство по тактическому стилю команды и сильным сторонам футболисток. Его разместили на внутренней стороне футболки. Вместе с этим Шведская футбольная ассоциация выпустила цифровое объяснение «Как остановить Швецию» за авторством главного аналитика команды Андерса Эрикссона.

«Это подсказка для соперников, – пояснил он. – Теперь они могут просто купить футбольную майку, чтобы получить шанс бросить нам вызов на женском Евро».

Фото: Adidas

Форму сборной России, которая должна была принять участие в турнире, не представили, хотя дизайн и её создание были утверждены и согласованы ещё до приостановки контракта adidas с РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российские команд – как клубов, так и сборных – от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Но официального решения по участию женской сборной на Евро-2022 не было. ESPN сообщает, что вопрос об участии или замене российский команды будет принят не раньше мая: он включён в повестку собрания исполнительного комитета в следующем месяце. Ожидается, что заседание пройдёт 10 мая.

В конце февраля президент УЕФА Александр Чеферин говорил, что после разговора с директором организации по соревнованиям появился вариант с проведением жеребьёвки среди команд, которые «были близки к выходу в финальную часть». Среди таковых – Португалия, Чехия и Украина. Украинская сборная проиграла в плей-офф Северной Ирландии, португалки — России, чешки – Швейцарии. Издание 90min полагает, что место россиянок отдадут сборной Португалии без какого-либо жребия, так как именно в очном матче с ней Россия получила путёвку в Англию.

Кроме того, ещё должен быть рассмотрен иск РФС в CAS. Союз ранее подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований. РФС сообщал, что рассмотрение по существу в CAS начнётся в ближайшее время.

Пока же на официальном сайте женского Евро вместо России указана безымянная команда.