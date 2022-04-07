Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

УЕФА не принял решение об участии женской сборной России на Евро-2022, но adidas не представил форму

Забанит ли УЕФА женскую сборную Россию на Евро? Нашу форму согласовали, но не представили
Полина Куимова
Забанит ли УЕФА женскую сборную Россию на Евро?
Комментарии
Наших девушек может заменить сборная Украины.

Компания adidas представила формы женских сборных, которые примут участие в Евро-2022. Турнир должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Новая дата — 6-31 июля. Чемпионат примут восемь городов Англии: матч-открытие сыграют на «Олд Траффорд», финал – на «Уэмбли». Интерес к Евро настолько высок, что все доступные билеты уже проданы – а это больше 350 тысяч.

Форму, которую adidas выпустил для стран-партнёров, имеет традиционные цвета для каждой страны. Красный – для Испании, белый для Германии, зелёный – для Северной Ирландии. Дизайн футболок одинаково простой, но с необычными деталями. Во-первых, логотип adidas и национальный герб расположены посередине.

Фото: Adidas

Во-вторых, воротник и рукава отделали в непривычном для adidas стиле. Например, на комплекте сборной Германии это широкая чёрная полоса, Северной Ирландии – чёрная на белом.

«Мы рассматривали каждый комплект как холст для творчества, – прокомментировал новые формы руководитель adidas Ник Крээгс. – Как возможность уловить и переосмыслить ДНК каждой нации, объединить игроков и болельщиков с общей идентичностью, чтобы почувствовать чувство принадлежности и уверенности в ходе турнира».

Фото: Adidas

Интереснее всех получилось у Швеции: в качестве маркетингового хода на форме напечатали руководство по тактическому стилю команды и сильным сторонам футболисток. Его разместили на внутренней стороне футболки. Вместе с этим Шведская футбольная ассоциация выпустила цифровое объяснение «Как остановить Швецию» за авторством главного аналитика команды Андерса Эрикссона.

«Это подсказка для соперников, – пояснил он. – Теперь они могут просто купить футбольную майку, чтобы получить шанс бросить нам вызов на женском Евро».

Фото: Adidas

Форму сборной России, которая должна была принять участие в турнире, не представили, хотя дизайн и её создание были утверждены и согласованы ещё до приостановки контракта adidas с РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российские команд – как клубов, так и сборных – от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Но официального решения по участию женской сборной на Евро-2022 не было. ESPN сообщает, что вопрос об участии или замене российский команды будет принят не раньше мая: он включён в повестку собрания исполнительного комитета в следующем месяце. Ожидается, что заседание пройдёт 10 мая.

В конце февраля президент УЕФА Александр Чеферин говорил, что после разговора с директором организации по соревнованиям появился вариант с проведением жеребьёвки среди команд, которые «были близки к выходу в финальную часть». Среди таковых – Португалия, Чехия и Украина. Украинская сборная проиграла в плей-офф Северной Ирландии, португалки — России, чешки – Швейцарии. Издание 90min полагает, что место россиянок отдадут сборной Португалии без какого-либо жребия, так как именно в очном матче с ней Россия получила путёвку в Англию.

Россию оставили в ФИФА. Трём странам повезло меньше Россию оставили в ФИФА. Трём странам повезло меньше
Кто из российского футбола попал под санкции? В списке есть даже один игрок! Кто из российского футбола попал под санкции? В списке есть даже один игрок!

Кроме того, ещё должен быть рассмотрен иск РФС в CAS. Союз ранее подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований. РФС сообщал, что рассмотрение по существу в CAS начнётся в ближайшее время.

Пока же на официальном сайте женского Евро вместо России указана безымянная команда.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022